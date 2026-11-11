¿Hasta dónde llevará Dante a MC por Samuel?

Nos lo adelantó Máynez y antier comprobamos que MC, para evitar que Samuel García se vaya a la cárcel por el desvío documentado por la ASF por 7,200 mdp, una vez más fue comparsa de Morena, aprobándole el presupuesto al gobierno federal.

Vámonos recio

Nuevo León, el riesgo político que podría alcanzar a Movimiento Ciudadano a nivel nacional.

La eventual candidatura de Mariana Rodríguez abre un dilema para Dante Delgado: apostar por la continuidad del proyecto político de Samuel García o evitar que el desgaste de su gobierno termine contaminando electoralmente a Movimiento Ciudadano en todo el país.

Redoble de tambores

Nuevo León podría convertirse en uno de los mayores desafíos políticos para Movimiento Ciudadano rumbo a las próximas elecciones.

Los escándalos, la corrupción, los cuestionamientos y las controversias que han rodeado al gobierno de Samuel García representan un factor de riesgo que Dante Delgado no puede ignorar al momento de definir la estrategia electoral del partido en el estado.

En ese escenario, una eventual candidatura de Mariana Rodríguez podría representar una apuesta de alto riesgo. Aunque su nivel de conocimiento y posicionamiento público son activos políticos importantes, también existe el peligro de que su candidatura sea interpretada como una extensión del actual gobierno y, por consecuencia, termine cargando con el desgaste acumulado de la administración estatal.

El problema para MC va más allá de Nuevo León

Si el partido decide apostar por la continuidad del grupo político de Samuel García, podría trasladar el costo de las controversias locales al escenario nacional, justo cuando necesita consolidar su crecimiento y presentarse como una alternativa política competitiva frente a Morena, aunque la verdad ya sabemos que MC es comparsa de AMLO, Sheinbaum y Morena.

Dante Delgado enfrenta así una disyuntiva estratégica: privilegiar la lealtad al grupo político que gobierna Nuevo León o tomar distancia de un proyecto cuyo desgaste podría convertirse en un lastre electoral.

La decisión no será solamente sobre quién debe competir por la gubernatura. Será sobre qué tipo de Movimiento Ciudadano quiere construir y cuánto está dispuesto a arriesgar nacionalmente por mantener el control político de Nuevo León.

Porque en política, una candidatura puede ganar una elección local, pero también puede costarle al partido mucho más de lo que representa esa victoria.

Y no debemos de olvidar que los integrantes de MC están para cuidar los intereses de Dante, no para servir a los ciudadanos. Dividir a la oposición es ser comparsa de Morena. Dante sólo quiere tener más prerrogativas, punto.

Ah, de haber ido en el 21 PAN, PRI, PRD y MC en alianza, la oposición le hubiera quitado el Congreso a Morena y aliados. Hubieran quedado 22.9 millones de votos de la oposición vs. 21 millones del oficialismo. Así de claro y así de simple.

Ah, Mariana y Samuel son la apología del delito.

Vitro convoca a asamblea para deslistar sus acciones

(Especial)

Vitro ya convocó a una asamblea general extraordinaria para el próximo 13 de noviembre de 2026, para formalizar su desliste de la Bolsa, cuando en los hechos, y de manera simulada, lo hizo hace casi tres años, afectando severamente al público inversionista, tal cual lo documenté el 8 de enero de 2024 en la columna “Vitro está peor que AMLO”.

Antecedentes

En la asamblea de 2023 se acordó:

Un dividendo de alrededor de 1.13 dólares por acción, pagado en especie (prácticamente equivalente al precio de mercado de la acción). Dicho dividendo consistió en un pagaré a 15 años, no negociable, con una tasa de 3% anual, con la aclaración expresa de que esos pagarés no podrían circular en ningún mercado de valores; es decir, se trataba de pagarés privados.

Ese pagaré podía canjearse por acciones de una empresa que Vitro constituyó en Luxemburgo: acciones privadas, no registradas en ningún mercado de valores.

Así, antes de que la acción cotizara ex derecho (ex cupón), el 6 de diciembre de 2023, el inversionista minoritario tuvo únicamente estas alternativas:

1.- Vender sus acciones a precio de mercado, que en los días previos a la fecha ex derecho osciló aproximadamente entre 20 y 27 pesos, cuando el valor en libros era de 46.74 pesos por acción al tercer trimestre de 2023;

2.- Quedarse con un pagaré privado a 15 años, no negociable;

3.- Recibir acciones de una empresa de Vitro en Luxemburgo, no registrada en ningún mercado de valores, a la que posteriormente Vitro le vendió sus activos preponderantes en México a cambio de los pagarés.

Hoy

El valor contable por acción es de alrededor de 1.60 pesos (al tercer trimestre de 2026), en tanto que el valor de mercado ronda los 4.70 pesos.

Buscando “cumplir” con el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores seguro argumentarán que están deslistando cerca de tres veces el valor en libros (4.70 entre 1.60 pesos)

Sin embargo, Vitro se ahorró cientos de millones de pesos en perjuicio de los inversionistas minoritarios: millones de acciones en manos de minoritarios multiplicadas por la diferencia entre el valor en libros de septiembre de 2023 (46.74 pesos) y el precio al que “tuvieron” que vender antes de la fecha ex derecho (entre 20 y 27 pesos por acción).

Ahora bien

¿Por qué la CNBV no actuó? El artículo 1 de la Ley del Mercado de Valores establece claramente que ésta tiene por objeto, entre otros, “proteger los intereses del público inversionista”.

Guillermo Ortiz (Cuartoscuro)

Los consejeros independientes —Guillermo Ortiz Martínez, Ricardo Martín Bringas y Jaime Serra Puche, entre otros— ¿sabían lo que estaban autorizando o miraron hacia otro lado?

Ricardo Martín Bringas (Especial)

Jaime Serra Puche (Cuartoscuro)

¿Qué beneficio obtuvieron los fideicomisos relacionados con Vitro que compraron millones de acciones a los minoritarios, forzados a vender en los días previos a la fecha ex derecho?

Vitro se inscribió en la Bolsa en 1976 y, hace casi tres años, de manera simulada y ahorrándose millones de pesos, se deslistó por la puerta de atrás.