El superasesor que nadie nombró

¡Vaya fichita la que le está saliendo a Delfina Gómez en el Estado de México! Resulta que por los pasillos del gobierno mexiquense se pasea, como “Pedro por su casa”, un personaje de nombre José Cosmares Fuentes, quien presume ser algo así como el superasesor de la gobernadora.

(Especial)

Lo increíble, por no decir lo irreal, es que, según me cuentan, no aparece en la nómina, no cobra sueldo y tampoco queda claro qué cargo ocupa. Pero sí agenda reuniones, toca puertas y se mueve entre secretarios como si trajera nombramiento firmado desde Palacio de Gobierno. ¡Qué maravilla trabajar sin trabajar oficialmente!

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Porque el asunto tiene más carnita. Me dicen que Cosmares no solamente consigue citas para proveedores y anda de oficina en oficina haciendo gestiones, sino que hasta habría solicitado una plaza para su esposa en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Así como lo están leyendo! Habrá que preguntarle al rectorado si recibió semejante petición y a título de qué. Porque una cosa es presumir amistades en el gobierno y otra muy distinta pretender que las instituciones públicas funcionen como agencia de colocaciones familiares, ¿o no?

Y ojo, pues el asunto ya escaló. En los círculos políticos mexiquenses aseguran que las andanzas de este peculiar operador habrían llamado la atención hasta en Palacio Nacional, donde, según esas versiones, existiría interés en revisar posibles actos de tráfico de influencias. ¿Será? Por lo pronto, no hay constancia pública que permita dar por confirmada una investigación. Lo que también llama la atención es la cercanía que le atribuyen con Armando Quintero, vinculado a los proyectos de inversión para el oriente mexiquense. Y ya saben que cuando aparecen proveedores, obras y presupuestos millonarios, las amistades políticas merecen una explicación bastante más detallada.

Lo mejor es revisar de dónde salió este personaje. Pues Cosmares no es precisamente un cuadro histórico de la ‘4T’. ¡Qué va! Su pasado está en las administraciones priistas, particularmente en la de Eruviel Ávila, donde tuvo un perfil bastante más discreto. Pero ahora resulta que se vende como operador político de primerísimo nivel. Y lo más sorprendente es que, según cuentan, varios funcionarios de Morena se lo compran completito.

La pregunta que deberían hacerse en Toluca es muy sencilla: ¿quién le dio tanto poder a un personaje que aparentemente no tiene cargo, sueldo ni responsabilidades públicas? Porque una cosa sí me aseguran quienes conocen los movimientos en Palacio de Gobierno: Cosmares entra y sale de las oficinas de la gobernadora con una facilidad que muchos secretarios quisieran. ¿Delfina sabe todo lo que presuntamente se gestiona utilizando su nombre? ¿O alguien está aprovechando esa cercanía para vender una influencia que nadie le otorgó formalmente? Porque, como dicen por ahí, en política no hay peor negocio que prestar el nombre sin saber quién está cobrando los favores.

La sombra de la renuncia sobre Morena

Luego de la polémica provocada por las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre los nexos de Ariadna Montiel con el crimen organizado, hay gran preocupación en la dirigencia nacional de Morena.

El incendio en el INE ha llegado hasta el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con consecuencias nucleares. Su discípula y recomendada Guadalupe Taddei renunció ya a la presidencia del INE, rompiendo los pronósticos porque en la ‘4T’ nadie renuncia (ahora falta la justicia). El miércoles supimos que el hijo de Taddei renunció como secretario de Durazo. Ahora bien, a Durazo aún le falta rendir cuentas por los Taddei, los Pérez de Acha y su relación con Rocha Moya y otros sonorenses infiltrados en su clan del INE, ¡eh!

Al interior de Morena, se complica el margen de maniobra de la presidenta nacional, Ariadna Montiel, por el alto costo político que representa su permanencia al frente del partido en el poder.

La percepción de una elección dominada por el crimen, a los ojos de Estados Unidos, sería el principal problema. “Narcopolíticos”, “Narcopartido”, “Narcopresidenta nacional” y “Narcoelección” es el glosario que mantiene encendidas las alertas con los vecinos.

“Cumplí”: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe (Especial)

Así es como Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, rindió su quinto informe de actividades. Entre las muchas cosas que cambió en la demarcación que denominó de la libertad, porque dijo que sólo en libertad uno puede vivir plenamente y caminar sin miedo y bien iluminados. Pues convirtió la MH de ser una de las más peligrosas, a la segunda más segura de la CDMX. También se escuchó que en la Miguel Hidalgo le han dicho: fuera a Morena.

#MareaMexicana por un INE ciudadano

Al comprar al árbitro para salirse con la suya abrieron la puerta a una corrupción grosera y descarada: los negocios multimillonarios del clan Taddei, avalados por Morena, fueron la forma de pagar los favores.

Por eso ahora la Marea Mexicana pide, exige, un ¡INE ciudadano! Un INE autónomo, que no se subordine al gobierno o partido en el poder.

Un INE plural: en el cual quepamos todos. Un INE imparcial y profesional y un INE honesto y transparente. La fecha es 6 de diciembre a las 10 am con la camiseta verde, sí, con la camiseta de la selección nacional, del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia.