¡Súbale, súbale! Ahí viene la ciudadanía informada

A pesar de que Ya Saben Quién en Palacio Nacional está afilando las descalificaciones, que van desde “fifís”, “fachos” y “racistas”, hasta “clasistas” y “groseros”, la ciudadanía no se deja amedrentar y se prepara para volver a hacer suyas las calles en la Ciudad de México y otras entidades del país en defensa de la democracia, el próximo 18 de febrero.

Un fuerte con botana

Pues déjenme platicarles, Ana Buhl, creadora y fundadora del colectivo Va por Todos Mx, la armó de nuevo. Sí, esta mujer, de la cual ya les había platicado en la columna del 13 de septiembre, sin ayuda de los partidos políticos u organizaciones, está organizando a centenas de ciudadanos capitalinos, quienes usualmente no participan en eventos políticos, a asistir de forma segura a la concentración en el Zócalo. Tal cual lo hizo en las movilizaciones del 13 de noviembre del 22 y del 26 de febrero del 2023.

Sí, Ana ha logrado contagiar a otros como ella, que nunca se habían involucrado en temas de política, a asistir a movilizaciones históricas, de forma segura y con sus propios recursos.

“(En 2024) está en juego la división de poderes y, sobre todo, las instituciones. Hemos visto cómo han ido desmantelando en cinco años el trabajo que nos costó a tantos mexicanos construir y en menos de cinco años los han estado destrozando”, expresó con preocupación la mercadóloga y madre de tres.

Reconoció que le encanta ver que muchos ciudadanos se encuentran “despertando”, queriendo involucrarse en temas que antes no habían tenido interés en abordar y hoy tomar las riendas del país.

Otra vez somos las mujeres

Ahora bien, déjenme comentarles que, de acuerdo con Ana, el mayor apoyo y pasión lo han mostrado -redoble de tambores y reflectores en el cielo-… sí, las mujeres, quienes han creído en su labor logística de movilidad segura a las manifestaciones, donde las banderas políticas se guardan y las voces ciudadanas son las protagonistas.

Con una sonrisa en la cara, la regiomontana de nacimiento cuenta que después del éxito creciente que ha tenido en la logística y el traslado de mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y familias completas a las manifestaciones, el reto ha aumentado este año y la misma gente le ha pedido, a través de chats, página de internet y cuenta de X, que le vaya apartando sus lugares para la llamada movilización por la democracia.

“Estamos muy emocionados porque es el momento en que todos los ciudadanos tenemos que salir a la calle a decir “ya basta” a este mal gobierno, que nunca más queremos un gobierno, un partido de Estado; nunca más queremos un México sin contrapesos, que no queremos una dictadura perfecta; nunca más queremos el poder absoluto en un solo grupo político y mucho menos una mafia del poder. Tenemos, de verdad, que salir y manifestarnos. Si antes no lo habíamos hecho, ahorita vamos a decir fuerte y claro que ya basta, basta, y vamos a defender nuestra democracia y vamos a defender nuestro país”, explicó.

Otro fuerte

Pues lo que empezó hace más de un año con cuatro camiones, 150 desconocidos y la rabia de ver ensombrecido el futuro de millones de familias, hoy parece que va a romper cualquier estimación contemplada, pero con la misma determinación e indignación con la que se inició.

De hecho, Ana se puso la meta de rentar 100 unidades para transportar a los asistentes a la movilización del próximo domingo desde varios puntos en la capital del país, y no es por echarle porras, porque no las necesita, pero todo indica que su objetivo lo cumplirá.

“Me puse un objetivo de 100 camiones. El 2 de febrero se abrieron las inscripciones para el registro. Tenemos 30 rutas y ya más de 70 camiones. Estamos muy, muy, muy emocionadas de la participación ciudadana. Es muy bonito ver que la gente ya no desconfía porque, si te soy sincera, en las primeras dos marchas me tocó picar piedra”.

No hay excusas

Hasta el momento están confirmadas:

Sur: Pedregal, Estadio Azteca, Coyoacán-Centro, Tlalpuente, San Ángel, Las Águilas y Del Valle.

Poniente: Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Santa Fe-La Mexicana, Santa Fe La Loma y La Herradura, y Cumbres de Santa Fe.

Norte: Satélite, Naucalpan, Club de Golf Hacienda, Club de Golf Bellavista, Sayavedra, Rancho San Juan, Hacienda de Vallescondido, Club de Golf Vallescondido, Prado Largo, Loma de Valle Escondido, Chiluca, Real Esmeralda y Lago Esmeralda.

“Estamos en muchísimos chats, pero lo más fácil, nos pueden buscar en la página de vaportodosmx.org, ahí viene un correo de contacto, o bien a través de todas nuestras páginas, estamos en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube como Va por Todos Mx, entonces nos dará mucho gusto que se puedan sumar, y lo que necesitamos son más ciudadanos comprometidos, más ciudadanos de primer nivel que queremos un México mejor. Aún hay lugares”, explicó al hacer un llamado para que se sumen todas y todos los interesados.

Que no le digan, que no le cuenten

Eso sí, Ana subraya, remarca y aclara, para quien, a estas alturas, pueda tener alguna duda, que Va por Todos Mx no está afiliado a ningún partido político, a pesar de que se les han acercado, y se enorgullece de que los recursos con los que maneja la transportación surgen de la misma ciudadanía, con total transparencia.

“Las decisiones no las tomo yo sola, tengo todo un equipo consultivo donde vamos evaluando. Lo que sí hemos defendido y seguiremos luchando es que siga siendo 100% ciudadano, o sea, no queremos realmente que haya mano negra o que haya otros intereses”.

A raíz de su entusiasmo por el activismo ciudadano, Ana sigue uniendo a más personas en otros proyectos como Efecto Colmena, Voto Joven y Rebelión Digital, todos con su respectiva plataforma en redes sociales.

“Lo que a mí me mueve son mis hijos, porque en qué país van a vivir ellos… Me gustaría que viviéramos en un país mejor, donde las leyes se hagan valer por ciudadanos responsables que quieren a su país y que no se quieren enriquecer nada más”.

Por no dejar

A diferencia de las movilizaciones de Morena con AMLO o la Sheinbaum, aquí no hay acarreados ni el uso indebido del dinero del erario, sólo ciudadanos comprometidos y preocupados por el rumbo del país y de nuestra democracia.

“Estamos subsidiando a jóvenes de Iztapalapa 20 pesos para que no los llamen acarreados. Mujeres violentadas de la Villa, 30 pesos, y gente de Iztacalco, 100 pesos”.