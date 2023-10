La ‘4t’ les quitó a las mujeres todo menos el miedo… y el voto

“… en el país- una de cada dos mujeres es violentada todos los días ¡Lo provoca, lo incita y no se hace responsable (AMLO)!”. Luis Espinosa Cházaro

“Las mujeres son las que más aprueban al Frente (PAN, PRI, PRD)”. Carolina Viggiano

“La metodología del Frente para elegir candidato en la CDMX ya tiene ruta y plazo, sin violar la ley electoral. Vamos a detener el populismo de Morena y eso es absolutamente esperanzador”. Kenia López Rabadán.

“¿Qué vamos a hacer en territorio? ¿Cómo vamos a trabajar la zona?”. Marcela Guerra

“Hay un ejército casi de 20 mil Siervos de la Nación, pagados por nuestros impuestos… las condiciones que nosotros tuvimos en el 21 no son las actuales. La guerra sucia ya comenzó”. Gaby Sodi

Vaya evento el que se aventó el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, el 28 de septiembre, día en que se conmemora la despenalización y legalización del aborto. El aquelarre, con Nora Arias, Marcela Guerra, Alfa González, Gaby Sodi, Kenia López Rabadán, Adriana Díaz, Carolina del Ángel y Carolina Viggiano, lo organizó porque dijo…

“Es tiempo de las mujeres. Es tiempo de que las mujeres arrebaten lo que históricamente han tenido que pelear. Tengo dos hijas… y quiero que puedan caminar y subirse al Metro sin que nadie las violente ni verbal, ni físicamente, ni psicológicamente, ni llegar a los feminicidios que hoy el Presidente parece no ver. La ciudad con el PRD era de avanzada, pero hoy con Morena estamos en la retaguardia”.

Nora Arias, presidenta del PRD CDMX, contó cómo nació el Frente y por qué ha tenido tan buenos resultados. Que en la pandemia fue cuando se reunieron los presidentes: ella, Andrés Atayde, del PAN, y el del PRI de la CDMX, y dijeron: “Necesitamos resolver los temas de la ciudad, la gente está falleciendo, la gente se está quedando sin trabajo, demos propuestas y así ganamos nueve de 16 alcaldías”. ¡Quihúboles!

Por cierto, el programa que Nora impulsó, Médico en tu Casa, está en la discusión de la alianza.

Gaby Sodi: “Como lo dijo muy bien Marcela Guerra, conozcamos nuestra demarcación, escuchemos a nuestros vecinos, veamos nuestras secciones, qué es lo que quieren. Y yo agregaría, no impongamos nuestro proyectos y programas que no tienen nada que ver con nuestro territorio. La guerra sucia ya comenzó y no sólo van tras los candidatos, sino tras nuestras familias”.

Escuchar a Carolina del Ángel hablando de violencia de género fue sublime. “‘La diputada de la minifalda’. Yo no me acuerdo haber oído nunca: ‘El diputado del pantaloncito apretado’, ¡porque no pasa!… -carcajadas en el auditorio-. ¿Cómo sé cuando es violencia de género? ¡Cámbienlo! Y si lo mismo decimos de un hombre y nos da risa o nos parece ridículo, es violencia de género. Denuncien. En la página del Instituto Electoral de la CDMX tenemos una guía: ¿Qué hago si soy víctima?”.

Kenia López Rabadán, directa como es, “ni un paso atrás en los derechos de las mujeres que hemos obtenido para la CDMX. No ha sido una concesión graciosa, las mujeres han tenido que ir a litigar en la Asamblea, en el Congreso, en los tribunales, en la calle y hasta en la Corte. Que el Presidente no te invite (Marcela) es una afrenta para todas, pues tú nos representas a todas”.

Alfa abrió su corazón y nos contó que ella fue violentada por su pareja y que, al llegar a la ciudad, consiguió un trabajo en la Asamblea Legislativa; “una de las cosas que más me gustó fue ver a una señora en la Roma, afuera de Durango 338, caminando en bata, con tubos en la mañana y paseando a su perro. Dije… eso es vida; en mi tierra una no podía salir sin maquillaje a la tiendita de la esquina y sin salir perfectamente arreglada. Esto es la libertad”.

Carcajadas y hasta lágrimas de las risas hubo entre las presentes.

Pero después narró cómo, a la mala, aprendió a usar el Metro y cargar su bolsa y jamás usar audífonos en los desniveles porque todas las mujeres que lo usan corren el riesgo de ser violadas o que el tipo atrás de ellas no estaba así porque el Metro iba hasta el tope, sino porque se venía masturbando contra su cuerpo. “La violencia en el Metro no puede quedar fuera de la agenda de quien encabece el proyecto para la ciudad”. Y sentenció, a manera de cierre, que “el riesgo de que Morena gane la CDMX es alto, por lo que no nos podemos confiar de que ya tenemos la ciudad ganada. A las mujeres no nos encasillen en un solo costal, somos muchas y somos diferentes”.

La Viggiano contó cómo siendo candidata del Frente fue violentada desde Palacio Nacional y calumniada, y que a pesar de eso el tribunal sólo dijo: “Sí, sí hubo violencia, sí fue falso ese video; pero como fue tan amplio el porcentaje del triunfo… no nos da para hablar de que hubo un impacto determinante”. Una de las recomendaciones que le dio el tribunal fue que “debe tomar terapia psicológica”. ¡Leyó bien, eh!

El momento más duro del evento fue cuando la activista Alejandra Morán, de Chalecos por México, vía Zoom contó que tiene cáncer y que, por una mala praxis, está en riesgo de muerte, y que por el desmantelamiento del sistema de salud de AMLO por ahora no puede dar la batalla, pero que no se rendirá. Ale, mis mejores deseos para ti.

Finalmente, Espinosa Cházaro remató criticando al PT, por haber impedido un hecho histórico, una Mesa Directiva en el Congreso conformada sólo por mujeres; “nunca falta un negrito en el arroz, y que vayan y me denuncien por racista o clasista, pero no lo voy a dejar de decir”.

Y ya encarrerado, se dejó ir como hilo de media.

“Las mujeres no quieren votar por Morena, pero necesitamos en el Frente Va por México darles una verdadera opción de agenda, no de personajes, no de quién está más guapo o menos guapo, sino de quién realmente va a defender las causas de la gente y -en este caso- las causas de las mujeres”.

Tanto Espinosa Cházaro como todas las presentes le enviaron su solidaridad a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.

Por no dejar

Las diputadas del Verde, Morena y PT son una vergüenza para el género. ¿Cómo ven a los ojos a sus hijas? Ustedes no están ahí por quién las metió en la lista, sino por la lucha de miles de mujeres. La paridad no fue ni es para que sigan las instrucciones de un gobierno que nos discrimina y nos ha quitado todo… nos quitó hasta el miedo de alzar la voz.

Las mujeres no somos minoría. Somos 52% de la lista nominal del INE. Si nos decidimos, cambiamos la historia.