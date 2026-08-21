Le he propuesto algunas ideas de cuál debería ser la meta para México después de este tercer intento de construir un régimen autoritario y corporativo, que ha empezado a derrumbarse. Lo he hecho describiendo el papel que debería jugar el gobierno mediante lo único verdadero: el presupuesto. En mi sugerencia, habría que concentrar la fuerza de la sociedad en tres rubros: seguridad, educación y salud. No es coincidencia que esas tres actividades sean parte de la “enfermedad de los costos”, propuesta hace medio siglo por William Baumol.

Este estudioso observó que las actividades que requieren una mayor cantidad (intensidad) de capital humano irían incrementando su costo frente a otras que hacen uso de materiales o energía que, en el largo plazo, se abaratan. Así ha ocurrido, y los costos de seguridad, educación y salud han crecido notablemente en todas partes del mundo. Puesto que durante el siglo XX se hizo común que el gobierno se hiciera cargo de una gran proporción de ellas, esto obligó a recaudar más. No fue suficiente, y cuando sumamos las pensiones, el resultado es gobiernos profundamente endeudados, en todos los países occidentales.

En consecuencia, hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se traducen estas obligaciones del gobierno en programas concretos. En el caso de seguridad, lo primero es separar claramente seguridad nacional de seguridad pública, eliminando el esperpento actual. Las fuerzas armadas tienen que dedicarse a lo suyo, con equipamiento y entrenamiento que les haga sentirse orgullosos de cuidar la seguridad del Estado. La secuencia procuración, impartición y administración de justicia fue dañada en el eslabón menos malo que había gracias a la reforma del Poder Judicial. En los extremos, tenemos más del 95% de impunidad con cárceles saturadas. Se requiere mucho más dinero, pero sobre todo mucho más capital humano y organización.

En educación, el gobierno debe concentrarse en una educación básica (10 años) que provea las herramientas necesarias para grados superiores, en los que el gobierno no debe ser el actor principal, sino tal vez mediante becas. Esas herramientas son esencialmente habilidades para la convivencia y el dominio de lenguajes (español, inglés, matemáticas, música, artes, lógica).

En salud, por el contrario, el gobierno debe intervenir desde el otro extremo: cubriendo los gastos catastróficos y no necesariamente el primer contacto. Esto es todavía más cierto conforme las presiones en salud vienen de enfermedades crónicas y no, como hace décadas, de infecciosas simples.

En todos los casos, el elemento más importante es el capital humano, como decíamos. En las tres actividades, la costumbre de pagar cacahuates provoca graves daños: se paga menos, pero se obtiene casi nada.

Si queremos que estas tres actividades den lugar a un país medianamente justo y competitivo, es necesario que estén en ellas los mejores. Y eso cuesta. En los tres casos, tenemos experiencias que funcionaron, aunque no exentas de problemas. La Policía Federal, que logró contratar muy buen personal, pero que terminó descompuesta tanto por mantener elementos ya corrompidos como por abandonar el seguimiento. El Seguro Popular, que financió muy bien las enfermedades catastróficas, pero que fue manipulado en algunas entidades para la corrupción de siempre. La reforma educativa, que planteó un esquema laboral que permitiese transformar la educación, pero que fue destruida por López.

Hay que decirlo claro. Si se quiere que estas actividades sean el cimiento de un país competitivo y justo, hay que renovar casi por completo al capital humano. Esto es muy cierto en educación y en seguridad, y tal vez menos en salud, pero los odres viejos ya han podrido varias veces el vino nuevo. Imposible tener seguridad sin limpiar cárceles, policías locales y muchos mandos. Imposible tener educación de calidad con la CNTE, y con buena parte del SNTE. Es el diablo de los detalles, que va a exigir tributo, y habrá que pagarlo.