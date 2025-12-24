Lo sucedido en 2025 perfila un complejo 2026

El 2025 trajo consigo complejas realidades y lecciones dolorosas, que tendrán repercusiones de gran calibre en el mundo, el próximo año, y que incluso podrían marcar el siglo XXI.

Menciono, a modo de corolario, algunos temas que debemos atender con suma delicadeza, la mayoría de ellos basados en la belicosidad, el comercio y la consolidación de la derecha extrema y el autoritarismo.

1. Sin lugar a duda, el gran protagonista de este año que agoniza fue Donald Trump. A nadie dejó indiferente con sus decisiones, declaraciones, respuestas, ocurrencias y disparates. No obstante, es de reconocerle su capacidad de generar caos, el cual es muy funcional para atraer hacia sí la atención y colocarse en el centro de la narrativa global.

Debemos seguir muy de cerca sus movimientos y compararlos con la realpolitik, algo importante de saber discernir por todo lo que estará en juego en 2026.

2. La escalada de violencia entre Rusia y Ucrania (es decir, Occidente) ha entrado en una fase crítica, donde no solo están las afectaciones que padece el expaís soviético, sino que evidencia el debilitamiento sistemático de la eurozona.

Vladimir Putin encontró el punto de quiebre para expandir su influencia a costa de Europa, principalmente en el este del continente. El 2026 estará marcado por la creciente disputa por la hegemonía entre Estados Unidos, China y Rusia, mientras que Europa se apaga entre claroscuros.

3. América Latina se debate a duelo entre democracia y autoritarismo, izquierda y derecha, y ese movimiento llamado “libertario” (reducción al máximo de la injerencia del Estado y priorizar la “libertad individual”), que tiene como máximo referente a Javier Milei en Argentina, aunque en México ya se asoman líderes precoces que abrazan ese modelo.

Lo cierto es que la izquierda se desdibuja, y como ejemplo tenemos los cambios ideológicos recientemente establecidos en Bolivia y Chile. El próximo año se celebrarán elecciones en Colombia y Brasil, y ahí la derecha podría instaurarse completamente en Sudamérica.

4. Venezuela es punto y aparte, y es que ahí lo que existe es una izquierda disfrazada de dictadura. Contrario a los intrascendentes regímenes de Nicaragua y Cuba (aunque son una pesadilla para sus pueblos), Venezuela es el país con la mayor producción de petróleo en el mundo, además de que su geografía lo convierte en un territorio clave para los intereses de las grandes potencias.

El fin del régimen de Maduro es irreversible; solo falta saber bajo qué vía y fecha para ponerle punto final. Donald Trump no dará marcha atrás y, así como Rusia abusa de Ucrania, Washington prepara el tiro a tres bandas para recuperar la influencia en el país del turpial y al mismo tiempo permitir que la derecha se instaure nuevamente en Venezuela.

5. Una “renegociación” es como el presidente Donald Trump define a lo que sucederá con el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá el verano próximo, uno de los más influyentes del mundo. Pero para la presidenta Sheinbaum es solo una “revisión”; no obstante, este hecho será uno de los puntos climáticos más trascendentales del próximo 2026, ya que no solo se redefinirá cuáles serán las nuevas reglas de juego comercial entre las tres naciones, sino cómo lo harán con otros actores predominantes, principalmente con China.

Las diferencias semánticas hablan por sí mismas de lo complejo que será el proceso, ya que devela la intención de cada líder. Mientras que Trump será extremadamente agresivo en las “negociaciones”, tanto México como Canadá deberán usar sus mejores estrategias para salir lo mejor librados de algo que promete mucho desgaste.

6. El mundial de futbol dejará una estela de muchas emociones en lo deportivo, pero otras muy opacas en lo referente a las inversiones públicas y beneficios otorgados al negocio del futbol que gestiona la elitista FIFA.

Los países anfitriones, los mismos que firman el T-MEC, buscan aprovechar la justa para dinamizar su economía, pero ha quedado claro que los intereses de Estados Unidos y de la FIFA no solo se imponen, sino que sus decisiones han supeditado la misma soberanía de México y Canadá sobre los intereses comerciales.

El dinero proveniente del negocio del futbol es lo que está marcando el vals que los países deben bailar.

7. Cerramos en Asia. Tenemos que poner atención a los conflictos armados regionales que también se intensifican, principalmente entre Camboya y Tailandia, cuyo enfrentamiento fronterizo es histórico y escaló con fuerza en 2025. Sus causas principales se pueden agrupar en cuatro dimensiones: territorial, histórica, religiosa y política.

Y por supuesto, entre Israel y Palestina, donde la Franja de Gaza ha sido escenario de un virulento genocidio, donde el plan de paz que forzó establecer Donald Trump no parece tener mucho futuro; al contrario, las sociedades judías y musulmanas siguen padeciendo duelos, extremismo y mucho sufrimiento ante armas que se multiplican a su alrededor apuntando a los unos y los otros.