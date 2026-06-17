Donald Trump cumplió ochenta años este domingo, y quiso celebrarlo en grande. No solo con un combate de la UFC en el patio de la Casa Blanca, en una jaula construida para ello, sino finalizando la aventura en Irán. Anunció que había llegado a un acuerdo con ese país para terminar la guerra, aunque después se pospuso el anuncio para el día siguiente, y finalmente se dijo que se firmará este próximo viernes.

Nadie conoce el acuerdo. Pocos minutos antes de escribir estas líneas, el WSJ publica un par de textos que afirman que Trump levantará las sanciones que tiene Irán, incluyendo la devolución de activos del orden de 100 mil millones de dólares, además de ofrecer otros 300 mil millones como compensación por la destrucción causada en la guerra. Todo indica que el bloqueo al estrecho, del lado estadounidense, se levantará de inmediato. A cambio, hay la promesa de Irán de también liberar el paso en Ormuz, además de no seguir enriqueciendo uranio. Aparentemente, habría alguna investigación acerca de lo que hoy tienen, pero no está claro si por parte de la agencia internacional de energía, o con la participación de Estados Unidos.

Insisto en que no tenemos idea de lo que se ha acordado. No solo nosotros, que no tenemos vela en el entierro, sino los mismos legisladores estadounidenses. Lindsey Graham, uno de los más cercanos (abyectos) a Trump, dice al WSJ que le gustaría conocer qué se acordó, poco antes de que el vicepresidente JD Vance vuele a Europa para firmar el documento.

Si lo que reporta el periódico mencionado es correcto, considerando que no se trata de un medio opositor a Trump, entonces estamos frente a una seria derrota de Estados Unidos. Después de poco más de 110 días de guerra, no habrá logrado ni cambiar el régimen en Irán, ni acabar con su proyecto nuclear, ni nada. Apenas obtendría lo que ya existía antes: libre paso por el estrecho de Ormuz. Lo hará a cambio de varios cientos de miles de millones de dólares. Es posible que lo reportado por el WSJ esté equivocado, pero la ansiedad por terminar el conflicto y salirse de ahí ha sido muy evidente en Trump desde hace semanas.

Según lo que sabemos, quien lo convenció de atacar Irán fue Netanyahu, que buscaba quitarle a Israel el enemigo más importante (el que financia a Hamás, Hezbolá, los hutíes, entre otros) además de mantenerse en el poder para no pisar la cárcel. La idea no era popular en la Casa Blanca, pero Trump se sentía envalentonado después del éxito logrado en el caso de Maduro. Comparar Venezuela con Irán parece un error grave. Pero la mente de Trump funciona en solo dos velocidades: el aplauso y la corrupción, y lo logrado en Venezuela palidecía frente a lo que podría obtener en Irán. Tal vez si hubiera pensado un poco, pero no es lo suyo.

Ahora que usted lee este texto, faltan 13 días para celebrar los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, uno de los grandes eventos de la modernidad. No se ve un gran ánimo, desafortunadamente. Por otro lado, estamos a 139 días de la elección intermedia, en la que Trump trae mucho lastre, por sus erróneas decisiones, tanto en aranceles como en la guerra contra Irán, además de la polarización que ha causado en su país que, creo, explica esa falta de interés en una celebración que debía ser extraordinaria.

Ya sabremos qué acordó, pero hay la gran preocupación de que el anuncio del fin de semana, que redujo el precio del petróleo en 20 dólares y dio un impulso a los mercados, resulte ser esa rendición que apunta el WSJ. De ser así, vamos a entrar en momentos muy complicados, en los mercados y en las elecciones. Y, considerando la personalidad de Trump, Cuba y México deberían estar alertas.