La sucia política en el futbol

El viernes pasado, el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, entregó a la comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio, Andrea Marván Saltiel, pruebas supervenientes sobre la demanda presentada en agosto por cinco equipos de la Liga de Expansión, quejándose de un “distractor normativo” para suspender de manera indefinida el ascenso y descenso en el futbol profesional. Fue una iniciativa oportuna u oportunista, porque dentro de 10 días el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA (TAD) sostendrá audiencias en la Ciudad de México para revisar el caso, en respuesta a una apelación interpuesta por los clubes de la Liga de Expansión.

La política se ha cruzado con el futbol y Movimiento Ciudadano se ha montado en el deporte más popular en el mundo, probablemente con el cálculo de que puede darle votos en las elecciones del próximo año. Lo que está haciendo MC, como partido y en el Senado, donde el coordinador de la bancada del partido, Clemente Castañeda, presentó en septiembre una iniciativa para que el ascenso y descenso en el futbol sean obligatorios, es abanderar una causa que probablemente será muy bien recibida por la afición, porque es popular, sin interiorizarse en los matices de la decisión ni mostrar la cara oscura de la iniciativa: una manipulación de políticos y empresarios, algunos con antecedentes oscuros.

Las acciones de Castañeda y Máynez no tienen consenso en MC. El senador responde directamente a las instrucciones del exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, promotor de la iniciativa –su sucesor Pablo Lemus está al margen–, y Álvarez Máynez se ha distanciado del dirigente histórico y fundador del partido, Dante Delgado. Alfaro, que se fue de México tan pronto terminó su mandato, estudió en el campo virtual de la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino, realizó prácticas en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, cursó un máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid, y desde finales del año pasado es auxiliar técnico del Real Valladolid de España.

Alfaro se encuentra detrás de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y lidera desde las sombras a otros cuatro propietarios de equipos que promovieron la apelación en la FIFA. Escondido tras bambalinas se encuentra el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que, sin ser propietario de ningún club de futbol, representa los intereses de Venados Futbol Club, de Yucatán, interesados, pero no activos, en una decisión favorable del TAD de la FIFA. Vila no da la cara por ningún lado, pero opera en la sombra a favor de la iniciativa.

El principal aliado de Alfaro es el empresario Arturo Lomelí, propietario del Club Atlético La Paz, de Baja California Sur, y del Desportivo de Chaves, que juega en la segunda división del futbol portugués. Lomelí es fundador y presidente de Clase Azul México, que produce tequilas de alta gama cuyo valor oscila entre tres mil y 45 mil pesos, y dentro del futbol se comenta –sin confirmación hasta el momento–, que en la expansión que quiere en el futbol europeo, Alfaro sería uno de sus socios. Lomelí ha sido sujeto de investigaciones federales en México, sin que se le haya fincado alguna responsabilidad.

Alfaro, como Vila, tampoco da la cara, pero integró el grupo de propietarios de equipos en la Liga de Expansión, entre los que también se encuentran Eduardo López Muñoz, un empresario zacatecano que adquirió del Pachuca a los Mineros de Zacatecas, que tiene su sede en Fresnillo y tiene fuertes vínculos con los hermanos David y Ricardo Monreal, el gobernador y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El abogado de los Mineros, Miguel Darío del Real, quien ha sido el responsable de la estrategia legal del grupo, presentó dos amparos activos contra la decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para suspender indefinidamente el ascenso y descenso.

Alfaro también sumó a José Luis Higuera, propietario del Atlético Morelia, que ha estado envuelto en escándalos legales hace años. Higuera fue directivo de las Chivas de Guadalajara, en donde se peleó con el propietario, Amaury Vergara, quien lo acusó de haberse quedado con 50 millones de pesos del club. Una investigación del medio digital Etcétera, publicada en mayo del año pasado, reveló que cuando los Monarcas de Morelia se fueron a Mazatlán, el entonces gobernador Silvano Aureoles –hoy perseguido por la justicia federal– lo apoyó para abrir una nueva franquicia.

Entre Aureoles y su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, el gobierno de Michoacán le ha inyectado entre 15 y 20 millones de pesos anuales de manera discrecional y opaca, agregó Etcétera, con entregas en efectivo incluidas. Higuera está bajo investigación por la FMF por presuntas violaciones al Código Disciplinario y al Código de Ética, donde fue acusado de haber pedido 10 millones de pesos para votar a favor de la venta de la franquicia de Celaya a Veracruz. Él lo niega.

El quinto propietario reclutado por Alfaro fue Jeff Lunhow, de Las Iguanas de Cancún, también tienen antecedentes legales. Lunhow, que es representado por el italiano Giovanni Solazzi, presidente del equipo, fue despedido por el equipo de beisbol de los Astros de Houston en 2020, luego de una investigación sobre un esquema ilegal electrónico de robo de señales, con una cámara instalada en el jardín central, donde no fue el autor intelectual del mecanismo, pero tampoco lo frenó.

El perfil del grupo capitaneado por Alfaro huele a gas. Higuera y Lomelí han sido investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, y en el caso del dueño del Atlético Morelia, también por las fiscalías General de la República y de la Ciudad de México. Alfaro también fue investigado por la Fiscalía General tras el descubrimiento del campo de entrenamiento y pabellón de ajusticiamientos que tenía el Cártel Jalisco Nueva Generación en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pero el gobierno federal decidió no actuar en su contra. Asimismo, es persona de interés para las autoridades en Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el cártel de las cuatro letras.

Las iniciativas que tomaron Máynez y Castañeda en apoyo a Alfaro, han encontrado oposición dentro del propio Senado. Cuando se presentó la iniciativa, Morena estaba dispuesta a respaldarla, pero reculó y congeló la iniciativa. Su nueva cargada se monta sobre la visita del TAD, cuya evaluación será técnica, aunque la oscura política detrás de la apelación volará todo el tiempo sobre ella.