Guerra avisada no mata soldados

La salida del ex fiscal general Gertz Manero ha ido develando y revelando asuntos que no terminan de aclararse, pero que asoman muy posiblemente un uso indiscriminado de poder. Tal es el caso de la judicialización del asunto de María Amparo Casar (toda mi solidaridad) y la cancelación de la orden de aprehensión de Raúl Rocha Cantú, entre otros.

De hecho, el 5 de diciembre escribí la columna “Preguntas (o apuntes) para Ernestina”, en la cual describí algunas de las muchas irregularidades que existen en el tratamiento del caso de Emilio Lozoya y el manto de impunidad que la FGR de Gertz le dispensó hasta el último segundo.

Redoble de tambores

Qué coincidencia que apenas renuncian a Alejandro Gertz Manero, la acusación contra Lozoya comienza a avanzar de nuevo.

Fuerte a pico de botella

Pues bien, así como avisé del trato de rey que le daban a Lozoya cuando era el mentiroso en jefe de la FGR y lo probé con cuatro fotos en el Hunan de Reforma el 7 de octubre de 2020, así le aviso a la FGR desde aquí que no debe descartar que con la salida Gertz, la familia Lozoya esté preparando maletas para irse de México. ¡Así como lo está leyendo!

Emilio Lozoya (Especial)

Pues resulta que en un portal de corredores inmobiliarios aparece a la venta la casa –oficina del papi de Milo, Lozoya Thalmann–, en el exclusivo desarrollo de Rinconada Santa Teresa, la cual está enfrente de la casa donde viven sus progenitores, y donde Gilda Austin pasó un rato su prisión domiciliaria y luego, por llorarle al juez, consiguió traer brazalete, del que se queja amargamente porque le lastima la piel y pide usarlo a su gusto y conveniencia.

Para corroborar el dato me di a la tarea de conseguir el folio del registro público y no hay duda de que así es.

(Especial)

Reflectores al cielo con redoble de tambores

Más allá de lo que me han dicho mis fuentes, ¿puede darse el lujo la nueva FGR de dejar que Lozoya y su familia entera se les vuelvan a pelar? ¿Será el plan para evitar un juicio y mantener viva la mentira? La venta debe ser objeto de fiscalización de la UIF a través de los avisos de los corredores, y que el notario dé fe de la operación. Así pues, si Lozoya y su familia se terminan escapando, no se olvide usted de que aquí lo leyó primero.

El Bebo, al amparo de Alfonso Durazo

Aunque es poco conocido fuera de su estado natal, Carlos Ernesto Zatarain González es una figura política de amplia relevancia en Sonora, con fuertes raíces en el añejo PRI del estado. Oriundo de Guaymas, Zatarain se involucró en el entonces partido único desde 1987, intentando contender en varias ocasiones a la gubernatura sonorense bajo el estandarte priista, hasta que –viendo poca esperanza de materializar sus aspiraciones de gobernar– abandonó el partido en 2020.

Ahora El Bebo –como le llaman en su estado– ha encontrado cobijo dentro del gabinete del gobernador Alfonso Durazo, primero como titular del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP), luego como subsecretario de Gobierno y en la actualidad como titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes).

Contrato millonario de despedida para su yerno

El CECOP otorgó a Scheer Sarm, SA de CV –empresa fundada por el yerno de Zatarain, William Scheer Sarmiento– un contrato por 3.3 millones de pesos. William Scheer Sarmiento contrajo matrimonio el pasado 24 de agosto con Mariana Zatarain Nungaray, hija del funcionario. Como se observa en sus redes sociales, ambos mantienen una relación desde por lo menos 2019.

El fallo se publicó el 26 de abril de 2023, apenas dos días después de la salida de Zatarain de la dependencia, en lo que parece un intento de mantener las formas y evitar señalamientos directos. En otras palabras, todo el proceso de licitación se llevó a cabo mientras Zatarain encabezaba el CECOP y el fallo se dio, convenientemente, luego de éste abandonar la dependencia.

Documentos fiscales a los que tuve acceso revelan que Scheer Sarm estuvo inactiva los cuatro primeros meses de 2023, sin nómina, sin gastos y sin ingresos. No es hasta mayo –mes en que se formaliza el contrato con CECOP– que la constructora muestra signos de operación. Otro matiz agravante es que, durante ese año, 90% de sus ingresos provino del CECOP –inhale y exhale– pues, además de CECOP, la empresa sólo tuvo otros dos “clientes,” entre ellos IES de Sonora, constructora que desde 2021 acumuló alrededor de 24 millones de pesos en obra con el propio CECOP. ¡Quihúboles!

El historial de Zatarain

En Guaymas, la trayectoria de Zatarain es ampliamente conocida y pocas veces por motivos honorables. Entre ellos, su nepotismo: su esposa, Judith Nungaray Beltrán, fue incorporada como subcoordinadora de programas en el CECOP a la salida de Zatarain, y su hijo mayor, Jorge Carlos, funge como coordinador de Administración y Finanzas en la oficina de Durazo. ¡Así como están leyendo!

Acusaciones de Canaan en contra de Zatarain González.

(Especial)

Denuncia en contra de Zatarain González por actos de corrupción.

(Especial)

Quizá esto sea sólo la superficie de una red mucho más profunda de manejos opacos en las dependencias dirigidas por Zatarain. La duda inevitable que queda es si ese mismo patrón de nepotismo, conflicto de interés y presunto desvío de recursos se repite desde la Cedes, bajo la sombra protectora de su cercanía con Durazo.