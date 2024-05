Morena en Cuajimalpa compró un dragón y les salió lagartija

Café con doble piquete

Érase una vez una familia dragón comandada por Adrián Rubalcava, que, tras hacer tremendo berrinche, dejó al Frente (PAN, PRI, PRD), se fue con Morena y anda vestido de verde.

Cómo dejar de recordar su deleznable amenaza al irse: “Todos mis diputados votarán a favor de la reelección de Ernestina, porque es lo que le importa al Frente”. Con esa “amenaza” nos dejó ver su propia debilidad, pues nadie lo siguió. ¡Ouch!

El otrora dragón pasó de escupir fuego a confeti y anda como lagartija, pues ayer, en San Mateo, hicieron su primer recorrido Carlos Orvañanos y Christopher Becerril, quien fuera el fundador y principal líder de Morena en Cuajimalpa.

¡Así como lo están leyendo!

Orvañanos, el candidato a la alcaldía, es sólido y muy conocido por su trabajo en la demarcación y por eso ganará, pero ahora que se le ha sumado Christopher, pues ya es imparable.

Botana

Por lo que Rubalcava no sólo anda está megaardido, sino muy preocupado, pues sabe del gran y real liderazgo que representa Christopher en la demarcación y que eso conlleva a que su marioneta… ay no, perdón, su candidato, Gustavo Mendoza, quien el sábado estaba haciéndose manicure en lugar de estar haciendo campaña y preocupado y ocupado por los paros de la carretera por la falta de agua, pierda la alcaldía.

Christopher está siendo amenazado e intimidado por los morenos por no doblegarse ante la imposición de la familia dragón… ah no, perdón, familia lagartija, en las filas de los morenistas.

Tal cual, los vecinos fueron intimidados por Rubalcava por alzar la voz en contra de una obra ilegal.

Inhale y exhale

El casino Ivy, propiedad de la cadena King’s e inaugurado en enero de 2023, tiene el juego a su favor, pues se ha pasado por el arco del triunfo las quejas de los vecinos, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, las resoluciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), y el Programa de Desarrollo Urbano de la demarcación sobre el uso de suelo.

“A fines de abril de 2023 me llega una resolución de veintitantas hojas de la PAOT, donde dice claramente que en Pabellón Bosques, en Cuajimalpa, está prohibido el uso de suelo para casino. Dice que la construcción del casino tiró árboles, invadió áreas verdes y cambió de usos de suelo donde estaba prohibido y está pegado a una escuela”, me explicaron David Mustri y Alfredo Salomé, ambos vecinos de la alcaldía Cuajimalpa.

Desde la construcción del casino, en 2021, los vecinos han denunciado el ecocidio del área común del inmueble, pero a pesar de los amparos y las resoluciones a su favor, la obra continuó con la protección de Rubalcava, sí, el mismo que hoy, cínicamente, está pidiendo el voto para llegar al Senado por el Verde y así tener un manto de impunidad con el fuero.

Ni las protestas de padres y estudiantes de escuelas como Colegios Vista Hermosa, Israelita de México, Colegio Hebreo, Monte Sinaí, Instituto Cumbres México, Preparatoria Anáhuac e Instituto Rosedal Vista Hermosa, valieron para las autoridades, a pesar de que el artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos expone que en “ningún lugar en el que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo”.

Acto seguido, Mustri y Salomé tocaron varias veces la puerta de la Segob y miren lo que les contestó en el juicio de amparo 865/2023:

“La parte quejosa no acreditó encontrarse en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerarla como ‘parte agraviada’”; o sea, los vecinos que se quejaron por tener un casino a menos de 300 metros de las escuelas –la distancia legal- no tienen derecho a reclamar porque no son estudiantes afectados, no son las víctimas directas. ¡Ver para creer!

Fuerte doble

Pero, además, Segob señala que el establecimiento cuenta con el permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER / y la autorización para operar a través del oficio DGJS/1260/2021 del 8 de julio de 2021, en los 11 locales que ocupan en Pabellón Bosques, en un área de 790 metros cuadrados.

Sin embargo, Segob está mintiendo, pues, extrañamente, omitió poner en el documento de autorización que también forma parte del casino el sótano del centro comercial, donde se invadieron 22 lugares de estacionamiento y un área verde para construir un túnel de acceso, lo que provocó un ecocidio.

Redoble de tambores y reflectores en el cielo

Pues hoy entrará al búnker de la fiscalía CDMX el dictamen del Juzgado 12 de Distrito, en el que queda claro que el casino invade el estacionamiento de pabellón con 850 metros cuadrados, mismos que están fuera los 750 que admiten en el ilegal permiso tanto Segob como la alcaldía de Rubalcava, que además obstruyen las subestaciones ¡Quihúboles!

¿Por qué tanto apapacho de Luisa Alcalde y Adriancito al casino?

Pues las irregularidades no acaban, también déjenme decirles que la empresa detrás del casino Ivy es GPO Pabellón CPGS, cuyo 80% pertenece a BGE Entretenimiento, presuntamente propiedad de Álvaro Muñoz Pinchetti.

Sin embargo, el permiso de Gobernación está a nombre de Entretenimiento de México, cuya vigencia inició el 25 de mayo de 2005 y expira el 24 de mayo de 2030. ¿Les cuadra algo? A mí tampoco.

De acuerdo con el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en su artículo 31, “los permisos son intransferibles y no podrán ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna”.

Más vale tarde que nunca

Aunque pareciera que las cartas están repartidas y que la ciudadanía tiene la peor mano, ya que ni Gobernación, de Luisa, ni la alcaldía Cuajimalpa, de Ruvalcaba, quisieron actuar, a pesar de que una autoridad como la PAOT ya les hizo la chamba más difícil.

Hay elecciones el 2 de junio y si salimos a votar todo puede cambiar, menos las resoluciones legales contra el casino Ivy que implican a Rubalcava; él firmó un visto bueno al cambio de uso de suelo sin tener las facultades.

Por cierto, mañana tendrán Orvañanos y Adriancito debate. ¡Estará bueno!