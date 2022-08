La propiedad industrial puede esperar

Pareciera que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezada por el ministro Arturo Zaldívar no le apura resolver un asunto que tiene en vilo a los sectores productivos del país desde hace más de un año. Se trata de la controversia respecto del artículo 151 fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta norma es una de las piedras angulares del sistema de propiedad industrial en México, regula las causas y los tiempos en que puede anularse un registro de marca. Su contenido data de 1976, cuando se reguló en el numeral 147 de la Ley de Invenciones y Marcas. Desde entonces ha sido aplicada en miles de juicios.

El 9 de diciembre de 2020, tres ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN tuvieron a bien declarar inconstitucional este precepto. Consideraron que es demasiado amplio y genera inseguridad jurídica al permitir demandar la nulidad en todo momento y por cualquier contravención a la ley.

El expediente fue el amparo directo en revisión A.D.R. 8247/2019, bajo la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek.

En su proyecto, el ministro Laynez sostuvo que la seguridad jurídica se ve afectada cuando no se establecen plazos y supuestos específicos para declarar la nulidad de un registro de marca ilícito. Paradójicamente, la Corte no tiene límites temporales o causales específicas para declarar inconstitucional una ley, el mejor ejemplo es este caso en donde se anuló una regla que estuvo vigente por más de cuarenta años.

En aras de proteger la seguridad jurídica de los gobernados, el proyecto del ministro Laynez generó aún más incertidumbre. Al declarar inconstitucional el artículo, dejó al IMPI sin la posibilidad de anular registros marcarios concedidos ilegalmente, este hecho le fue comunicado de manera oficial a la Corte el año pasado en un documento emitido por el IMPI, cuyo director es Alfredo Rendón.

El jueves 4 de agosto de 2022, el Pleno de la Corte tuvo la posibilidad de revisar esta controversia al estudiar el expediente C.D.T. 187/2021. Este asunto derivó de una denuncia presentada por un servidor hace más de un año, en ella señalé que el criterio de la Segunda Sala era contrario a varios precedentes emitidos por la Primera Sala en casos similares, la Corte había revisado este artículo en tres ocasiones, siempre avalando su constitucionalidad.

Desafortunadamente, la mayoría de los ministros prefirieron no estudiar el caso excusándose en que no existía la contradicción denunciada. No hubo un gran debate, después de un año de espera y de haber retirado el proyecto original en una ocasión, el único que levantó la voz fue el ministro Luis María Aguilar para exponer que sus colegas estaban equivocados y anunció un voto particular.

Tras la intervención de Luis María Aguilar, el presidente Arturo Zaldívar invitó a los demás juzgadores a hacer comentarios. Reinó el silencio, nadie respondió, y se dio paso a una votación descolorida en la que ocho ministros se limitaron a levantar la mano para dar por terminado el asunto.

No puedo esconder mi desilusión ante esta clase de resoluciones. Son un recordatorio de que no hemos superado el lastre del formalismo, no basta que el artículo 17 constitucional establezca que se debe “privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”, en la práctica la mayoría de nuestros jueces siguen prefiriendo la forma sobre el fondo.

Me parece que también es importante eliminar la práctica de discutir los expedientes en “sesiones privadas”, sobre todo cuando se trata del Pleno de la Corte. Los debates sobre estos casos son de interés público y por ello el erario gasta sumas cuantiosas para tener un Salón de Pleno y transmisiones en cadena nacional por televisión e Internet, es decepcionante sintonizar las sesiones de nuestro Máximo Tribunal para ver a los ministros leer apuntes de una Tablet sin intercambiar puntos de vista o contrastar ideas.

Por el bien del sistema de propiedad industrial espero que el Pleno de la Corte atraiga alguno de los muchos casos en donde se analiza la constitucionalidad del artículo 151 fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial, así podremos conocer la opinión de todos nuestros ministros sobre el tema, ojalá no tengamos que esperar otro año para que así ocurra.