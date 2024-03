Claudia se quiere deshacer de Clara

¡Así como lo están leyendo!

Café con piquete doble

Claudia quiere ser la reina y no compartir el trono, y eso nadie puede criticárselo, por eso se quiere deshacer de Clara.

El tema de fondo es AMLO, pues con Claudia tiene un brazo, pero si llega también la Brugada, tendría dos.

Sin Clara, Claudia tiene una cancha más pareja frente a AMLO, y con la banda puesta, claro, de ganar, pues le hablaría de tú a tú.

No está por demás recordar cómo le bajaron al “guapo” Harfuch, y no lo digo yo, eh, así lo vendían y lo venden ahora que va al Senado. De hecho, se la pasa en reuniones con empresarios y gente de la clase media alta y alta, quesque para darles certeza de la seguridad, pero cuando le tocan el tema de la extorsión simplemente contesta: no traigo el dato, pero prometo buscarte para entregártelo.

Clara es AMLO

Claudia con Taboada es la reina.

Claudia sin mayoría en el Congreso, supervivencia.

No nada más es un problema de ser la reina (importante, pero no lo único), es un tema de supervivencia. ¡Así de fuerte! ¡Así de real!

Si Morena gana la mayoría en el Congreso, AMLO podría tirarla a través de esa tontería que inventó, que es la “revocación de mandato”. Imagínense que ella se quiera salir del guacal y él manipule su revocación. Léase, estaría en manos de las ocurrencias de Ya Saben Quién.

Su aparente debilidad terminaría siendo su fortaleza y, sobre todo, su posibilidad de mantenerse en la silla sin tener que obedecer ciegamente.

La clara-ruptura

Y no es por echarle más limón a la herida, pero Claudia anda cuidando con sus delegados los votos para ella y no para ambas. De hecho, sé que la instrucción es así de clara: “No te vayas a equivocar, los apoyos son para Claudia, no para ambas”.

Ay, y no estoy diciendo que Santiago Taboada va arriba por la ruptura entre ambas, ¡eh! Clara-mente Santiago es mucho mejor candidato.

Cada voto que le den a Harfuch son votos para que Ernestina Godoy, la exfiscal carnal, sea senadora por la CDMX.

¿Se imaginan esa aberración?

Que una fiscal que inventó el delito con el cual apresaron a Alejandra Cuevas; que de la mano de Santiago Nieto armó el caso (ya se les cayó) Márquez Sterling, con el cual persiguió, encarceló y extorsionó, sin pruebas, a 14 extrabajadores de la CDMX, y uno de ellos, Arturo Zavala (q.e.p.d.), se murió por su culpa… sí, pues no aguantó la presión para que aceptara que espiaban por órdenes de Miguel Ángel Mancera; que a Mariel Albarrán, por alzar la voz y defender a sus hijas de su padre biológico, el exmagistrado, quien las violó, Ernestina le abrió, a ella, siete carpetas de investigación, entre muchas otras aberraciones que hizo como fiscal, termine siendo senadora, porque Harfuch pide el voto. Sin palabras.

¿Ernestina Godoy o Vero Juárez?

Vero Juárez es una política de toda la vida, progresista de izquierda, con palabra, con compromiso con y por las mujeres y que apuesta por la legalidad. De hecho, ella está en el cuarto de guerra con Taboada, guiándolo a la perfección para evitar que caiga o lo acuse Clara por violencia política de género.

Además, ojo, pues Sheinbaum prepara un gran Cisen, con Harfuch al frente, para hacerle competencia a la FGR con Gertz. ¡Qué miedo, eh! Y no está por demás recordarles que Omar y Gertz no se llevan nada. Así pues, a su niño consentido no le va a dar la Secretaría de Seguridad Pública nacional, ya que esa dependencia no tiene un solo poli, todos los policías están en la Guardia Nacional, o cuándo han visto que la Secretaría de Seguridad en esta ‘4T’ haga operativos. Nunca es la respuesta.

¿Quién quiere a Clara?

Martí Batres (Especial)

Martí Batres, quien no para de interferir en el actual proceso electoral en favor de Morena.

De hecho, los alcaldes de la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Azcapotzalco presentarán una denuncia en su contra ante la Comisión Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Demandaron que Batres saque las manos de la elección y declararon: “Es muy preocupante que el propio jefe Gobierno esté calentando la elección”.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue más allá y comentó: “El comportamiento de Batres es reflejo de lo que le enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador del desprecio por las leyes y las instituciones”.

AMLO está como Fox

Fuerte doble.

¿O ya se les olvidó cómo en 2006, cuando AMLO decidió hacer el plantón de Reforma, que tanto daño le hizo a la CDMX, dijo que lo hacía porque Fox había intervenido en la elección? Sí, justo lo que él está haciendo ahorita.

Sergio Salomón (Especial)

Bueno, AMLO y Batres, y súmele a la lista al góber de Puebla, Sergio Salomón, quien no sólo anda, un día sí y el otro también, repartiendo despensas y leche en eventos masivos en la capital para comprar el voto (ya fue denunciado ante el INE), sino que -inhale y exhale- ya hay indicios de una escalada de violencia impulsada desde su partido en Puebla capital, pues sabe que Mario Riestra, del Frente, ganará la ciudad, y Carolina Beauregard será reelecta como legisladora.

Leído lo anterior, señor gobernador, cualquier atentado y perturbación a la paz en Puebla será su responsabilidad. INE, avisado estás.