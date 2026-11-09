El inicio del saqueo del INE y lo que seguirá

La primera publicación que hice sobre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas fue aquí hace seis meses, el 11 de mayo, “Los delitos de Taddei”. Traía señalamientos fuertes. Siguieron otras, “La compleja trama de complicidades entre Taddei y Durazo” a finales de mayo, y en junio “Soto y Taddei, las parteras del fraude electoral del 27”. A pesar de las evidencias, nadie hizo nada: ni el Consejo General del INE, por supuesto menos su Órgano Interno de Control. Tampoco la UIF, ni la FGR, ni la Presidencia de la República.

En éstas se exhibió la corrupción y que Taddei había nombrado a proveedores y operadores recomendados por Alfredo Hernández a posiciones estratégicas al interior del INE. Pasando por que la triada encabezada por Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de Guadalupe, y por Luis Manuel Pérez de Acha, yerno de Durazo, y el propio gobernador de Sonora ligados con Rocha Moya (lean “La compleja trama de complicidades de Taddei y Durazo”) hacían negocios tanto en Sonora como en el INE.

Entre las transas aún por cuantificar: que habría más de 500 plazas de aviadores; que no se sabe cuántas boletas se mandaron a imprimir para las elecciones de 2024, cuántas de esas se utilizaron y cuántas se desecharon, y que empiezan a surgir dudas sobre cuántas credenciales de elector se han expedido. Lo que pone al proceso electoral de 2027 en riesgo ante un probable mal uso de éstas.

Las tranzas no las hizo sola Taddei, algunos de sus consejeros la apoyaron, pero sobre quien fuera su secretaria ejecutiva, Claudia Arlete Espino, mejor conocida como Cata, quien en esos momentos era la novia del titular del OIC, Víctor Hugo Carvente. Ah sí, el “amor” y el dinero florecieron en el INE.

Pero a principios de año iniciaron los problemas sentimentales. Taddei y Hernández Casillas habían tronado, no en buenas condiciones, incluso ella negándose a regresar el anillo de compromiso que había recibido de su novio y que éste reclamaba de regreso al haber pertenecido a su difunta abuela.

Repito, en seis meses, nadie en ninguna dependencia gubernamental hizo nada para frenar los abusos y escándalos que sabían estaban aconteciendo, hasta que los videos y las llamadas llegaron a la prensa y a las redes sociales.

En ese lapso, Taddei estuvo bajo chantaje de Hernández Casillas, el exnovio despechado. Esto no sólo era una incomodidad personal. Era un asunto de seguridad nacional: la cabeza de un órgano del Estado sujeta a una extorsión personal, por haber hecho, ambos, varios actos de corrupción a la par de tener una impropia relación sentimental.

¿Cómo comenzó esta historia?

En noviembre de 2023, Octavio Grijalva Vázquez, operador político y financiero de Taddei contactó a Hernández Casillas para pedirle a nombre de Taddei diversos apoyos. Quería firmar un convenio para que Hernández Casillas les proporcionara asesoría y concretar un proyecto de transformación del INE, el cual estaría bajo la responsabilidad de Hernández. Además, Taddei le pidió búsqueda y selección de perfiles para ocupar los puestos directivos de los principales cargos del INE.

Así comenzó la relación laboral de ellos y en el camino se dizque enamoraron

El primer encuentro presencial ocurrió a finales de junio de 2024 en la casa de Hernández, en Picacho, en Jardines del Pedregal.

Fue en una comida que organizaron después de la elección federal de 2024. En esa comida ella le agradece todo el apoyo que le había dado.

Posteriormente a esto y a todos los acuerdos y proyectos que ya estaban en marcha, la señora empieza a visitar la casa del Pedregal de dos a tres veces por semana.

En esas reuniones se discutía de todo sobre el INE, proyectos, negocios. A veces asistían los titulares ya establecidos del INE y a veces nada más ellos dos.

Seis meses después, o sea a finales de 2024, ella le declara su “amor” a él y así comienza su relación sentimental.

Después Taddei le pide que hable con sus hijos para que empezaran a chambear con él e inicia una relación familiar-laboral. Todo era miel sobre hojuelas con los millonarios contratos que Taddei les conseguía. E iniciaron las fiestas y los viajes. Todos grabados por el flamante novio.

El desamor comenzó por un desacuerdo por una licitación. El novio quería que ganara un consorcio; y, ella, otro. Ganó el nuevo postor de ella.

Así, él empezó a sentirse despechado porque ella le estaba quitando contratos. Repetía con gran soberbia “esto es inaudito, no sólo me está tumbando a mis proveedores, sino que me está quitando mis contratos. Si yo le cambié a Guadalupe y a sus hijos hasta la forma de caminar”.

Reclamaba, además, que Taddei le debía por temas personales 300 mdp y como 500 mdp por temas de adeudos de contratos oficiales.

Quizá lo que más furioso le ponía era recordar que perdió el anticipo de una casa que iban a comprar por 130 mdp, en enero de 2026, para vivir su amor en la calle de Lluvia, en Jardines del Pedregal. El anticipo perdido, a manera de penalización, rondó los 30 mdp.

Ambos se volvieron locos y se llevaron al INE de “corbata”. Pero alguien les traicionó y/o espió y todo se desató.

Lo que está en juego es la voluntad del Estado mexicano para realmente combatir la corrupción, misma que, como nunca, quedó plasmada en audios y en videos. También está en juego la legitimidad del proceso electoral de 2027 con tantos consejeros del INE y de los OPLE señalados por presuntos actos de corrupción. Lo que les hace vulnerables ante las presiones del oficialismo.

Pero las cosas no pintan bien, pues lejos de reformar al INE y combatir la corrupción, el Estado mexicano quiere “controlar” a la nueva presidenta del INE con dinero.

Piquete al café

Sí, le están transfiriendo al PT, en el PEF-2027, casi 1,500 mdp, dizque que para guarderías, que en realidad es un pago de favores luego de que Morena no les dio alguna gubernatura a elegir el año entrante. Con esta millonaria transferencia, el gobierno espera que el PT se alinee y darles los votos necesarios para lograr los 2/3 partes de los Diputados y así nombrar a una nueva presidenta del INE. Total, que ya todo es corrupción y no hay forma de combatir ésta con más corrupción.

Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ). (Especial)

Por cierto, la corrupción del INE palidecerá cuando salgan a la luz los contratos y excesos del Órgano de Administración Judicial del “nuevo” Poder Judicial Federal.