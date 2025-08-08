Reforma electoral: pluralidad, inclusión, apertura, responsabilidad y sensatez

A simple vista, la propuesta Claudia Sheinbaum parece sensata. Sobre todo en lo que respecta a las diputaciones plurinominales, que han sido utilizadas por los partidos como cotos de poder, para colocar a aliados, amigos, compadres y operadores sin pasar por las urnas. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

La presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su reforma del Estado. A casi un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo y en medio de un clima de polarización política, ya ha planteado su intención de impulsar una reforma electoral que, según sus palabras, busca hacer más eficiente y representativo el sistema político del país.

Aunque la reforma aún no se conoce, la presidenta Sheinbaum ha adelantado que la hoja de ruta es similar a la modificación constitucional que en su momento intentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los ejes centrales de esta propuesta es la desaparición de las diputaciones plurinominales, además de la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y del presupuesto al Instituto Nacional Electoral.

Estos puntos responden, en teoría, al reclamo ciudadano de adelgazar al Estado y acabar con los privilegios de la clase política, que se empeña en marcar distancia con la ciudadanía, a la cual se supone que representan.

A simple vista, la propuesta parece sensata. Sobre todo en lo que respecta a las diputaciones plurinominales —que originalmente fueron introducidas para garantizar la representación de minorías—, que han sido utilizadas por los partidos como cotos de poder, para colocar a aliados, amigos, compadres y operadores sin pasar por las urnas.

Actualmente, 200 diputados y diputadas que ni siquiera tuvieron que hacer campaña están sentados en curules, con un goce de sueldo de 79 mil pesos mensuales, sirviendo solamente a los intereses de su grupo político, haciendo politiquería, porque, hay que decirlo: muchas de estas curules terminan siendo cuotas internas o recompensas a lealtades, no necesariamente un canal de representación ciudadana. Eliminar estos espacios podría obligar a los partidos a rendirle cuentas más directamente al electorado.

Además, la reducción del financiamiento público suena atractiva para un país que arrastra una deuda social enorme. No es nuevo el enojo social frente a los millones de pesos que los partidos reciben año con año, muchas veces sin resultados, ni mucho menos transparencia.

Sin embargo, entre lo deseable y lo posible hay una brecha política importante. Los aliados de Morena —el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo— han mostrado ya su desacuerdo con estos puntos clave de la reforma. La eliminación de plurinominales amenaza directamente su representación legislativa, y la reducción de recursos públicos pondría en riesgo su operación cotidiana. En otras palabras, esta reforma va contra sus propios intereses, pues sería como darse un tiro en el pie.

Morena, aunque cuenta con una mayoría calificada en el Congreso, no tiene los votos necesarios para reformar la Constitución por sí sola. Necesita aliados y votos adicionales. Y en este contexto, cabe recordar lo sucedido con la reciente reforma judicial, aprobada en medio de fuertes tensiones políticas, con el controversial voto favorable de diputados del PAN ligados a la familia Yunes y señalamientos —nunca aclarados— de presiones indebidas sobre un legislador del PVEM.

¿Se repetirá este escenario con la reforma electoral? ¿Se negociará con incentivos políticos o se impondrá con presión? ¿Vale la pena forzar una reforma sin un consenso real?

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene toda la razón en señalar que el sistema electoral necesita ajustes. Pero para que esta reforma tenga legitimidad y no sea vista como una maniobra de control político, debe construirse con diálogo y visión de Estado. México no necesita más reformas aprobadas en fast track ni en lo oscurito. Necesita acuerdos amplios, soluciones duraderas y, sobre todo, un Congreso que legisle mirando al país, no a la próxima candidatura.

Sotto voce

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó a Daniel Antonio Ledesma Osuna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. Ledesma Osuna es un cercano colaborador de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se desempeñó como director general de Servicios de Seguridad en la Dirección de Protección Federal. El nombramiento lo hizo la mandataria guerrerense tras asistir a Palacio Nacional y refrendar que su gobierno tiene el compromiso de brindar salud gratuita a todos los guerrerenses…

Quien también asistió a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum fue la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez. La mandataria reportó avances en infraestructura hospitalaria de su estado, como el rescate del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, con una inversión superior a 4.8 millones de pesos, así como en la construcción del Hospital General de Zona de Chimalhuacán y la recuperación del Hospital Valle Ceylán Tlalnepantla con una inversión de 1.7 millones de pesos…

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó en la Ciudad de México la nueva campaña turística “Santuario Maya”, que busca reposicionar al estado como el corazón vivo de la civilización maya. Además, en cuestión de semanas iniciarán los trabajos de ampliación del Puerto de Progreso, una obra histórica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por el gobierno estatal.