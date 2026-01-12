A secas no, pero hay razones para un razonable optimismo estratégico

El Mundial de futbol incidirá en cierto dinamismo en el primer semestre del año. Empero, faltan razones estructurales para pensar que la economía mexicana retomará niveles de crecimiento saludables para un país con su potencial, ubicación geográfica y sofisticación.

Registremos que los estudiosos en la materia pronostican un crecimiento del PIB para 2026 de 1.3 por ciento y recordemos con disciplina que no han sido pocos los años en los que tirios (analistas de grupos financieros) y troyanos (funcionarios de gobierno) ajustan a la baja sus pronósticos iniciales.

El impulso al crecimiento de las compañías que operan en México no será generalizado ni extendido, pero sí ocurrirá selectiva y circunstancialmente. Vientos cruzados seguirán creando ventanas de oportunidad para algunos, al tiempo que otros sentirán ‘la cosa lenta o complicada’.

En esa realidad mixta, ¿cómo construir un optimismo estratégico que contribuya al enfoque productivo en nuestras empresas? Aquí tres puntos para la reflexión:

1) La tecnología debe encontrar o sostener ventaja competitiva.- El acceso no es barrera, la comprensión sí. El uso no es limitado, la funcionalidad productiva es muy particular. El costo puede o no ser un reto, el mayor problema normalmente es la instrumentación extendida y diferenciada.

En un entorno flojo, distinguir entre moda, mito y viabilidad tecnológica rentable es lo que debe ocupar la atención primaria de quien aspira a habilitar nuevas funcionalidades o herramientas para crecer sus alcances de mercado.

2) A pesar de los pesares, el talento debe estar en la operación óptima.- Lo que estorbe habrá que evitarlo al máximo. A lo que induzca lentitud habrá que presionarlo para que avance. Lo que de plano impida hacer, habrá que darle la vuelta con nuevas formas y soluciones.

En un entorno errático, la capacidad de reacción a hechos diversos y contextos de decisión grisáceos se le debe convertir en ventaja competitiva. Y sí. Los entornos lentos, cuando inevitables, deben aprovecharse para catalizar aquello que en otros momentos no encuentra espacio para su instrumentación.

3) Donde falte gobierno deberá sobrar iniciativa privada.- Con todo lo que esto representa, inventiva, flexibilidad, ideación de alternativas, búsqueda del ‘como sí’. Y a eso súmele la identificación perpetua de valor, la reducción de la afectación posible y, cuando se pueden armonizar objetivos, el alineamiento de posibilidades con las formas y prioridades de los distintos niveles de gobierno.

En entornos que no suman al conjunto, esperar que la inducción productiva, venga de afuera (o del gobernante), es un contrasentido a los que creemos en las fuerzas del sector productivo y el capitalismo funcional.

Crecer en el sector privado no es opcional, pero sí tiende a ser selectivo. Todos quieren, no todos pueden (incluso en entornos favorables). Tiene su mérito lograr que la operación crezca (o se mantenga) al tiempo que produce valor para más clientes y rentabilidad para la realidad financiera específica de cada organización.

Crecer es también reducir o eliminar rápido y bien aquello que ya no agrega positivos o que, en su peor escenario posible, destruye valor explícito o impide el desarrollo de lo prioritario. Bien dicen en las escuelas de negocios que es tan virtuoso hacer nuevas cosas inteligentes como dejar de hacer aquello que se hace bien pero que es más lastre que aporte.

México sigue y seguirá siendo oportunidad para muchos. Especialmente para los que no podemos o no queremos irnos a ningún lado. ¿Estás optimista? Me preguntan muy seguido. A secas no, respondo, pero hay razones de peso en México para mantener un razonable optimismo estratégico.