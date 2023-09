Presidente, le están mintiendo

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en diversas mañaneras que los conservadores dejaron al ISSSTE como un cascarón y que subrogaron todos los servicios médicos y clínicos a terceros, haciendo énfasis en los servicios de banco de sangre, laboratorio clínico, etcétera. Sin embargo, el Presidente no se percata o no le informan que el ISSSTE está peor que nunca por las decisiones tomadas por los funcionarios de su administración.

Por dar sólo algunos ejemplos, déjenme recordarles que:

El 1 de junio de 2022, en este mismo espacio, documenté que en el ISSSTE, el OIC, Luis Antonio García Calderón, en el oficio OIC/00/7286/2022, que le envió a la subdirectora de Infraestructura de la misma institución, Mónica Arreola, “… reconocía por escrito responsabilidades penales por los procesos adjudicatorios que no han sido debidamente competitivos, participativos, transparentes y antimonopólicos”. ¡Quihúboles!

Esto era por el llamado “cártel de la sangre”, integrado por empresas (Semece, Centrum, Impromed, Hemoser, Falcón, Dicipa y Vitalmex) que han sido sancionadas por amañar las licitaciones de gobierno, fijar los precios en los servicios de laboratorios y bancos de sangre, y que, pese ello, siguen obteniendo contratos con el conocimiento de la Presidencia y de la SFP.

También he documentado cómo Almendra Ortiz, exgacela de AMLO, al menos ha otorgado dos adjudicaciones directas a empresas que no tenían la capacidad de dar el servicio, por lo que amañó las bases para entregarlas. Una fue a Imedic, empresa cuya falta de servicio resultó en derechohabientes fallecidos. La otra adjudicación fue la de los Laboratorios San Ángel, los cuales tampoco están dando el servicio ofrecido.

Baste recordar que, de acuerdo con el oficio DG100.1/0518/2022, del 2 de septiembre de 2022, Almendra Ortiz, tenía 24 horas para informarle a Pedro Zenteno qué estaba pasando con el servicio de Imedic, y qué está haciendo para solucionar la problemática suscitada.

(Especial)

La hacía totalmente responsable de las afectaciones que está padeciendo la derechohabiencia de este instituto a nivel nacional.

Sin embargo, no pasó nada. Bueno, le quitaron el contrato a Imedic, pero le pagaron hasta el último centavo, aunque no dio el servicio, pero a Almendra Ortiz, Mónica Arreola y Viridiana Ruiz, a cargo de la Jefatura de Sistemas de Salud, a quienes regañaron, no las movieron de sus puestos.

Será porque Almendra presume, con propios y extraños, que su madrina de bautizo siempre saldrá a defenderla…

Sin ruborizarse

Ahora bien, si Pedro Zenteno le miente al Presidente, cómo esperaríamos algo diferente de él en las cámaras de Diputados y Senadores. Ahí tuvo el cinismo de asegurar que la prensa es quien miente por el tema de Imedic. ¡Quihúboles!

Vaya por un fuerte

Por lo que, o es un mitómano consumado o es bipolar o un cínico, ya que, como leyó con el oficio DG100.1/0518/2022, le reclamó a Almendra dicha adjudicación y la hizo responsable de las consecuencias. ¿O será que le robaron su identidad?

(Especial)

Pero en este espacio, y en exclusiva, les compartí el oficio número OIC/00/637/21591/2022, de fecha 3 de octubre de 2022, emitido por el doctor Luis Antonio García Calderón, OIC del ISSSTE, mediante el cual informa a la directora de Administración y Finanzas, Almendra Ortiz, funcionaria detrás de este desastre, el impacto que ha tenido la falta de prestación del servicio de imagenología clínica por parte de la Imedic en ‘sólo’ 31 unidades médicas, al 29 de agosto de 2022, y…

El resultado es devastador

(Especial)

¡Increíble y tristísimo!

Nueve muertos, 2 mil 573 pacientes graves y 57 mil 595 pacientes afectados. Esto es el costo de la corrupción, la ineptitud y la negligencia de funcionarios públicos coludidos con empresas improvisadas e inexpertas.

No son iguales, sino peores

Ah, y cómo dejar de comentar que no son iguales, son peores, pues una hermana de Mario Delgado, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, fue impuesta por Pedro Zenteno como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE, ganando casi 100 mil pesos al mes. Sin palabras.

O que el actual subdelegado médico, Óscar Flores, venía de ser director del Hospital General de Toluca, donde tuvo casos de denuncia de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento y nepotismo, y a pesar de las denuncias, por ser cercano a Pedro Zenteno, se le promovió. ¡Ver para creer! No está por demás decirles que tiene las unidades en su peor momento, sin material, sin servicio, sin atención y con muchas quejas.

También he documentado que les entregaron uniformes reciclados del IMSS, así como lo están leyendo, y la pregunta que quedó sin respuesta fue ¿dónde quedaron los casi 800 mdp asignados?

De las ratas, inundaciones y pésimas condiciones de los hospitales también he dado puntual seguimiento.

“De manera pública, me gustaría invitar al Presidente a que recorramos las unidades médicas del ISSSTE del país, sin anunciarlo, para evitar ponerlos sobre aviso y le quieran maquillar el pésimo servicio que se brinda y que nosotros, desde nuestro nacimiento como sindicato, buscamos un cambio verdadero por el bien de todos los que somos ISSSTE y sus derechohabientes”.

Así comenzó mi entrevista el 7 de septiembre de 2022 con Rubén Euginni Alvarado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Snadetissste.

“Nadie más que los trabajadores del ISSSTE tienen la voz autorizada para decir la realidad de lo que se está viviendo en nuestro instituto”, y así comenzó mi entrevista del 31 de agosto de 2023, nuevamente con Rubén Euginni, tras la mañanera del lunes donde se afirmó que el ISSSTE está mejor que nunca…

“Qué credenciales y conocimientos tienen para ser los responsables de un instituto como el ISSSTE el Comandante Z, Pedro Zenteno, y la exgacela Almendra Ortiz”.

“¿Por qué no apareció el director médico del ISSSTE, Ramiro López Elizalde, en la mañanera, pues él es la autoridad máxima de todos los médicos y enfermeras del instituto?”.

“Cabe señalar que el Presidente, a cinco años de su gestión, no ha tenido el tiempo ni le ha interesado visitar los hospitales y centros de trabajo del ISSSTE”, remató.

Por último, el líder nacional del Snadetissste, Rubén Euginni Alvarado, vuelve a invitar al presidente López Obrador de manera pública a que él, y no sus emisarios, que sólo mienten, recorra las unidades del ISSSTE. Las que sean, en el momento que sea, y vea la realidad que le han ocultado sus funcionarios en estos cinco años de gobierno.