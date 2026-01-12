Pemex ya es prestado

¿América va a ser de los americanous?

Feliz año, y qué tal que el 2026 nos sorprendió y nos empujó a un mundo con políticas, reglas, riesgos y agendas nuevas. La detención, extracción y traslado de Nicolás Maduro y su esposa de Caracas a Nueva York dejó a todos con el ojo literalmente cuadrado; de hecho, no habíamos digerido la noticia de la Operación Determinación Absoluta cuando, en conferencia de prensa, fue informado todo el continente que, como dicen las abuelas, este juego se acabó…

Se acabó la tolerancia a narcogobiernos, a los países del continente americano que son hervideros de agencias de inteligencia de países como Rusia, China e Irán (mismos que tienen un pie en México desde hace décadas), y a estar suministrando insumos y petróleo en violación a sanciones impuestas por el gigante del Norte. ¡Nótese que México sobresale en las tres categorías! Por eso no extraña que la reacción a la detención de Maduro por parte de este gobierno haya sido tan radical. Así trae la consciencia la llamada ‘4T’ (en Venezuela se llama 4F). Además, para no fallarle al respetable, quiere sacar raja política y desoír la advertencia del secretario de Guerra, Peter Hegseth, en el sentido de dejar de jugarle al vivo con ese país (Fuck Around and Find Out).

En América hay un nuevo orden, con nuevo sheriff, en el que en este juego de las sillas no sólo importa tener lugar donde sentarse, sino también con quién nos vamos a sentar. Todo indica que se acabó el chaqueteo político y llegó el tiempo de la alineación y las definiciones, en unas ligas que no estamos acostumbrados a jugar.

La construcción del enemigo, opio del pueblo para 2026

La calidad de la planeación y ejecución de la operación que descabezó al régimen venezolano puso a temblar a los cuatroteros, pues propios y extraños en todo el mundo comenzaron a especular qué pasaría si hicieran la misma operación de Venezuela en México. Por lo que de inmediato, López Obrador y, de él para abajo, en la ‘4T’, comenzaron a utilizar el truco más viejo que hay: alimentar la percepción de que podemos ser invadidos o atacados de manera similar por los Estados Unidos. Vamos, a meterle miedo al pueblo bueno y sabio y llamar al patriotismo para unificarlo. Pues saben que el pueblo que ya está comenzando a sentir la cuesta de enero y que el segundo piso de la ‘4T’ ya no tiene dinero para nada. Léase, ni para los programas sociales necesarios para continuar pagando por el clientelismo ciego e incondicional necesario para que Morena continúe con su “proyecto de nación”.

No va a haber detenciones de funcionarios del gobierno con Delta Force. No cuando el gobierno de México tiene total reconocimiento internacional (no así el de Maduro). No cuando Estados Unidos no puede poner a su Marina de por medio. No cuando tenemos más de 3,000 km de frontera terrestre con Estados Unidos y ya les poblamos gran parte de los estados del sur, y 40 millones de personas se consideran de origen mexicano. No cuando somos su principal socio comercial.

Que no nos engañen y no nos dejemos engañar.

Si el petróleo es incentivo…

Ojo. La detención de Maduro pasó de inmediato a segundo término el mismo día de su arribo a Estados Unidos, pues trascendió que Trump sostiene que el error de Bush Jr. en Irak fue no haberse quedado con el petróleo; ¡así como lo están leyendo! Expresamente dijo el lunes, en entrevista, que se iban a quedar con el petróleo de Venezuela, y Marco Rubio fue enfático en que no más suministro de petróleo a países con sanciones. Todos sabemos que el petróleo, más allá de su valor económico, es un insumo necesario para… asegurar la seguridad nacional. De manera que todo parece indicar que el mensaje de la Doctrina Donroe no es tanto América para los americanos, sino que el petróleo americano será para los americanous, si ellos así lo deciden.

Entonces, si el petróleo está en la mira y nosotros tenemos petróleo: ¿No deberíamos mejor estar analizando el grado de exposición de Pemex ante las posibles intenciones peligrosas de Estados Unidos, a estar de ociosos hablando de posibles invasiones que nunca van a suceder?

Van a ser los abogados, no soldados

La realidad es que Pemex ya es prestado y Estados Unidos nos lo puede quitar en el momento que así lo decida. Y no con soldados y balas, sino con abogados y a papelazos, siendo el expresidente López Obrador, el exfiscal Gertz y el exconsejero Scherer los principales responsables. Ellos empezaron una historia de ficción en el sentido de que Pemex era un foco generador de corrupción sistémica para corromper legisladores y lograr reformas constitucionales, así como inventaron que hubo corrupción en la construcción de la planta de Etileno XXI. Escribieron una trama de Odebrecht México que nunca existió y Emilio Lozoya, por salvar el pellejo, se prestó a la farsa. Desde hace meses, la prensa ha dado cuenta de la corrupción rampante en el jurídico de Pemex para autorizar pagos a proveedores. No vayamos más lejos, el miércoles 7 de enero el Financial Times publicó que México es el país que más petróleo manda a Cuba (en violación a sanciones impuestas a esa isla), y al día siguiente amanecimos con la noticia de que Pemex habrá de tardarse ocho años para terminar de pagar a proveedores. Este estercolero de transas y corruptelas es más letal que cualquier ataque militar a México, ¿o no?

Inhale y exhale

Pues basta con que los Warriors in a Suit, que son los abogados de las agencias estadounidenses y el Departamento de Justicia, inicien acciones bajo su ley anticorrupción FCPA, que es extraterritorial por naturaleza; que la SEC sancione bajo la Ley Dodd-Frank, a Pemex por mal representar ante el mercado estadounidense que la petrolera de todos los mexicanos se promueve como una que tiene gobierno corporativo y libre de corrupción; sumado a que el presidente Trump instruya a los proveedores americanos de Pemex a que la demanden por incumplimiento de contratos y daños punitivos, para que Estados Unidos se quede con Pemex y, con ello, desestabilice el crédito soberano de México.

¿Le parece fantasioso? Eso ya le pasó a Petrobras. Esa es la hoja de ruta que siguió el gobierno americano, con sólo papel, tinta, ingenio y sin una bala de por medio.

Sobre advertencia no hay engaño

Si la ‘4T’ sigue jugando al FAFO, nos podemos ir despidiendo de nuestro petróleo, de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Pregúntenle a Maduro si los güeros están jugando… y no dejemos que nos den atole con el dedo. No ahora, no en esto.