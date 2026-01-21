Se cumplió ayer un año de la toma de posesión de Donald Trump en su segunda presidencia. Ha sido un año tumultuoso. El dólar perdió 10% de su valor en esos 12 meses, mientras que el índice amplio de la bolsa de valores (S&P 500) creció 14%. Medido en comparación con otras monedas fuertes, a duras penas mantuvo su nivel. El oro, en cambio, ha incrementado su precio en casi 75%. El costo de la deuda de largo plazo de Estados Unidos, el bono a 30 años, tiene un rendimiento ligeramente mayor que el que tenía justo hace un año.

De acuerdo con Financial Times, el arancel promedio que cobra Estados Unidos ha pasado de 2.5 a 14.4%, aunque el realmente cobrado está en 11%. Estamos al nivel que se tenía en 1930, después de la promulgación de la Ley Smoot-Hawley, que amplificó los efectos de la Gran Depresión y muy probablemente alimentó lo que después sería la Segunda Guerra Mundial.

En la esfera geopolítica, la transformación durante este primer año de Trump es extraordinaria, aunque no necesariamente positiva. El “revulsivo” (como dicen los locutores de fut) sin duda puede tener resultados útiles, poniendo por fin a trabajar a las burocracias doradas en Europa y en casi todas las agencias e instituciones globales. Los riesgos del proceso, sin embargo, pueden hacerlo muy costoso.

Al interior de Estados Unidos, la utilización de ICE como cuerpo paramilitar para crear miedo en ciudades gobernadas por demócratas parece costarle popularidad, y eso se suma a una economía que no está teniendo un gran desempeño, más allá de lo que repiten sus aduladores. Finalmente, sigue pendiente el caso Epstein, que parece estar detrás de muchas de las ocurrencias recientes. Con tal de distraer, poco importa lo que pase con otros países.

En noviembre habrá elecciones intermedias, y el riesgo que corre de perder el control de la Cámara es muy elevado. Es menor en el caso del Senado, pero no despreciable. Trump ha intentado cambiar la distritación a su favor, presiona para modificar reglas, y es muy probable que el uso de ICE, además de para provocar miedo desde hoy, sea un entrenamiento para bloquear las casillas. No intente construir argumentos racionales para debatir este punto, o cualquiera de los anteriores: él no funciona así.

Sus únicas motivaciones son el reconocimiento y el dinero. Como muchos de los que usted conoce en México, está hambriento de aceptación, de honores, y es, en ese sentido, un menesteroso. Su historia de vida, por otra parte, es de franca corrupción. En esta segunda presidencia se ha rodeado de personas que puedan cumplir con esas dos motivaciones, haciendo lo que él les ordene, sin reticencias. Aunque su movimiento es nativista y supremacista, y aunque tenga a un fascista declarado en el control de la administración (Stephen Miller), él no tiene ninguna ideología.

Para México, este año ha sido todavía más tumultuoso. Por un lado, aunque la aplicación general de aranceles nos ha dejado un poco menos golpeados que a otros, la espada de Damocles en que se ha convertido la revisión del T-MEC, tal vez renegociación, tal vez defunción, tiene un costo importante en términos de inversión. Por otro, la creciente presión sobre los grupos criminales y las continuas noticias de sus conexiones con el grupo gobernante, nos ponen en una posición muy vulnerable. En ambas facetas, el gobierno mexicano ha ayudado al deterioro, con una pésima política económica que lleva ya siete años, sumada a la destrucción institucional que, en el último, ha acabado con la República. Frente a esto, hay muchos que ponen su esperanza en Trump. Es una tontería. No es sólo que Estados Unidos vela por sus intereses y no por los nuestros, sino que el personaje, como hemos dicho, es un deficiente. Lo de acá tendremos que resolverlo nosotros. Lo que siga pasando con Trump será nuestro inevitable contexto.