El momento

Lo escribió Héctor de Mauleón con su percepción de cronista: “Un movimiento que comenzó quemando pozos y bloqueando carreteras en Tabasco, amenazó ayer con abrir carpetas de investigación a líderes transportistas y campesinos que llevaron a cabo bloqueos en más de 20 estados”. En muy pocas palabras, evidencia de la traición: a su historia, a sus dichos, a la democracia. Incluso la señora Sheinbaum tuvo que salir a desmentir a su secretaria de Gobernación, evidentemente incapaz para el cargo que ocupa.

El grupo en el poder, que aquí hemos calificado de excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente, ha perdido el control del país. Por un lado insisten en la “derrota moral” e inexistencia de la oposición; por el otro, la acusan de estar detrás de las movilizaciones que se acumulan. No han podido pacificar Sinaloa, ni ahora Michoacán. Diariamente tenemos noticias de asesinatos de alto perfil, además de los 100 mexicanos que perdemos, sea por homicidio o desaparición, y casi con la misma frecuencia aparecen fosas o bolsas con restos humanos.

Del deterioro económico ya hemos hablado, que poco a poco va tomando vida propia, y que no cambiará curso a menos que ocurra un evento externo. No puede ser una política contracíclica del gobierno, porque éste no tiene dinero ni para sacar las cuentas normales. No parece que pueda llegar del T-MEC, de cuya revisión esperamos no perder, pero nada más. No hay expectativa de grandes inversiones, porque no tenemos energía eléctrica disponible, y además se ha perdido la poca seguridad jurídica que teníamos.

Poco a poco, se va entendiendo que todo fue un engaño. Acérrimos defensores del movimiento reconocen ahora su error. No es momento de reclamarles decisiones pasadas, sino de encontrar soluciones. Creo que más de la mitad de los mexicanos estaría dispuesto a un cambio de rumbo, pero no tenemos los instrumentos para hacerlo. Es una deficiencia de los sistemas presidenciales, que se agrava por el golpe de Estado con el que este grupo se arrogó una mayoría calificada de forma ilegal. Peor aún, con eso destruyeron al Poder Judicial.

La farsa de la revocación de mandato no tiene ninguna utilidad: el problema no se centra en Sheinbaum. La elección de 2027 difícilmente será limpia, ya la de 2024 no lo fue. Si, además, cambian la ley electoral en la dirección que han sugerido (eliminar plurinominales y financiamiento público), será todavía peor.

Pero no es posible gobernar un país en ruinas, con amplias zonas en conflicto armado, y con una mayoría de la población en contra. Intentarlo implica apostar al desastre económico y a la violencia política.

Hemos llegado adonde íbamos a llegar, no debe sorprender a nadie. El par de años que les dio la pandemia impidió que esto ocurriese en el sexenio de López, pero finalmente ha ocurrido. Los radicales del movimiento quieren seguir los pasos de Cuba y Venezuela, pero creo que es imposible sostenerse en las bayonetas en México. Eso no quiere decir que no lo intenten, obviamente.

La ruptura del orden constitucional que promovió López y contó con el apoyo de Sheinbaum (es decir, la destrucción de las finanzas públicas para fingir bonanza, la actuación ilegal durante las elecciones, el golpe de Estado posterior y la destrucción del Poder Judicial) significan que no necesitamos solamente encontrar una forma de frenar el desastre, sino de revertirlo. Creo que hay bases para anular todo lo ocurrido desde junio de 2024.

Lo comento porque debe evaluarse el reto en toda su magnitud. Las negociaciones deben tener muy claro el objetivo. Ignoro quiénes serán los negociadores y a partir de cuándo empiecen a hacerlo, pero de una vez conviene plantear el problema en su totalidad. Es momento de Conspiraciones.