¿Cuál será la estrategia de Trump contra Maduro?

Las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela no fueron una contienda democrática, sino un simulacro diseñado para perpetuar a Nicolás Maduro en el poder. Entre acusaciones de fraude por parte de la oposición encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, el régimen chavista se impuso aun con las dudas de observadores internacionales —que estimaban el triunfo de González con 67 por ciento de los votos— y las evidencias de una desaseada elección de Estado.

Con una oposición desarticulada, candidatos inhabilitados y un Consejo Electoral sometido al chavismo, Nicolás Maduro se instaló una vez más en el poder para un tercer mandato de seis años. Pero la reacción del mundo fue inmediata y, salvo los espaldarazos de Rusia, China, Cuba y Nicaragua, la comunidad internacional le dio la espalda. La Unión Europea, EU y la mayoría de América Latina no reconocieron el resultado. El aislamiento de Maduro es un hecho.

Por ello, Donald Trump arremete contra Maduro, a quien describió como “un criminal que trafica cocaína mientras destruye a su propio pueblo”. Y no es solo retórica, pues el Departamento de Justicia de EU mantiene abierta una acusación contra Nicolás Maduro, a quien identifica como líder del Cártel de los Soles —conformado por mandos militares presuntamente ligados al narcotráfico— y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Es la misma estrategia que en su momento se aplicó contra Manuel Noriega, en Panamá, acusado también de narcotráfico antes de ser derrocado por una intervención militar.

La diferencia es que, esta vez, el arsenal ya está en la puerta. Washington tiene desplegados mil 200 misiles, ocho buques de guerra, un submarino nuclear y 4 mil 500 marines frente a las costas venezolanas. Esta es ya la mayor concentración de fuerza en el Caribe desde 1989, y todo apunta a una escalada contra Venezuela.

Justo esta semana, el portal de noticias Axios reveló que en la Casa Blanca circulan distintos escenarios para esta nueva confrontación entre Washington y Caracas, que van desde la opción de que Maduro negocie una salida hasta que sea traicionado y abatido por su propio Ejército, atraído por la jugosa recompensa que EU ofrece por su cabeza.

Aunque Maduro ha tratado de presentarse como un líder fuerte, la realidad es que se sostiene sobre un edificio carcomido hasta los cimientos por la corrupción del chavismo. No tiene legitimidad interna, carece de respaldo popular genuino, su economía está en ruinas y su aparato de poder depende de la represión y de los dólares manchados por el narcotráfico. Cada día que pasa, Nicolás Maduro se aísla más y más y se convierte en un paria incluso para sectores de la izquierda que alguna vez lo defendieron.

Por eso, Trump no necesita inventar excusas. Para él, Maduro es un dictador ilegítimo, acusado de crímenes internacionales, señalado como narcotraficante y con una recompensa millonaria sobre su cabeza. Es, en los hechos, un objetivo militar y judicial.

Sotto Voce

Además de la reactivación económica y turística de Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, está atendiendo a comunidades que estuvieron olvidadas por décadas. Para ello, se han construido más de 665 kilómetros de caminos artesanales que mejoran la conectividad terrestre de 297 poblaciones…

En el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunciaron la construcción de tres campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan, que beneficiarán a más de 4 mil 600 jóvenes de al menos diez municipios del Oriente, quienes dejarán de recorrer distancias de hasta dos horas para llegar a una facultad…

A iniciativa del gobernador Joaquín Díaz Mena, del 3 al 12 de octubre, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la riqueza yucateca con el regreso de la Semana de Yucatán en México. El evento consolidará la presencia del estado en la capital del país como un referente de cultura, gastronomía, innovación y desarrollo económico.