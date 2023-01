¿Cómo guardar dólares en EU sin tener que viajar a ese país?

Los latinoamericanos tenemos un particular gusto por el dólar americano.

Quienes han padecido devaluaciones dramáticas lo ven como refugio de valor. Muchos lo perciben como la moneda más fuerte. Y en la realidad de los más, les gusta su aceptabilidad global.

La transaccionalidad, sin embargo, no es un día en el parque en América Latina. Hay jurisdicciones con controles cambiarios relevantes. Otras con prohibición explícita para tener cuentas personales en esa moneda. Pero aun habiendo la posibilidad de tenerlas, el mayor tema es el temor latente de que el gobierno intervenga los dólares de un ahorrador en su país.

Las personas guardan dólares a la primera oportunidad. Muchos (nunca mejor usado el superlativo) en efectivo, literalmente en su cajón discreto. Otros más en cuentas formales en su respectivo sistema financiero y, quienes viajan con regularidad, en cuentas como extranjeros en Estados Unidos, Panamá o México.

Dollarize Financial una empresa fundada por mexicanos y americanos y dirigida por Diego A. de la Campa Corcuera, afirma tener una solución práctica para que individuos que quieran tener dólares americanos digitales en una cuenta nominativa en los Estados Unidos, lo puedan hacer sin tener que viajar a los Estados Unidos para el efecto.

A través de su app llamada Dollarize, te identificas como lo harías en cualquier institución bancaria, aceptas sus ‘Terms of Service’ (9 páginas) y otras formalidades legales y, previa verificación básica en el sistema americano (‘bakcground check’), te apertura una cuenta –sin cargo inicial– en su plataforma para poder guardar dólares americanos enviados desde tu país ´for non-commercial purposes´.

A través de tu tarjeta de débito o crédito; o mediante una transferencia bancaria en tu propio país (la plataforma está desarrollando distintos rieles bancarios en cada jurisdicción excepto países OFAC) compras dólares digitales para su extracción del país.

Cada jurisdicción tiene detalles que aprender. En México puedes hacer depósitos entre 100 pesos y 100 mil pesos y retiros entre 10 y 5 mil dólares (por transacción). En ambos casos, Dollarize Financial fijará el tipo de cambio, se encargará de materializar el registro en tu cuenta en Estados Unidos y te cobrará 1.99 dólares por cada depósito y dólares por cada retiro.

La plataforma custodia los dólares en Estados Unidos. Por no ser una cuenta de inversión, no ofrece rendimiento alguno. Cuando lo instruyas, los retorna a la cuenta registrada en tu país como un depósito local. Un detalle no menor para quien ha vivido comisiones por transferencias internacionales.

Hasta ahora no es posible hacer depósitos en efectivo, ni puedes ordenar pagos a comercios. Lo que sí puedes hacer es transferencias a personas que ya tengan una cuenta en Dollarize esté donde esté su titular. Una opción interesante para familias distribuidas en la región.

La app ya tiene poco más de 20 mil descargas y su CEO me comentó que tienen ya poco más de 5 mil cuentas aperturadas en América Latina con un saldo promedio de 400 dólares, con algunos que ya tienen ahí guardados hasta 10 mil dólares. Dollarize tiene como objetivo cerrar 2023 con 20 mil cuentas funcionales.

Dollarize Financial es una fintech cuya oferta de valor primaria es tranquilidad para quien guste tener ciertos recursos en dólares americanos digitales en una plataforma que afirmar estar regulada por las leyes de los Estados Unidos de América. Su otro valor es la facilidad transaccional para quienes difícilmente acceden al sistema bancario convencional.

En países emergentes “el dólar siempre gana” le escuché a su CEO. En su absoluto, no comparto la afirmación, pero me permitiría ajustarla para yo decir: el dólar siempre gusta. Y por eso es buena noticia que emergan más opciones para su fácil transaccionalidad en la región.