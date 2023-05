En la madre… con la Cuenta Pública 2022

Como lo mandata la Constitución, el pasado 30 de abril el Ejecutivo no tuvo otra que revelar en qué se gastó el dinero de los mexicanos en el ejercicio fiscal 2022, lo que refleja, sin duda, su mesiánico estilo.

Y aunque su pecho no es bodega y lo atestiguamos cada mañanera, no ha dicho ni pío acerca de la cuenta pública… no, no, ¡ese Pío no, no sea malpensado!

El demonio, dicen, está en los detalles, pero en la ‘4T’ sería en lo que no nos quiere decir.

Para abrir boca, le diré que, según el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulos de Gasto, el Poder Ejecutivo ejerció 97.5% de los 5 billones 857 mil 14 mdp. ¿¡No que no!?

(Especial)

Los órganos autónomos, de los que tanto despotrica el Presidente, representaron apenas 0.96%.

Y para que sea aún más chocoso, el INE y el Inai gastaron, en conjunto, 0.36% de lo erogado en 2022. ¡Quihúboles!

(Especial)

Gran parte de los 5 billones fueron para las participaciones a los estados y municipios, y los ramos generales, que se operan y distribuyen con los tres niveles de gobierno, de tal forma que me concentraré, primeramente, en el gasto del Ejecutivo federal, que los entendidos denominan ramos administrativos, en los que se ejercieron un billón 873 mil 593.4 mdp.

Inhale y exhale

Pues le quitaron 54 mil 674.8 mdp a Seguridad y Protección Ciudadana, Salud y Entidades no Sectorizadas, entre las que se encuentran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Inmujeres, Notimex y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora entendemos mucho más del cómo estamos, ¿o no?

Cínicamente, Ramírez de la O ha señalado que las reducciones en Salud fueron –siéntense bien– el resultado del menor gasto en personal, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. ¿Qué le parece? Qué vergüenza decir esto como mexicano y siendo secretario de Hacienda. ¡Bueno, cada quien con su conciencia!

Las ganonas fueron Turismo, Sedena, Bienestar y Educación Pública...

(Especial)

Según la cuenta pública, los incrementos para Educación fueron básicamente para cubrir incrementos en sueldos y prebendas de fin de año y para el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ambos barriles sin fondo ni compromiso alguno por la excelencia educativa. En Bienestar se gastaron 290 mil 153.6 mdp para los programas de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida, principalmente que empiezan a repercutir en las finanzas públicas por su cuantía.

El incremento para la Defensa Nacional se destinó para la alimentación de la creciente tropa y para la adquisición de vehículos y aeronaves; ya sabe usted, se han desgastado mucho con los viajes del general y su familia por todo el mundo.

En cuanto a los sueldos de la burocracia, y para no perder la costumbre, el gasto más grande fue para la SEP, con 125 mil 910.1 mdp. Adivine cuál es la segunda nómina más cara: exacto, la de Sedena, con 70 mil 572.9 mdp, muy por encima de los recursos para el personal de Salud, con 42 mil 238.6 mdp. Tal vez a este ritmo no tendremos un sistema de salud, sino un ejército como el de Dinamarca.

Póngale algo de piquete a su cafecito

Porque el gasto de inversión para la adquisición de equipos, inmuebles y obra pública fue de 243 mil 220.0 mdp.

(Especial)

Y aunque le cueste creerlo, a quien más lana le repartieron fue… sí, acertaron, al Tren Maya, con un gasto de 176 mil 592.9 mdp, que representó 72.61% en ese rubro, para adquirir el equipo ferroviario, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles, estos últimos convertidos en una fuga interminable de dinero en cash, gracias a los negociadores de Javier May, que reparten alegría por el sureste, ya ve que ahorita es tiempo de campañas para #UnFundadorSeráGobernador.

El capricho del famoso Tren Maya supera con mucho las necesidades urgentes para equipar y construir escuelas, centros de salud y hospitales, en los que únicamente gastaron mil 434.0 mdp y 694.4 mdp, respectivamente.

Resulta cínico e ilegal que Ramírez de la O se jacte de decir que el gasto público fue para cumplir los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuando el dichoso plan señala que el costo del Tren Maya sería entre 120 mil mdp y 150 mil mdp, ya que solamente con lo de 2022 es más que eso. A la fecha el pronóstico más “conservador” es que el costo final del dichoso tren rondará los 400 mil mdp.

Primero los pobres

Ahora déjenme contarles cómo se gastaron el billón 62 mil 434.3 mdp, correspondientes a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. Para saber si la distribución del gasto fue tan igualitaria como lo cacarea la ‘4T’, lo referí al número de habitantes que reporta el INEGI.

(Especial)

Y para sorpresa, otra vez aparecen las prioridades de YSQ… sí, me refiero a Tabasco (su terruño) y a la CDMX, de la regenta, su corcholata preferida, para que, aunque cada día se ve más abollada, se apuntale.

Una indiscreción en la cuenta pública chilanga

(Especial)

Se acaba de cumplir un año del derrumbe fatal de un tramo de la Línea 12, del que por cierto nadie fue responsable.

En ese lamentable y trágico asunto, el Presidente, mano en pecho, dijo que en un año estaría lista y ya llevamos dos, y no, no está al 100% la reapertura. YSQ también se cansó de citar a Carlos Slim, dizque para exigirle asumir el costo de las reparaciones, y el 3 de mayo de 2022 reconoció que el magnate se haya hecho cargo de los gastos de rehabilitación sin gasto para el gobierno.

Bueno, pues déjenme decirles que la cuenta pública chilanga de 2022 tiene otros datos, ya que se reporta un gasto de 173.5 mdp pagados a ICA, en el proyecto O22NR0253 ‘Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea 12′.

Que, según explica el secretario de Obras capitalino, fueron para trabajos en la ‘zona cero’, para la demolición de los dos apoyos, suministro de puntales en columnas y cimentación, y en la parte del túnel para el sellado de filtraciones, la construcción de cinco cárcamos y la atención de salidas de emergencia.

Sin duda, la palabra del Presidente vale…