La Familia presenta; la FGR se ausenta

La FGR revisó las cuentas de Fernando Salgado y no halló nada. Quizá buscó en el cajón equivocado.

En México hay dos maneras de cerrar una investigación por lavado de dinero. La primera es investigar. La segunda, más eficiente, es pedirle al investigado que traiga sus papeles, revisarlos con cuidado y concluir que sus papeles dicen lo que él dice que dicen.

Fernando Salgado Chávez lo resumió con una frase que debería grabarse en la entrada de la FEMDO: “Presenté documentos, no dichos; me revisaron todo”. Todo, entendemos, lo que él presentó.

Salgado no está sancionado por Estados Unidos. La FGR decidió no ejercer acción penal en su contra y la ley lo presume inocente. Esta columna no dice lo contrario. Esta columna se pregunta otra cosa: dónde buscó la fiscalía.

Cinco acusaciones, dos respuestas

La denuncia anónima que abrió el caso, según Infobae, le atribuía cinco delitos: lavado de dinero, tráfico de armas, vínculos con dos cárteles, influencia en aduanas y huachicol. La versión pública de la resolución responde a dos. Sus ingresos cuadran con su patrimonio y no tiene contratos con el Ayuntamiento de Tijuana.

De las armas, las aduanas y el combustible, ni una línea. Tal vez la FGR concluyó que eran temas menores. Tal vez el expediente sí los aborda y sólo no nos enteramos porque la fiscalía nunca publicó la resolución. La única copia conocida es la que exhibe el beneficiario. Y en este país, que el absuelto sea el vocero de su propia absolución ya no sorprende a nadie.

Buscar en la cartera del hijo

Aquí viene lo bueno. Salgado y los Ampudia organizan ferias, carnavales y conciertos en Baja California bajo una marca de nombre conmovedor: La Familia Presenta. Y vaya que es familiar.

Según el Registro Público consultado por el semanario Zeta, La Familia Presenta está formada por dos sociedades. Una es Eventfest Co., de Rodrigo Ampudia Gudiño y José Rogerio Ampudia. La otra es FJP & M, inscrita a nombre de Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García, padres del empresario.

Redoble de tambores

O sea, la FGR revisó las cuentas del hijo y las acciones de la empresa están a nombre de los papás. Nadie acusa aquí a los padres de nada. Lo que pregunto es si la fiscalía sabía siquiera que existían como accionistas.

El propio Salgado le explicó al semanario Zeta que La Familia es “un nombre comercial” y que hacen negocios con gente cercana. Se agradece la franqueza.

Cuatro días

El 20 de junio de 2026, el Cabildo de Tijuana, presidido por Ismael Burgueño, aprobó por unanimidad una concesión de 20 años para organizar la Feria Nacional Tijuana. La ganó Eventfest Co., la mitad de La Familia Presenta.

El 24 de junio se hizo pública la resolución que libera a Salgado. Una de sus conclusiones estrella: no tiene contratos con el Ayuntamiento de Tijuana.

Técnicamente, una concesión no es un contrato de proveeduría. Y técnicamente, Burgueño aparecía como imputado en la misma carpeta federal que Salgado, según el semanario Zeta. La FGR no ha dicho si revisó la concesión, la Feria 2025 o la extraña coincidencia de que el alcalde coimputado firmara la feria de la familia del empresario liberado.

Nueve meses

El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí, empresario restaurantero de Rosarito. Según el Tesoro, cobraba extorsiones para los hermanos Arzate y protegía sus operaciones junto con la exalcaldesa Hilda Brown.

Según el Registro Público citado por Zeta, los padres de Salgado son socios de González Lomelí en Alimentos CISGO. Esa sociedad no está en la lista negra.

La FGR cerró el caso de Salgado en junio de 2026. Para entonces, González Lomelí llevaba nueve meses en la lista del Tesoro. Nueve meses que no alcanzaron para una consulta en el Registro Público de Comercio.

Dos grados y medio

Dicen que entre dos personas cualesquiera hay seis grados de separación. En Tijuana la cuenta es más corta, y uno de los grados suele estar sancionado.

La Familia Presenta anunció en 2025 como productor de la feria a Facundo Gámez Fernández. Según el semanario Zeta, Gámez es socio de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices en Wermak Publired. El 29 de septiembre de 2026, Wermak Publired apareció en la lista de la OFAC junto con otras nueve empresas de Moreno: seguridad privada, bienes raíces, finanzas y espectáculos. El Tesoro sostiene que esa red lava dinero para el Cártel de Sinaloa.

Moreno, por cierto, no vivía en la clandestinidad. Su empresa de seguridad facturó a la Fiscalía de Baja California al menos nueve millones 940 mil pesos en 2023, según Los Ángeles Press. En 2024 obtuvo otros tres millones de la Oficialía Mayor del estado por adjudicación directa, según Proceso. El hombre al que Washington acusa de lavar dinero para el cártel le cuidaba la puerta a la fiscalía estatal. ¡Así, como lo están leyendo!

Washington, ese becario incómodo

La FEMDO no investigaba a Salgado solo. En otra carpeta estaban los hermanos Carlos y Luis Torres Torres, según Zeta. Esa carpeta no tiene resolución pública. El 29 de septiembre, el Tesoro los sancionó a los dos.

Hace un año, con Hilda Brown, la presidenta pidió a Estados Unidos que mandara las pruebas. Con Salgado no hizo falta pedir nada: la FGR cerró antes de que alguien preguntara.

La puerta que la ley deja abierta

El artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el no ejercicio impide volver a perseguir a alguien por los mismos hechos, salvo que se trate de hechos distintos. Así pues, las sociedades de los padres, la concesión de la feria y los socios hoy sancionados son, hasta donde sabemos, hechos que la FGR no examinó. La puerta está abierta. Falta que alguien en la fiscalía quiera cruzarla.

Hay que reconocerle algo a la FGR: es consistente

Entre 2019 y 2023, su Fiscalía Anticorrupción mandó al no ejercicio 609 carpetas y llevó ante un juez 169, según datos entregados vía transparencia y publicados por El Economista. Cuando una institución archiva casi cuatro veces más de lo que judicializa, el carpetazo ya no es una anomalía: es política pública.

Las preguntas que quedan

¿Revisó la FGR las sociedades a nombre de los padres?

¿Sabía que eran socios de un designado por la OFAC?

¿Leyó la concesión de la feria?

¿Qué pasó con las armas, las aduanas y el huachicol de la denuncia?

¿Y con Burgueño, y con la carpeta de los Torres?

La Familia Presenta organiza espectáculos con boletos agotados. La FGR también montó el suyo: una investigación de ocho meses que terminó cuando el investigado entregó su tarea. Lo malo es que el público, esta vez, sí se quedó a ver la segunda función. Y la está dando Washington.