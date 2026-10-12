La cita es el 6 de junio de 2027. 17 estados estarán en juego, el Congreso de la Unión, más las 16 alcaldías de la CDMX, entre muchos otros puestos de elección popular.

Sin alianza PAN-PRI no hay nada que hacer. La competitividad de los candidatos será la clave del éxito o del fracaso de la oposición. MC es comparsa de Morena. El voto útil volverá a ser protagonista. La paridad también jugará un papel preponderante.

Si no van en unidad el PAN y el PRI estarían en riesgo, imagínense, capitales como Guanajuato, SLP, Colima, Monterrey, Hermosillo, Zacatecas, Cuernavaca, Morelia, Mérida, Querétaro, así como la alcaldía Cuauhtémoc.

PAN-PRI van con hombres en: NL, Adrián de la Garza; Chihuahua, Marco Bonilla; en Zacatecas traen un quien vive entre Fito Bonilla y Miguel Ángel Varela; Querétaro, Felifer Macías; Aguascalientes, con Toño Martín del Campo; Sonora, Toño Astiazarán, y en Michoacán, Alfonso Martínez. Aquí son siete hombres y sólo podrían llevar uno más. Entonces quedan BCS, donde Morena volverá a ganar y el panista Pelayo volvería a perder. En SLP tampoco tienen nada que hacer frente a la señora del Richar Gallardo.

Redoble de tambores

Luego entonces, Sinaloa debería ser para un hombre, y ese hombre, de acuerdo con todas las mediciones, es Mario Zamora. La elección en Sinaloa hace seis años fue operada por el Cártel de Sinaloa y el entonces gobernador y hoy narcoembajador, Quirino Ordaz, para entregarle el estado al narcopolítico Rocha Moya. Los sinaloenses no merecen vivir como hoy lo hacen; sobreviviendo. Sinaloa debe ser punta de lanza de la oposición. ¿Ganársela a los narcos, al narcogobierno? Sí se puede. Mario y la senadora Paloma Sánchez han hecho gran equipo y si Paola Gárate también entra al quite por y para los sinaloenses, ¡qué victoria!

Los números no mienten

En 2021, el PAN en alianza con el PRI y con el PRD sacaron 8.5 millones de votos. Y en 2024, 11 millones de votos. Luego entonces, no les fue nada mal, como aseguró Jorge Romero.

Siéntense bien

En 2021, de haber ido en alianza PAN, PRI, PRD y MC, la oposición le habría quitado el control del Congreso a Morena.

Todos estos datos son del INE.

Hubieran sido 22.9 millones de votos de la macroalianza opositora vs. 21 millones de Morena, Verde y PT. ¿Cómo les quedó el ojo?

En Jalisco, en 2024, Morena, PT y Verde ganaron 15 distritos; PAN, PRI y PRD 4, y MC sólo uno. De haber ido unidos, PAN, PRI, PRD y MC se habrían quedado con 16, y Morena, PT y Verde sólo cuatro.

En NL, en 2024 Morena, PT y Verde ganaron siete distritos. PAN, PRI y PRD también siete distritos. MC, cero. De haberse unido PAN, PRI, PRD y MC habrían ganado 12 contra sólo dos de Morena, PT y Verde.

Así pues, por los caprichos personales de Dante Delgado es que MC no se une a la oposición y trabaja para Morena.

Inhalen y exhalen

¿Más pruebas? Alito Moreno en el 24 salió a decir que si Máynez declaraba que iban en alianza con el PAN, PRI y PRD, él dejaba su curul y la presidencia del PRI por México. ¿Entonces qué excusa nos pueden dar en MC para no ir en alianza opositora? Ninguna.

De hecho, salen a buscar a gente del PAN y del PRI, nunca de Morena, ni del Verde o del PT. Para muestra, un botón. MC acaba de fichar al Borrego Gándara para Sonora. A Aurelio Nuño lo traen operando en el Edomex, reuniéndose con personajes clave como Montiel para generar la percepción de que ellos son los buenos. Miguel Ángel Mancera ya también anda trabajando para Dante. MC no sólo divide el voto, sino que debilita la percepción del triunfo opositor.

Leído lo anterior, esperamos que Jorge Romero y Alito Moreno hagan la alianza.

Como al nopal a Pedro Armentía, de MC

En este mismo espacio les documenté que el campechano Pedro Armentía pasó de vender shampoos a convertirse en millonario en menos de seis años.

Además de las cinco propiedades que le di a conocer en julio de 2025 que tenía registradas en Campeche a su nombre, al hoy diputado local por Movimiento Ciudadano habría que sumarle otras más adquiridas a través de terceros en el estado de Yucatán.

(Especial)

Por terceros, entiéndase prestanombres, y por prestanombres, entiéndase su esposa, una prima política y amigos íntimos. Para muestra, de los muchos botones que tengo, está una residencia que adquirió en enero de 2021 en el municipio de Conkal, por un millón 420 mil pesos para que viviera su cuñada (esposa de su hermano) y sus sobrinos.

Esta casa se inscribió a nombre de María Isabel Paz Calderón y fue adquirida a mitad del valor de mercado, ya que los precios rondaban cerca de los 3 mdp para una vivienda de este tipo en aquel entonces.

¿Quién puede darse el lujo de regalar una casa hoy en día? ¡Pues un político como Pedro Armentía!

Por cierto, tengo el audio donde él mismo le dice a su cuñada que les regaló la casa.

Oye Máynez, ¿no que ustedes eran los que hacían la “nueva política”?