La frase que mejor ilustra la realidad de las relaciones internacionales en estos momentos fue la que pronunció el primer ministro de centro izquierda canadiense, Mark Cartney, en la pasada reunión de Davos: “estamos en plena ruptura, no en plena transición”.

Pero ese no fue el único aforismo que desató revuelo y reconocimiento. Y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el mensaje de Carney, el gobierno de la 4T y sus secuaces van en sentido contrario de la esencia de sus postulados.

Sobre todo, porque nuestra extraviada diplomacia sigue sin comprender que esa “ruptura” requiere de una reconfiguración total de nuestras relaciones con el mundo y dejar de seguir atados a las inercias de lo que se construyó a mediados del siglo XX.

Enumero las diez principales frases que pronunció Mark Carney, y las contrasto a partir de lo que el régimen cuatroteísta ha puesto en marcha.

1.- “El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad”. Excesos, corrupción, despilfarro y frivolidad son algunas de las etiquetas que ostentan cada vez más miembros de la 4T. Paralelamente, desde la mañanera, se busca pintar un país cuya realidad dista mucho de sus gráficas y autocomplacencias.

2.- “Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como medio de presión”. Estados Unidos ha encontrado en México a su mejor cliente en la materia. Todo lo que desea Donald Trump, México lo cumple. El caso más reciente es la exigencia para que Pemex deje de regalar petróleo a Cuba.

3.- “Nuestro objetivo es combinar principios y pragmatismo”. ¿Cuáles son los principios de Morena después de armarse de lo peor de la oposición, así como mezclarse con ideologías diametralmente opuestas como la de los partidos Verde y del Trabajo? Además, seguir apoyando dictaduras latinoamericanas en decadencia por ser supuestamente de izquierda, les ha restado liderazgo en la región, eso sí, no dejan de atender los dictados de Washington.

4.- “Aceptamos plenamente el mundo tal y como es, sin esperar a que se convierta en el que nos gustaría ver”. El cambio de un mundo unipolar a otro multipolar, con potencias como China, Rusia y Estados Unidos, que ambicionan el poder global, se encuentran luchando como gatos salvajes en la selva. Para ellos no hay cláusulas que valgan la pena; por ello, México debe reformular sus alianzas y dejar de priorizar los “ismos” por aquellos países que realmente ofrezcan una ventaja comparativa para el desarrollo y prosperidad de nuestra sociedad.

5.- “Prioridad a un amplio diálogo para maximizar nuestra influencia”. Los conflictos diplomáticos que el gobierno de la 4T ha emprendido con Perú, Ecuador, Honduras y España, en lugar de fortalecer a México, lo debilitan ante escenarios donde las alianzas son clave para fortalecerse rumbo a la segunda mitad del siglo XXI. Además, difícilmente se va a profundizar el diálogo cuando las y los presidentes de México, desde 2018, no suelen viajan y nuestra diplomacia se sortea a partir de premios y castigos.

6.-“Nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero”. México sigue apostando sólo al comercio con los Estados Unidos. Nuevamente se pospuso la firma del acuerdo ampliado con la Unión Europea, y no se diga la impotencia para negociar con países como China, o la indiferencia hacia regiones Mercosur o los países BRICS; no se diga con naciones como Marruecos o Indonesia. Esta premisa nos lleva de regreso al punto 2.

7.- “Las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú”. México es parte del menú en estos momentos; para muestra un botón, todo lo que pide Donald Trump se cumple. Aunque a veces también ha sido parte del menú de Rusia o al menos de la programación de la cadena RT.

8.- “Cuando negociamos solo a nivel bilateral con una potencia hegemónica, lo hacemos desde una posición de debilidad”… “eso no es soberanía, es fingir ser soberano mientras se acepta la subordinación”. La narrativa desde Palacio Nacional es que México es soberano, pero la crisis dentro de Morena y aliados es tal, por la corrupción e indicios de vínculos con el crimen organizado, que esa retórica se está debilitando tras las presiones constantes de Washington para que México baile al ritmo que les toca, de lo contrario, podrían cantar y desatar una crisis política.

9.- “Todo gobierno debería dar prioridad a la creación de una economía nacional fuerte”… “Canadá tiene lo que el mundo busca”. México lleva siete años sin crecimiento económico, estamos estancados y la deuda pública aumenta. Por si fuera poco, las reformas constitucionales emprendidas desde 2018 restan confianza y competitividad. El potencial de México sigue empantanado.

10.- “Sabemos que el antiguo orden no volverá. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia”. Los gobiernos de la 4T hablan más del pasado que del futuro. Viven culpando lo que sucedió para justificar sus errores y promesas incumplidas. Su estrategia está fallando y la nostalgia no les está trayendo resultados optimistas.