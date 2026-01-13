Las elecciones más peligrosas del mundo: ¿frenarán a Trump?

El presidente estadounidense ha entrado en un frenesí. Tras enfrentarse con Venezuela, amenaza ahora con ir tras Groenlandia y con operaciones militares en territorio mexicano. Con cada nueva acción de Donald Trump, el régimen de derecho internacional se desgasta, mientras analistas anuncian el inicio de una etapa marcada por una nueva forma de imperialismo o neocolonialismo, con un mapa basado en áreas de influencia.

Instituciones supranacionales como la ONU y la OTAN fracasan en proteger el orden internacional de la posguerra fría. Las amenazas a Groenlandia tensan a la OTAN, con poco margen de acción ante una escalada, y abren por primera vez el escenario de su virtual disolución.

Ante este panorama surge la pregunta: ¿qué puede frenar a Trump (además de su “moralidad” y su “mente”, como dijo al New York Times)? A veces la diplomacia funciona. Cuando el choque entre Trump y Petro se recrudecía, una llamada inesperada redujo la tensión y pospuso la confrontación. Claudia Sheinbaum también habló con Trump para destensar el momento, subrayando esfuerzos y logros bilaterales y defendiendo que la cooperación es más fructífera que el enfrentamiento.

Pero la diplomacia tiene límites, sobre todo ante un político errático e impredecible. Si la política exterior de Trump es extensión de la interior, con organismos multilaterales testimoniales, una Europa timorata y azoro generalizado, el principal contrapeso proviene del interior de su país.

El 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará elecciones de medio término: más que una renovación legislativa, serán el primer plebiscito nacional sobre el segundo mandato no consecutivo de Trump, una evaluación de su agenda y su estilo de gobierno dentro y fuera de sus fronteras. Se decidirá el control del 120º Congreso y de 39 gubernaturas (36 estados y 3 territorios).

Hoy el 119º Congreso opera con márgenes mínimos. En el Senado, los republicanos tienen 53 escaños frente a 45 demócratas y dos independientes; en la Cámara, 218 curules contra 213, con cuatro vacantes. Si Trump retiene ambas cámaras, podrá profundizar su programa sin grandes concesiones. Si la oposición recupera una cámara, habrá gobierno dividido y el Congreso se volverá la herramienta institucional para contener al Ejecutivo mediante investigaciones, control presupuestal y bloqueos legislativos: quizá la última línea de defensa antes de que la política se vuelva pura imposición.

Trump ya lo dijo a congresistas republicanos: “Tienen que ganar las intermedias. Si no ganamos, me harán un impeachement”. Siente la presión: 56% desaprueba su desempeño y los demócratas aventajan entre 2 y 6 puntos.

Las calles también arden por el último abuso de ICE: el asesinato en Mineápolis de Renee Good, joven madre y observadora civil que vigilaba operativos migratorios. El video donde un agente le dispara tres veces desde su vehículo se volvió escándalo nacional; contrasta el tono pacífico de Good con el “fucking bitch” del agente tras disparar. El exceso es brutal.

El caso evoca a George Floyd (2020), que detonó Black Lives Matter, y ya genera disturbios y movilizaciones. De cara a las elecciones, la violencia en protestas puede reactivar a sectores conservadores y beneficiar a republicanos, pero también puede despertar a los demócratas y movilizar sus bases.

Surgen figuras demócratas que se suman a Zohran Mamdani en NY o a Eillen Higgins en Miami, en una contienda marcada por el costo de vida y el acceso a la salud. Graham Platner compite por el Senado en Maine y amenaza la reelección de Susan Collins (73). Exmilitar de 41 años, de clase trabajadora (granjero de ostras), tatuado y con una plataforma contra la oligarquía, encarna el dilema demócrata: institucionalismo o transformación.

Históricamente, el partido fuera del poder se fortalece en intermedias. Sin embargo, el gerrymandering dificulta la alternancia y la polarización intensifica la segregación electoral: zonas azules más azules, rojas más rojas.

Por ello, los meses previos a noviembre de 2026 pueden ser los más peligrosos para el mundo por la posibilidad de decisiones “audaces” de Trump destinadas a recuperar popularidad y ayudar a candidatos republicanos: golpes de efecto en migración, gestos de fuerza en comercio, escaladas retóricas o incluso políticas y militares que produzcan sensación de control, aunque el costo llegue después. El incentivo es claro: si el tiempo juega en contra, aumenta el riesgo.

