Son los responsables de la ‘whole enchilada’

Por primera vez en la historia democrática de nuestro país los protagonistas no son las candidatas, no es el gobierno, no es ni siquiera el INE, por primera vez los protagonistas de toda la whole enchilada… sí, de toda esta historia, son los ciudadanos.

Primero salieron a defender al INE, la marea rosa realizó una marcha y dos megaconcentraciones históricas, tanto en el Zócalo como en muchas ciudades y hasta en el extranjero.

Café con piquete

A Claudia Sheinbaum la escogió una persona, pero con Xóchitl Gálvez hubo un proceso democrático en el cual ella irrumpió.

Siéntense cómodamente

No está por demás recordar que también por primera vez en la historia los partidos PAN, PRI y PRD decidieron ir juntos en alianza, contra todos los pronósticos.

Además, hay que recordar que cada uno tenía a sus propios candidatos, a los que incluso tuvieron que ayudar (Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes) para cumplir las firmas requeridas. Mientras que Xóchitl, literalmente, irrumpió en el escenario y, sin la ayuda de los partidos sino de los ciudadanos, tuvo más votos que la suma de los primeros tres siguientes precandidatos.

Luego entonces, Xóchitl fue escogida por los ciudadanos, por los xochilovers, y acogida por los partidos del Frente, que tuvieron la altura de miras (Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano) de entender que esta elección nadie la ganaba solo, y ojo, eh, ella también entendió lo mismo y se dejó arropar por los partidos, y aquí también la ciudadanía, vía varias organizaciones civiles como Sociedad Civil, ha estado presente.

Por eso Xóchitl repite una y mil veces que no pertenece a un partido.

Los ciudadanos son los reales protagonistas de esta historia.

Botana con otro fuerte

Dicen que recordar es volver a vivir y con el PRI de los 70 años escogía el presidente en turno con el famoso dedazo. A Vicente Fox lo escogió el PAN. A Felipe Calderón también, porque Fox no pudo imponer a Creel como su candidato. Peña fue, literalmente, ungido por el PRI, quien siguiendo con la tradición priista escogió a Pepe Meade, quien, por cierto, no era priista. Luego llegó AMLO con el partido que él creó gracias a la ayuda de muchos priistas desencantados con la decisión de Peña.

Redoble de tambores

En el debate, la nota no fueron ni Claudia ni Xóchitl, y no estoy loca, la nota fueron una vez más los ciudadanos, pues fueron ellos los que por primera vez en la historia realizaron las preguntas.

Aplausos merecen Manuel López San Martín y Denisse Maerker.

El proceso para elegir las preguntas fue largo y meticuloso, porque el objetivo era saber qué le duele, preocupa y ocupa a los ciudadanos a lo largo y ancho del país.

Repito, la nota no fue lo que ellas contestaron, con tiempos limitados y formato difícil para explayarse, sino las preguntas.

¿Por qué?

Porque ninguna pregunta fue sobre cómo mantener lo que tenemos hoy, todas se referían a cómo solucionar el desastre que hay.

¿Cómo va a resolver el desabasto de medicamentos?

¿Cómo darán más citas en los hospitales?

¿Cómo ayudarán a los vulnerables y a las mujeres?

¿Cómo garantizarán la transparencia?

¿Cómo habrá más seguridad?

¿Cómo habrá mejores escuelas?

Brindis con ovación de pie

Pues quiero recalcar que son los ciudadanos los que hoy son responsables de la whole enchilada. Ellos apoyaron a una persona, Xóchitl, para que entrara en el proceso difícil, por decir lo menos, del Frente y la llevaron de la mano al triunfo. La apoyaron en la precandidatura, hoy en la candidatura y le hicieron las preguntas de lo que les duele y se las seguirán haciendo en los siguientes debates y ellas les ha contestado.

Al término del debate las encuestas de compañeros periodistas como Pascal Beltrán, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Pepe Cárdenas, Arturo Elías Ayub y hasta Callo de Hacha, por mencionar algunos, daban como ganadora indiscutible a Xóchitl entre 69 y 84 por ciento. Léase, esa fue la percepción de la ciudadanía. El resultado sólo fue diferente en la de Sergio Sarmiento, en la cual ganó Máynez. Diría mi comadre, ¡cada quién sus cubas!

Pero vino el posdebate y varios analistas en distintos medios hicieron teorías, inventaron razones, dieron puntos de vista propios y empezaron a definir que la que había ganado era Claudia.

Esta elección es de dos proyectos, continuidad o cambio.

Café con doble piquete

En este debate oímos al pueblo y en el margen escuchamos las corruptelas de la ‘4T’ que nos dijo Xóchitl, las negligencias del trabajo de Claudia, los silencios de las preguntas directas de Xóchitl a Claudia, quien no se salió del guion oficialista, pero los silencios cuentan.

Algunos analistas dijeron que Claudia se había visto presidencial. ¿Será que quieren una presidenta muda que no conteste preguntas?

Xóchitl, por su parte, fue incisiva y sí contestó de lo que la atacaban.

Deberemos valorar qué tipo de presidenta será cada una.

Una comprometida desde su infancia, con los que menos tienen, que siempre ha hecho labor social, y otra, a quien le dijo Xóchitl fría y distante, que llegó por plegarse a los deseos e instrucciones de YSQ y a quien no se le mueve ella.

The whole enchilada

Si sale el 2 de junio por lo menos 70 por ciento del padrón electoral, Xóchitl será la siguiente presidenta, sin importar qué digan los analistas, pues sólo importa lo que digan los ciudadanos.

La cereza

La escribió en X Jorge Triana, pésima la transmisión del debate, pésimo el formato del debate y pésimo en general el leanne desde que Morena instaló ahí a Guadalupe Taddei.

El ridículo del día

Javier López Casarín, candidato de Morena en Álvaro Obregón, diciendo que le habían hackeado su cuenta tras leer propios y extraños un tuit que decía:

No me jodas, se vio muy pendeja Claudia, no supo responder nada.

Sin palabras

