¿Denuncias penales en EU fueron el acabose del trío del Bienestar del Trife?

Café con piquete

Mónica Soto acusa traición de sus antes cómplices, los felipes (fuentes y de la mata, con minúsculas).

Sonriente, utilizando tono de desplante y en pleno evento de todas las magistraturas electorales del país, fue como Mónica Soto anunció que dejaría su encargo con fecha 31 de agosto.

(Especial)

Su renuncia confirma las sospechas. Se dice que se habían peleado desde antes de julio, pero por andar en periodo vacacional no se había podido confirmar.

¿Qué más habrá pasado entre el trío infernal del Bienestar? Sigan leyendo hasta el final. Porque no hace ni tres meses que felipe de la mata subió a redes una foto de los tres con el texto: “La amistad se fortalece”. De hecho, propios y extraños en el Trife llegaron a pensar que el pleito era un pacto de simulación para distraernos a todos y para mandar señales al gobierno.

(Especial)

Quien traiciona una vez, traiciona siempre. Quien a hierro mata a hierro muere. Todo se paga, rezan los refranes populares.

Son demasiadas las que debe. Baste recordar que ella se quería quedar de presidenta del TEPJF hasta 2027. Que convenció a Adán Augusto López (cuando todavía era presidente de la Jucopo) de que no convenía nombrar a Rocío Balderas, suplente de Janine Otálora, que porque era demasiado cercana al general Audomaro del Cisen y enemiga de Adán Augusto. Así como lo están leyendo. De hecho, el trío infernal del Bienestar salió con el mismo discurso: “hay seis magistraturas, suficientes para sesionar”.

Pero Mónica tuvo que entregarle la presidencia a Gilberto Bátiz. ¡Hizo el berrinche de su vida! Pensó que sus aliados y cómplices, los felipes con minúsculas (de la mata y fuentes), la iban a respaldar ante Segob para que se quedara como presidenta, como lo exigía, pero no le funcionó. ¡Ternurita!

Fuerte doble

De entrada, ¿sabían ustedes que entregó la presidencia vía remota –por estar en un viaje oficial en Venecia, en donde se la pasa–? Pero no piensen mal. Va porque el Trife integra la “comisión de Venecia” (que por cierto les deberían de expulsar por su entreguismo al gobierno de la ‘4T’).

Regresando al clima de hostilidades. Hasta hace poco, el trío infernal le aplicaba a Bátiz “la ley del hielo”. No se aparecían en los eventos institucionales. En las sesiones públicas lo peluseaban, hacían evidentes sus limitaciones, rechazándole sus proyectos. Incluso exhibían su ingenuidad y falta de diligencia como presidente en cuanto al procedimiento de la circulación previa de los proyectos. Sin embargo, de repente, algo pasó y los felipes, parece, limaron asperezas con Bátiz.

Otra traición de la que amargamente se queja Mónica es que, según ella, los felipes no la respaldaron para que le dieran una misión en el extranjero. Ella, de acuerdo con radio pasillo, pedía una embajada en Europa. Tres doritos después se supo que le dijeron en la SRE que embajada, no. Ahora, en varias instancias, y ante múltiples personajes de la ‘4T’, anda mendigando un consulado.

Una década de inestabilidad. Cuatro de aquellos siete magistrados designados en 2016 eran hasta hace unas horas los juzgadores más conflictivos y traicioneros de la historia del país. Ahora quedan solo tres de esa camada: los felipes y Reyes Rodríguez.

¿A cambio de qué les tuvieron tantas consideraciones?

Muy fácil. A cambio de haberle regalado al régimen la resolución de la ilegal sobrerrepresentación en el Congreso. Vaya que supieron cobrar caro su amor.

Convalidaron la elección presidencial de 2024, la sobrerrepresentación, los resultados de la elección judicial y la del 2018. Esta es la fuente de su impunidad, por eso han hecho lo que han querido, incluso dividiendo al grupo de la ‘4T’ en la Cámara de Diputados.

¿A dónde llevará sus lentes guindas?

Fuentes del Trife cuentan que anda tras el consulado de Houston, Texas, pues su “amiga” La Nena Orantes no anda en su mejor momento con la presidenta Sheinbaum. De hecho, ha enviado señales en la Segob y en la SRE, diciendo que, si lamentablemente “su amiga” La Nena Orantes dejara el consulado, ella tiene levantada la mano y que no le disgustaría ocupar su lugar. Aunque también se especula que van a ponerla en lugar de la otra traidora de la República, Claudia Pavlovich, quien tras entregarle Sonora a Morena y al crimen organizado, AMLO la premió con el consulado en Barcelona.

(Especial)

Claudia Pavlovich (Cuartoscuro)

A donde vaya llevará intriga y desunión con su mirada de mujer con lentes color guinda.

Pues no podemos olvidar cuando con sus lentes guindas –que no violetas– fue quien presentó el proyecto para sancionar a la ciudadana Karla Estrella, por proteger a la esposa de “Gutierritos”, Dato Protegido. Mónica Soto, ¡qué vergüenza!

La realidad siempre supera la ficción

Mónica nuevamente despreció la ley, pues la ley es muy clara y NO podía renunciar por gusto o capricho, sino por casos graves.

Agárrense

Pues lo grave sería que se confirmara lo que se dice en BCS. Que se fue porque -redoble de tambores- ella y su papá tienen denuncias penales en Estados Unidos por el delito de despojo en el estado del que son oriundos. ¡Quihúboles!