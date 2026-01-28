La influencia de La Tuta en CFE

Mientras el gobierno federal insiste en su discurso de que el crimen organizado no está dentro de sus esferas y que el término de “narcogobierno” fue un adjetivo inventado por el PRIAN…

Inhale y exhale

Emilia Calleja una vez más insiste en llevarle la contra a Claudia Sheinbaum, dejando en evidencia que la corrupción, el nepotismo, la violencia laboral, abuso de autoridad, los acosos sexuales e incluso los vínculos con el crimen organizado no sólo son situaciones que hay que normalizar, sino que hay que premiar en CFE. ¡Así como lo están leyendo!

Otra vez, Javier Maldonado Ramos.

De este personaje he escrito en diversas columnas un sinnúmero de actos de corrupción y por los cuales la CFE no ha emitido ningún derecho de réplica. Y miren que hasta le he documentado que constituyó la empresa DS Power and Engineering Consulting, la cual supuestamente se dedica a la comercialización de calzado, pero en realidad es una consultoría especializada en ingeniería y energía. Pero esta no es la única empresa de la familia con la cual existen evidentes conflictos de interés, ofrecen servicios, todo lo pueden leer en la columna “Ocultan empresas funcionarios de CFE” del 13 de octubre de 2025.

Así como la relación cercana de su padre, Javier Maldonado Alfaro, con La Tuta, sí, con Servando Gómez. Con decirles que, hace unos días, en el pasado congreso del SUTERM, Víctor Flores, el propio líder general, presumió que su padre era “socio” de La Tuta.

Pero nada de esto parece importarle a Emilia, quien –riesgo de comer aguacate para la secretaria Luz Elena González– está a punto de nombrar a Javier Maldonado Ramos como titular de la Dirección de Operaciones, tal cual lo adelanté en la columna del 10 de septiembre de 2025. ¡Quihúboles!

Así pues, Javier Maldonado no sólo tendrá bajo su responsabilidad el proceso de generación que a 15 meses que lo ha tenido a su cargo lo ha llevado a condiciones críticas (pregunten en la península de Yucatán), sino también tendrá bajo su responsabilidad los procesos técnicos de Distribución, Transmisión y Suministro Básico, vamos, todo el proceso neurálgico de la CFE.

Sí, TODO estará a cargo de una persona que no tiene las capacidades y cuyos errores han repercutido en el patrimonio de los mexicanos, como la avería que le ocasionó a un turbogenerador, la cual nos costó pérdidas millonarias.

¿Será que Emilia Calleja emita alguna réplica de esta columna o refrendará sin más el próximo nombramiento de Javier Maldonado Ramos? ¿O será que dicho nombramiento sea parte del plan Michoacán, que el 14 de enero de 2025 presentó dicha entidad?

Siempre hay un tuit, ahora “X”

Le dará a Maldonado Ramos la dirección del área más medular de la CFE, que es el mismo quien a través de su cuenta de X insultó a toda la cúpula morenista, incluida a Claudia Sheinbaum, diciéndoles “pinches mentirosos, porque prometen cosas que no van a cumplir y ahora quieren taparle la boca a la gente con dinero. Son miserables e idénticas formas de actuar que los anteriores gobernantes”. Hoy será el responsable de ejercer el 90% del presupuesto asignado a la CFE. Se quedaron con el ojo cuadrado, ¿o no?

(Especial)

Aún hay más, diría Raúl Velasco

Desde que Maldonado Ramos asumió la Subdirección de Generación, ha sido señalado de diversos casos de acoso laboral y sexual. Para muestra, está el video difundido en el cual una trabajadora sindicalizada acosada laboral y sexualmente en la C.T. Salamanca, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum en una visita presidencial en marzo del 2025, sin embargo, Javier Maldonado Ramos, personalmente, la amedrentó y le prohibió la entrada a su propio Centro de Trabajo, bajo el argumento –agárrese– de que iba a echar a perder un evento “bonito” si se acercaba a la presidenta a pedir apoyo de un tema que él se comprometía a resolver.

(Especial)

Pasado el evento, lejos de recibir algún apoyo, la trabajadora fue cambiada de Salamanca a San Luis Potosí. Ahí también hubo otro evento presidencial en julio y, por el temor de que la trabajadora intentara pedirle nuevamente apoyo a la presidenta, por instrucciones de Javier Maldonado en la entrada de la Central se intentó impedir su ingreso, violentándola verbal y físicamente. No obstante eso, logró entrar al evento presidencial y tuvo “el error” de acercarse a la presidenta para pedirle su apoyo. Resalto “error”, ya que ese fue el motivo por el que días después, por instrucciones de Emilia Calleja, se le integró un acta administrativa en donde su actuar la CFE lo consideró como un atentado hacia la presidenta y fue el motivo por el cual se le despidió de la empresa. Sin palabras.

Después de todo esto, ¿a qué oscuros intereses obedece esta decisión?

Hoy el discurso oficial ya no es suficiente para ocultar la realidad de la CFE, la cual ya está padeciendo el pueblo bueno y sabio a través de un servicio eléctrico ineficiente e incluso ausente.