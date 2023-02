Le rompen la cara a protegido de Gertz

Las cosas siempre caen por su propio peso, algunas veces de un solo golpe. Nunca mejor dicho.

Vean cómo le quedó la cara a Rafael Caraveo tras el trancazo que le dieron en el Salón Rincón Colonial, cantina de Campeche mejor conocida como “el tío Fito”, que está justo al lado de la puerta de tierra.

¿Qué sucedió? El sábado pasado, un grupo de campechanos -siendo más específica- estaba conviviendo y con-bebiendo cuando llegó muy ahogado, vamos, hasta atrás, el flamante nuevo multimillonario Rafael Caraveo, quien se puso impertinente por su borrachera y se la quiso armar de tos a otro comensal que, me cuentan, es un ropero con mecha corta, y de un solo golpe lo centró y calló.

¿Quién es Caraveo?

Baste decir que saltó a la fama en el video de Lozoya donde sale recibiendo dinero en efectivo, junto con quien fuera el particular del exgobernador de Querétaro y de quien he documentado cómo se volvió un nuevo rico de 2013 a 2017, y que, además, era asesor en la Comisión de Administración en el Senado durante la aprobación de la reforma energética. Así como lo están leyendo; de energía no sabe ni qué es una barra de granola.

Este campechano parece que fue a la misma escuela que los hijos de Montiel… ah no, perdón, ¡esa es ooootra historia, diría la nana Goya!

De contador ya es constructor, distribuidor de materiales, hotelero, masca chicle, baila tango…

Adquirió entre 2013-2017 -échense un fuerte- tres hoteles en Campeche (Casa Xukum, Casa Jade Galería y La Vista San Lorenzo Suites), dos casas en el número 20 y número 21 de la calle Coaba, en la colonia bosques de Campeche, y una universidad… sí, leyó bien, ¡una universidad! ITEC Magistratrus Escuela de Negocios.

Y como Huicho Domínguez… sí, como nuevo rico, desde 2014, en Instagram, ha dejado documentado su modo de vida, viajes y extravagancias por el mundo mundial.

Como asesor en el Senado su sueldo era menor a 100 mil pesos mensuales, nada despreciables, peeeero para este ritmo de vida son insuficientes, ¿o no?

Las coincidencias del marranero, del lodazal donde se ha revolcado para librar su responsabilidad, es que su abogado es el licenciado Luis David Coaña Be, quien es alumno y seguidor a ojos cerrados de -redoble de tambores- Miguel Ontiveros… sí, del abogado de Emilio Lozoya; de hecho, fue su director de tesis.

Como en la política no hay coincidencias, les cuento como dato muy relevante que Caraveo, al que le partieron la cara, y Emilio Lozoya se presentaron a declarar el mismo día. ¡Quihúboles!

Ahora bien, ¿ya se fijaron en el chavo de gris que está a su lado y con quien llegó?

En Campeche es muy conocido, se llama Manuel Ruiz y es operador de Alito Moreno.

No a la justicia selectiva

Esperemos que la FGR ya comience el juicio contra Lozoya por el caso de Odebrecht, pues desde el 3 de enero de 2022 acusó formalmente a Lozoya y a su familia de ser los únicos del soborno de Odebrecht, y la UIF tiene documentado que todo el dinero está en sus cuentas, pero al mismo tiempo la FGR sigue persiguiendo injustamente a los difamados por las mentiras del exdirector de Pemex, quesque porque tienen parte de ese dinero. Inverosímil, aunque vemos que la realidad siempre supera la ficción, y este caso es una muestra contundente.

Grosera impunidad

¿Hasta cuándo Gertz Manero investigará a Caraveo, quien aparece en un video recibiendo dinero en efectivo y quien claramente goza de una riqueza inexplicable?

Por mi parte, sobre Lozoya, sólo tengo que decir que podrá salir hoy, mañana o pasado, y que esto me tiene sin cuidado, pues él seguirá siendo quien es, y yo seguiré siendo quien soy. La deshonra de su apellido y familia la comenzó él y la selló su padre. En cambio, yo puedo salir a la calle de la mano de mi hija con la frente en alto, sin bajar la mirada ante nadie.