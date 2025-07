Pegasus: La justicia que incomoda al poder

Un fallo judicial que desafía al Estado

Les acababa de contar que, el 17 de junio de 2025, la jueza federal Alejandra Domínguez Santos determinó no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la PGR, por la compra del software espía Pegasus. Que la jueza concluyó que la compra fue legal bajo la Ley de Seguridad Nacional y que NO hubo simulación, daño patrimonial o desvío de recursos. Lo que sí hubo fue que la FGR anunció una apelación y, ojo, una investigación PENAL contra la jueza.

Revelaciones desde Israel: el presunto soborno

Un arbitraje civil en Jerusalén entre Avishai Neriah y Uri Ansbacher reveló una supuesta ‘inversión conjunta’ de 25 millones de dólares entregada a una figura descrita como Enrique Peña Nieto, para facilitar contratos como el de Pegasus. El periódico The Marker documentó estos hallazgos. Peña Nieto, de inmediato, salió a negar rotundamente los señalamientos, calificándolos de insinuaciones sin fundamento.

La reacción de Peña Nieto

En respuesta, Peña Nieto afirmó el 7 de julio que nunca recibió sobornos ni participó en contratos relacionados con Pegasus. Aseguró que no conoce a los empresarios mencionados y que su administración no designaba directamente contrataciones. Advirtió que considerará acciones legales internacionales para defender su imagen, subrayando que no ha sido requerido formalmente por autoridades mexicanas.

Investigación oficial de la FGR contra Peña Nieto

El 8 de julio de 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció la apertura de una carpeta de investigación formal contra Peña Nieto. La FGR solicitará información jurídica internacional a Israel sobre el arbitraje que involucró el presunto soborno. Se afirma que ahora existen informes más sólidos que justifican una nueva indagatoria. Organizaciones como Artículo 19 y R3D han exigido transparencia y respeto al debido proceso, mientras que el resultado dependerá en gran medida de la cooperación internacional.

Pegasus la historia no contada

Se dice que en la calle de Explanada número 917, entre las calles Monte Líbano y Virreyes, en las Lomas de Chapultepec de la alcaldía de Miguel Hidalgo en la CDMX, hay una casa que en la época de Peña había sido asegurada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y en la cual se instaló el malware Pegasus. Trabajaba ahí una veintena de personal del gobierno federal con la función de infectar una gran cantidad de teléfonos de periodistas, empresarios, secretarios, enemigos políticos y uno que otro encargo que hiciera el presidente.

Justicia incómoda: presiones al Poder Judicial

El caso ha abierto una crisis de confianza entre los poderes del Estado. Mientras la FGR busca sancionar a jueces que no fallan conforme a su narrativa, el gobierno promueve una reforma para elegir jueces por voto popular. En junio de 2025, la OEA advirtió que esta medida pone en riesgo la independencia judicial y socava los principios democráticos básicos.

El caso Pegasus ha dejado de ser sólo un debate técnico sobre espionaje para convertirse en un síntoma de la lucha por el poder en México.

La tensión entre la FGR y el Poder Judicial, las revelaciones del arbitraje en Israel y la apertura de una investigación contra un expresidente configuran un escenario que obliga a repensar el estado de derecho en el país. Si el gobierno desea realmente justicia, debe demostrarlo respetando la autonomía de las instituciones y evitando la tentación de manipularlas políticamente.

Pegasus vs. la Ley Espía

Lo que antes los cuatroteros llamaban ‘corrupción institucional’, hoy la transformaron en política pública. Aunque lo hicieron en nombre de la seguridad, lo que se llevaron fue la libertad.

Ah y aprovechando el viaje,

Le pregunto a la FGR, ¿y los juicios contra Emilio Lozoya y su madre Gilda Austin, por lavado de dinero y asociación delictuosa, para cuándo? Pues está confeso y el dinero de Odebrecht en sus cuentas.

Cambiando de tema y como ya es viernes y el cuerpo lo sabe…

Déjenme contarles que, de acuerdo con el INEGI, BCS, a pesar de su gobernador, se colocó como el séptimo estado con más Inversión Extranjera Directa, codeándose con gigantes industriales como Nuevo León gracias a sus inversiones de ultra lujo por ser un paraíso sobre la tierra.

El plato fuerte lo sirve la zona del Mar de Cortés y sus playas de Cabo del Este.

Desde 2019, en Costa Palmas, abrió sus puertas el Four Seasons y el entonces gobernador Carlos Mendoza Davis lo presentaba como uno de los más grandes logros de su administración.

Y la apuesta sigue subiendo, pues déjenme decirles que el año que entra, también en Costa Palmas, abrirá las puertas de otro gigante del turismo de lujo: Aman Resorts. Su primer hotel en México con 18 suites y 47 residencias privadas. Sí, van por todos los multimillonarios, por el turista, High End.