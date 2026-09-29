Toros y más toros

México es taurino, no porque lo diga yo, sino porque lo es, lo cual se comprueba cada fin de semana a lo largo y ancho de la República Mexicana, y más en ciertas épocas del año, como septiembre y lo que resta del otoño, con actividad en muchas capitales y en ciudades más pequeñas.

El fin de semana que acaba de pasar, capitales como Guadalajara, Pachuca y Tlaxcala tuvieron importante actividad taurina, lo mismo que ciudades como San Miguel el Alto —que, por cierto, hoy celebra su gran día—, Texcoco, Villa de Cos en Zacatecas, Tlahuelilpan en Hidalgo, San Felipe Torres Mochas en Guanajuato y alguna otra. Curioso que precisamente en Hidalgo exista la intención absurda de erradicar esta cultura, arraigada hasta las entrañas en el pueblo hidalguense, pueblo al que dicen proteger cuando lo único que hacen es mentirle, engañarlo y saquearlo. La iniciativa es ocurrencia del diputado Avelino Tovar Iglesias, del PVEM, obviamente, partido cancerígeno de México que carece de gente capaz, políticamente hablando: puro borrego. Como el que almorzó dicho diputado en la localidad taurina de El Boxtha y que posteó en sus redes, seguramente para que no le cobraran la barbacoa. Otro ente brillante, el gobernador, pretende —y el Congreso local ya lo autorizó— hacer una consulta para decidir si se mantiene esta tradición. Como mínimo, esta consulta le costará a la gente alrededor de 55 millones de pesos: un gasto imprudente, absurdo y cobarde en un estado que sigue teniendo poblaciones afectadas por las torrenciales lluvias del año pasado. Hidalgo organiza, celebra y festeja en absoluto orden, y conforme a la ley, 457 festejos anuales en 115 localidades de 57 municipios. La primera dama, se dice, es antitaurina y es quien más presiona a su marido, lo mismo que las oscuras organizaciones prohibicionistas extranjeras infiltradas en nuestro país. Solo espero que no encontremos una carta como aquella de la primera dama jarocha que decía: “Merezco abundancia”. Por cierto, ella rechaza cualquier ayuda económica al DIF estatal si esta proviene del medio taurino.

En la Vicente Segura, el sábado, con una gran entrada —bien por la afición hidalguense—, arrancó la feria. Triunfaron Luis David, quien sustituyó al herido Bruno Aloi, y Héctor Gutiérrez ante toros de Boquilla del Carmen; Arturo Saldívar no tocó pelo.

Guadalajara celebró su segunda novillada, con buen ambiente y buena entrada para ser novillada. Bien por la empresa, que ya calienta el ambiente para lo que, estoy seguro, será una gran temporada en sus fiestas de octubre, con varias corridas de toros. Tanto Morales Ramos como Isaías López estuvieron muy bien, mostrando su concepto y evolución, pero sin tocar pelo. Quien sí cortó una oreja fue Miriam Cabas, que lleva una gran temporada americana, con importantes actuaciones y triunfos sonoros.

Tlaxcala arrancó con un corridón de preferia del hierro de Zacatepec, con el que triunfó Gerardo Rivera. La feria comienza el 24 de octubre; serán cuatro corridas de toros de máxima categoría: 24 de octubre y 1, 2 y 14 de noviembre. Esta feria merece una entrega aparte más adelante.

Los mexicanos en España siguen triunfando. Lo hizo Ignacio Garibay con una muy buena actuación en Sevilla el jueves pasado, en la que dio una vuelta al ruedo. Emiliano Osornio cortó dos orejas y rabo en Villaviciosa de Odón, y esta semana actuará en el certamen de novilladas del Zapato de Oro, en Arnedo. El Payo cortó dos orejas en Abarán (Murcia). Y aquí, en la plaza de toros Cinco Villas, en Texcoco, se vivió la emoción de lo bien hecho y triunfaron Calita y Diego Sánchez.

Se discute la Ley General de Bienestar Animal. Espero que los legisladores que tienen esta responsabilidad lo hagan escuchando a las partes y entendiendo el fondo del debate: la ecología va de la mano de la tauromaquia. No se dejen confundir.