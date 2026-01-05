Regresamos, y con un arranque de año muy movido, no sólo por terremotos. No se puede revisar todo lo ocurrido en este espacio, de manera que, si usted tiene interés en la perspectiva de este columnista acerca de lo ocurrido en Venezuela, puede verla en la red (en macario.substack.com o en patreon.com/macariomx, acceso libre). De la economía estaremos hablando en la semana, aunque puedo adelantarle que los datos parecen reflejar el mismo proceso de deterioro que tanto comentamos durante el año pasado, a pesar de uno que otro salto, que tal vez alimente el entusiasmo en algunos.

Creo que lo mejor que podemos hacer en este arranque de año es concentrarnos en la tragedia ocurrida en el ferrocarril Interoceánico, que causó un centenar de heridos y al menos 14 fallecidos. No por seguir la tradición mexicana de estarnos viendo el ombligo, sino porque se trata de un “evento” con responsabilidad directa del gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Como ya han documentado colegas, no es normal que haya un accidente de esta magnitud en un ferrocarril que apenas tiene dos años de haber iniciado operaciones. Ciertamente, la otra obra ferroviaria del gobierno se ha descarrilado con más frecuencia, afortunadamente sin víctimas mortales, lo que implica que estos proyectos han resultado extraordinariamente malos. En parte, como lo ha descrito Jorge Castañeda, debido a que no tenían un objetivo claro (carga, turismo, movilidad), pero seguramente la causa principal ha sido la ineptitud y la corrupción en su ejecución.

El Tren Maya se construyó con apresuramiento, estableciendo las terminales en donde se podía y no en donde serían útiles, lo que se refleja hoy en un uso muy limitado. La destrucción ambiental fue documentada durante todo el proceso. La asignación a militares de la construcción impidió que tanto las críticas de los ambientalistas como las denuncias de falseo de información (de esta columna) pudieran tener éxito. No creo que haya duda de que ese tren tenía dos objetivos: fingir que se hacía algo (amplificado por los datos ficticios) y robar. De la corrupción asociada a la construcción, diversos periodistas han documentado la participación de amigos de los hijos de López Obrador.

Lo mismo ocurrió con el Interoceánico, que supuestamente se propuso para impulsar zonas económicas, pero al final terminó teniendo un tren de pasajeros. Sobre las vías iniciales de Porfirio Díaz, medio renovadas hace 70 años, que una empresa privada había actualizado para mover carga, pusieron trenes comprados de segunda mano, desechados en países civilizados. Ignoro las causas últimas del descarrilamiento, porque no parece existir una investigación seria al respecto. Considerando que la señora Sheinbaum, cuando se le cayó la Línea 12 del Metro, siendo jefa de Gobierno de la ciudad, desechó una evaluación profesional independiente porque no coincidía con sus intereses, es muy probable que tampoco sepamos qué pasó en esta ocasión. Además, ahora ni siquiera hay forma de presionarla con recursos jurídicos. La impunidad ya es la norma.

En esta administración no sólo no se investiga la ineptitud y la corrupción de esos dos proyectos ferroviarios, sino que se impulsan otros más. En los últimos siete años, se ha optado por infraestructura mediocre, que termina con rendimientos negativos, bajo cualquier perspectiva. Si el Tren Maya se hubiera tomado en serio, respetando el ambiente y buscando desarrollo, hubiese costado al menos el doble, pero su impacto sería muy diferente. Del aeropuerto, mejor no hablamos, ni del absurdo de Mexicana de Aviación.

Pero, ya decíamos, el objetivo nunca fue un mejor país. El objetivo era fingir lo necesario para ganar la última elección y, en el camino, asegurar el patrimonio de hijos, amigos, militares y socios del lado oscuro. Por eso, mejor hoy no hablamos ni de economía ni de Venezuela.