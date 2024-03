¿Qué tienen en común el criminal confeso Lozoya y Rocío Nahle, además de una ambición desmedida?

-Café con doble piquete-

La respuesta es fácil: José Samuel Sánchez Reyes.

-Acomódese MUY bien-

Este personaje, hasta hace poco subdirector jurídico de Contratos y Convenios de Pemex, es un ejemplo de superación personal, profesional y… ahorro.

Pues déjenme decirles que inició su carrera en la década de los 80s, como obrero y motorista de flota menor en Pemex Refinación. En 1999, se tituló como licenciado en Derecho y logró, con gran determinación, llegar a la Gerencia Jurídica de Convenios y Contratos de la petrolera mexicana, en tiempos del gran ‘Milo’ Lozoya.

Emilio Lozoya [Fotografía. Cuartoscuro]

Desde esa posición, se ganó el cariño de ‘Milo’, Froylán y sus secuaces, pues fue clave en promover y validar contratos para -redoble de tambores y fuegos artificiales- sí Odebrecht, y agárrese, pues fue incluso cuando en otras partes del mundo la constructora ya estaba siendo investigada por obtener obras en a través de sobornos.

Su firma aparece como aval en casi todos los contratos asignados directamente a Odebrecht en el sexenio pasado. ¡así cómo lo están leyendo!

Emulando a Bartlett

¿Tendrá algo esto que ver con que el patrimonio de este personaje registre 21 propiedades en zonas de alto poder adquisitivo (¡21!) y una denuncia por enriquecimiento ilícito por 12 millones de pesos? ¿O quizá, simplemente es un buen administrador de su sueldo como servidor público de más de 30 años?

De cualquier modo, no es fácil entender cómo le hizo para, no sólo permanecer en el cargo durante la primera parte del gobierno honesto de López Obrador, sino para ser promovido a subdirector; no obstante, las no pocas denuncias que hay en su contra por el órgano interno de control por su “cercanía fuera de cumplimiento” con empresas como Avanzia, Iberdrola, Gaeca y Baker Hughes (sí… leyó bien: la de la “Casa Gris”, de Houston), incluyendo un par por acoso laboral. Y quizá estas dos últimas fueron la gota que derramaron el vaso, por lo que, hace justo un año, el emprendedor funcionario, Sánchez Reyes, pidió su “salida forzada” de Pemex y su liquidación anticipada.

-Fuerte doble-

¿Y dónde entra la candidata al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle?

Pues en el hecho de que, aun cuando estas investigaciones estaban abiertas, todas las voces (incluso hay un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores) -y el sentido común- pedían no sólo la salida, sino proceder formalmente contra Sánchez Reyes, la tenaz exsecretaria de Energía, lo rescató y nombró Director General de Normatividad de Hidrocarburos.

¡Quiuboles!, ¿cómo les quedó el ojo?

De hecho, ahí sigue trabajando actualmente, cobra (doble, pues se suma a su pensión de Pemex) y amenaza, sí leyeron bien, A-ME-NA-ZA, desde su mesa reservada en el Rosa Negra:

-otro shot-

“Ahora que gane la doctora Sheinbaum, Rocío será la primera directora general de Pemex y yo el director jurídico de la Paraestatal… y, ahí sí, ¡Agárrense!”.

Es cierto: No son iguales.

Rocío Nahle. (Nación321/Cuartoscuro)

No que ella muy honesta y muy feminista.

¡De lengua se come un taco!

Pues el escándalo de su casa en Veracruz, es apenas la punta del iceberg…

No me lo van a creer pero hay otra coincidencia entre Nahle, Milo ‘el criminal confeso’ Lozoya y Odebrecht y es Juan Carlos Tapia, quien de la noche a la mañana creó Construcciones Industriales Tapia ,Citapia, convirtiéndose en uno de los empresarios más ricos y poderosos de Hidalgo.

Además, es muy amigo del esposo de Nahle.

Imagínense que a pesar de que la SFP impuso una multa de más de 206 mdp contra Citapia por presentar información falsa en Pemex Refinación y el 5 de junio de 2019 fue inhabilitada por 30 meses.

Tapia fundó otras empresas espejo para ganar contratos en la refinería de Dos Bocas. ¡Se le cayó la quijada! ¿o no?

Ya vamos entendiendo de dónde salió la súper mansión y lo increíble es que esa casita es solo una de las muchas que tienen la Nahle y su maridito.

Caballo que alcanza gana.

José yunes José Yunes Zorrilla recibió la constancia como candidato a gobernador de Veracruz. (Cuartoscuro/Yerania Rolón Rolón)

Y no es por agriarle a la zacatecana su café mañanero, pero Pepe Yúnes de venir veinte y tantos puntos abajo ya solo está a un dígito.

Pepe no sólo es oriundo de Veracruz, un hombre decente y con gran formación, sino que conoce perfectamente el estado, mientras que a ella ‘*Ya saben quién!’ le cumplió su capricho y hasta le sacaron la ley Nahle por hacer Dos Bocas y seguro porque siguen creyendo que en la OPEP le aplaudieron (lo malo de no hablar inglés).

Pero a los veracruzanos no se le olvida que siendo secretaria jamás se acordó de ellos, vamos que nunca hizo nada para mejorarles la vida.