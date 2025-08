No es cuánto ganan, sino cómo gastan

En la misma semana que Morena exhortó a su militancia a practicar la “justa medianía” y a ejercer el poder con humildad, han aparecido imágenes de políticos del partido disfrutando de vacaciones en destinos premium alrededor del mundo. Militantes del partido que pregona “Primero los pobres” han sido captados en hoteles y restaurantes de lujo, algo que choca frontalmente con el discurso dominante de austeridad republicana.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, advirtió que estos excesos no solo dañan al partido, sino que ponen en riesgo el proyecto político: “¿Qué le queda de alternativa a este país? Si Morena se deslegitima”, dijo en un mensaje que aparentemente tiene más de una dedicatoria.

Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, percibirá en 2025 un salario mensual neto de 134 mil 290 pesos.

Esta cifra refleja los límites que la ley impone a los altos funcionarios, pues ningún servidor puede ganar más que la presidenta. Por eso resultan inexplicables las vacaciones en la Costa Amalfitana, las comilonas en Madrid, las propiedades en el extranjero y las colecciones de relojes de 7.7 millones de pesos.

Pero los políticos saben la ruta y ya ofrecieron disculpas y justificaron su vida opípara al asegurar que pagaron sus viajes con “recursos privados”, aun cuando la mayor parte de ellos ganan salarios que apenas rondan el máximo permitido por la Ley Federal de Remuneraciones. ¿Cómo explican entonces estancias de cientos de miles de pesos en hoteles sofisticados, comidas en restaurantes exclusivos y fotografías en destinos que cualquiera identificaría como “vacaciones de elite”?

La incoherencia salta: se les exige vivir en austeridad mientras disponen de recursos que parecen fuera del alcance de sus percepciones públicas.

Sheinbaum ha recordado que “el poder se ejerce con humildad” y ha marcado distancia con prácticas anteriores llenas de ostentación. Sin embargo, la filtración de imágenes recientes ha dejado claro que existe una brecha entre el discurso y la realidad. Si bien trataron de excusar los viajes como gastos personales, la contradicción política permanece.

La ciudadanía no espera que funcionarios no salgan de vacaciones, sino que no usen su poder para proyectar privilegios que exceden sus ingresos reales o los que aparecen en la nómina. Es imperativo que expliquen cómo les alcanza para sus lujos y gastos excesivos.

Sotto Voce

Para reforzar el sistema de salud del estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado entregó al Instituto Estatal de Cancerología equipo médico de diagnóstico SPECT-CT —único en su tipo en Latinoamérica para atención pública— y que forma parte de una inversión global de 125 millones de pesos en equipamiento con el apoyo de la presidenta…

Con el objetivo de rehabilitar las vialidades del Edomex, el gobierno que encabeza Delfina Gómez está entregando trenes de repavimentación —equipo que vale alrededor de 50 mdp cada uno— a los gobiernos municipales de Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco para que remocen sus calles y avenidas…

El puerto de Yucatán marcó un nuevo hito esta semana con el arribo del buque Fernando de Magallanes, uno de los más avanzados del mundo en su tipo, diseñado para ejecutar dragados masivos, como parte de una estrategia nacional que busca optimizar la profundidad de los canales marítimos y con ello impulsar la conectividad comercial y turística de la región, ya que el puerto podrá recibir buques de mayor tonelaje con mayor seguridad y frecuencia, reduciendo costos logísticos y atrayendo nuevas inversiones.