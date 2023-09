La mujer que mueve a Xóchitl

Es Ana Buhl, quien además les está dando cachetada con guante blanco a las señoras y señores que no dejan de decir “la política no es para mí”.

Ana Buhl, creadora y fundadora de Va por Todos Mx. (Especial)

Para enseñar hay que saber, pero para educar hay que ser y este es el país de todos los mexicanos. Si ustedes no participan, menos lo harán sus hijos.

Dicho, más bien leído lo anterior, prosigo con la historia del día.

(Especial)

“Vemos una mujer que nos llena de esperanzas, creo que Xóchitl (Gálvez) nos viene a unir a todos, a los de arriba, los de abajo, a los de un lado y a los del otro. ¿Por qué? Porque es una mujer que ha sufrido violencia, una mujer que viene desde abajo, que se ha superado, que no le ha sido fácil, que aparte, no nada más se dedica a la política, sino más bien ella es empresaria y está en la política, entonces a mí eso me inspira, no es fácil ser mujer en este país”, me platicaba con gran emoción Ana Buhl, creadora y fundadora del colectivo Va por Todos Mx.

(Especial)

Cuando se quiere, se puede

El pasado 3 de septiembre, la ama de casa de 44 años de edad y madre de tres, con cero conocimiento en logística y movilizaciones, pero con un entusiasmo y empuje que contagian en su búsqueda de un mejor país -inhale y exhale-, organizó a centenas de ciudadanos capitalinos, quienes usualmente no participan en eventos políticos, a asistir de forma segura a la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez como responsable de la construcción del Frente Amplio, en el Ángel de la Independencia, utilizando sus propios recursos.

(Especial)

“En mi sueño guajiro eran 10, pues finalmente fueron 52 camiones, en siete rutas diferentes (en la Ciudad de México). Fue una organización increíble, muy complicada porque la gente pues se va sumando a cuentagotas. Entonces luego las personas ‘oye, ya me inscribí, pero mi comadre quiere ir, ¿nos puedes poner en el mismo camión?’, entonces imagínate para llevar la logística de 52 camiones”, me contaba una apasionada Ana.

(Especial)

La realidad siempre supera la ficción

“Lo que se vivió jamás lo imaginé, en esta ocasión me acompañó mi esposo e hijos. Y les decía, esto jamás se había visto. Es histórico que, en una misma plaza, quienes en algún momento fueron contrincantes como el PRI, PAN y PRD, ahora sus banderas ondeen junto con la ciudadanía, entonces es muy emocionante el poder estar viviendo y haciendo historia con todo lo que se está logrando, y de verdad que mi reconocimiento a todos los organizadores del Frente Amplio por México, porque nos han dado esa oportunidad de poder sacar al mal gobierno y de poder realmente reconstruir a nuestro país”, sostuvo.

Y no es para menos el entusiasmo de la originaria de Monterrey y habitante de la CDMX desde hace cuatro años, ya que la ciudadanía respondió a su convocatoria a través de Va por Todos Mx desde puntos tan diversos como el Pedregal, Las Águilas, Del Valle, Santa Fe, Satélite, Insurgentes-Cuicuilco e Iztacalco. ¡Quihúboles!

El activismo la abrazó

Ana cuenta que su activismo en forma llegó sin buscarlo luego de participar en la llamada Marea Rosa, el pasado 13 de noviembre de 2022 en defensa del INE, donde encontró a ciudadanos alejados de los partidos políticos, como ella, pero con la firme intención de querer participar en los temas que afectan la vida pública en el país.

“Tenemos ahorita más de 25 chats de diferentes colonias, de diferentes rutas. Hemos ido creciendo… Ya somos una comunidad”, dijo con orgullo la también licenciada en mercadotecnia.

“No hay nadie detrás de nosotros, sino más bien somos puros ciudadanos de verdad comprometidos. Lo que más me gusta es que somos todos, prácticamente, gente nueva, gente fresca que no habíamos estado antes de activistas ni en ningún partido político ni nada. Entonces ves que todo lo hacemos de corazón”, subraya.

Con mucho entusiasmo explicó que su activismo derivó en la participación en otros proyectos como Rebelión Digital, con el fin de formar un ejército ciudadano para combatir los bots, las fake news y la desinformación en redes sociales. Además de participar en Efecto Colmena, junto a mi querido y admirado Max Káiser, donde grupos de mujeres informadas buscan realizar un tejido ciudadano a partir de la discusión de los temas públicos en el país.

Para definir el momento en que vive, Ana Buhl utiliza la palabra japonesa ikigai, la cual no tiene una traducción literal, pero es un concepto que encarna “la razón de vivir o razón de ser, aquello que le da sentido a nuestras vidas”.

“Cuando encuentras algo en lo que eres buena, lo haces por ayudar a alguien y te hace muy feliz, y no lo haces por una rama de la remuneración económica, estás en tu ikigai, entonces yo así me siento porque finalmente esto lo hago por amor a México”, sostiene.

Por lo que llama a que las y los ciudadanos se activen y se sumen a cualquier organización civil, ya sea a Efecto Colmena o Vamos por Todos, a través de sus redes sociales: “Cuando nadie te quiera seguir, vete sola, en el camino encontrarás gente maravillosa”.

Tras leer está historia, ya no hay pretexto alguno.

¿Habrá “perlitas de Carmona” en el gabinete de Delfina?

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. (Especial)

¡Qué nervios! Estamos a días de que Delfina Gómez entre como gobernadora del Edomex y la pregunta que propios y extraños se hacen: ¿habrá en su gabinete alguna “perlita” como en el de Américo Villarreal? Habrá que ver qué nos dice Horacio Duarte. Déjenme contarles que las “perlitas de Carmona” en el gabinete tamaulipeco están -agárrense, ¡eh!- en las secretarías de Gobierno, del Trabajo y en la de Finanzas. ¡Ay nomás!

¡A los criminales, abrazos; a los maestros, fregadazos!

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. (Especial)

Así como lo están leyendo, ayer Américo Villarreal blindó su Palacio de Gobierno con policías antimotines para evitar que los maestros de la SNTE se manifestaran ante la falta de pago. Son más-menos 700 mil niños de nivel básico y superior quienes no tienen clases en las escuelas públicas. Jamás había pasado algo así en Tamaulipas, jamás se había reprimido de esta manera a los maestros. Ver para creer.