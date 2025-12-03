Le quitan la silla al nuevo presidente del CCE

Té de tila con doble piquete

Para nadie es un secreto que el aún presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, quería seguir siendo el representante de los empresarios ante el gobierno federal. Cervantes alargó un año más su periodo y trató de ser sucedido por Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esto para continuar incidiendo en el CCE. Para esa operación contó con el apoyo de –redoble de tambores– Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México.

Pero los empresarios, sobre todo los medianos, se rebelaron y buscaron a un líder menos acomodaticio al gobierno. ¡Así como lo están leyendo! Y así quedó electo para el CCE José Medina Mora, quien fue propuesto por la Coparmex. Medina Mora asume el cargo como presidente del empresariado nacional el próximo 10 de diciembre.

Fuerte doble

Pero aún no se sienta en la silla del CCE Medina Mora, y Francisco Cervantes ya le “movió la silla”. Resulta que –primicia– el día de hoy se instala en Palacio Nacional el Consejo de Inversión Nacional. Y quien se ha apuntado para coordinarlo es: ¡Francisco Cervantes! Así, la relación entre el empresariado y Palacio Nacional será priorizada en este nuevo consejo y no vía el CCE.

Aún no quedan claros los nombres de los integrantes de este consejo, pero ayer en su informe final de labores, Cervantes comentó en corto que estarían Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit. Con este contexto, ahora se entienden las declaraciones que el presidente vitalicio de Grupo Carso hizo antier, ante el secretario de Hacienda y la gobernadora del Banco de México, en una reunión privada de Grupo Financiero Inbursa y que filtraron, ayer, a la prensa: “Slim propone invertir 25% del PIB; hoy es del 22%”.

El consejo que parece también “morir” con la creación de este nuevo es el Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Relocalización, que preside Altagracia Gómez para la presidenta Sheinbaum, mismo que ha quedado desplazado. Además, los números de la economía nacional muestran que el consejo de Altagracia estuvo lejos de lograr su cometido y que ahora, de emergencia, quieren asegurar nuevas inversiones en México ante un panorama económico poco optimista.

Falta por ver quiénes irán hoy a Palacio Nacional y si, como debiera, Francisco Cervantes le cede el lugar a quien ahora representa a toda la iniciativa privada, que es Medina Mora. Aunque lo más probable es que sigan adelante con la creación del “CCE legítimo” o el “CCE 2.0”, lo cual sería no sólo un golpe a Medina Mora sino también a todas las cúpulas empresariales, que luego de meses de cabildeo, optaron unánimemente por el representante de la Coparmex.

La gran pregunta es qué hará ahora el CCE, ahora que se da cuenta de que le están jugando chueco a una semana de asumir su nuevo Consejo Directivo. Indudablemente, Francisco Cervantes logró abrir puertas de gestión para la iniciativa privada con el gobierno federal, aunque varios cuestionaron la falta de crítica a muchas políticas públicas que afectan al empresariado. Pero ahora que su labor sea dividir a las cúpulas empresariales, pone a toda la IP frente a un escenario nunca antes visto. Ojalá y se opte por la prudencia y la unidad, no por el protagonismo.

Y, por si fuera poco, las polémicas siguen porque los de la ‘4T’ no terminan de alinear los intereses personales de todas y de todos. Lo público se mezcla con lo privado y lo romántico con el espectáculo. Así como lo oyen. Lo de Dato Protegido se queda corto.

Miss Universo, imparable… de sospechas

Dicen que las casualidades nunca se callan la boca. Resulta que Mónica Fernández Balboa, tía carnala (hermana de la mamá) de Fátima Bosch, anduvo muy activa en Tailandia, acompañando a la sobrina en la final de Miss Universo.

Y las Fernández, pues traen ese gusto por los concursos de belleza. Mónica, la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, fue la Flor Tabasco 1984.

Y pues todo lo que se ventiló de Raúl Rocha, la relación con el papá de Fátima, pues no parece ser posible sin que existieran “lazos de amor” de por medio. Recordemos que la corona de Miss Universo 2025 le costó a México un fiscal general autónomo (o eso presumían), Gertz Manero.

Fuerte a pico de botella

¿Quién tiene el poder para respaldar a Bernardo Bosch (el papá de la Miss Universo) para fortalecer nexos económicos con el dueño del concurso? Claro, sin que le toquen un pelo.

¿Cómo es posible que un fiscal le conceda calidad de testigo protegido a Rocha sin avisarle a la presidenta? Pues tendría que tener el respaldo de alguien igual o más poderoso: el inquilino de La Chingada.

Y toda esta telenovela, ¿para qué? ¿Para entregarle la corona del mundo a una tabasqueña (muy guapa y muy valiente, por cierto, pero cero chaira, con sus ojos de color y su piel europea), que nadie conocía hace un par de meses? ¿Por? ¿De parte de quién? Pues bien podría ser de un enamorado, al que le gustan las modelos.

Cuba libre en vaso jaibolero

La corona pudo ser un gesto de novios o una ofrenda previa. Al cabo que el poder lo siguen teniendo (ya salió el papá, el domingo, con su video). O, incluso, la vanidad de tener de pareja a la mujer más bella del mundo y “votarla” con unanimidad, porque él es el heredero. ¿Alguien vio al “viajero exhausto” de Morena haciendo escala en Tailandia? Porque está por los rumbos de Japón. Pronto se sabrá todo. Fátima Bosch es la mujer más bella del mundo y miles de cámaras la perseguirán durante todo el próximo año. El amor y el poder no se pueden ocultar. ¿Y en México? En México gritan a los cuatro… teros.