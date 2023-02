San Miguel Allende ¡será verde!

No, no se me desmayen. No estoy diciendo que los impresentables del Verde estén por tomar esta plaza. Lo que sucede es que, en exclusiva, les platico que el presidente municipal de San Miguel de Allende (SMA), el priista Mauricio Trejo, lo quiere verde y está a nada de conseguirlo.

Resulta que, contra viento y marea, por no decir contra las mafias y los cochupos, por años, en la Secretaría de Movilidad del estado, Trejo quiere que el transporte público sea eléctrico. Imagínense, que en el centro histórico de SMA, que es Patrimonio de la Humanidad, los turistas y locales puedan acceder a turibuses eléctricos, que son un ejemplo de la modernidad.

Para Mauricio, “el ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO te obliga a estar pendiente de las tendencias urbanísticas. Respetar la tradición no significa no evolucionar”.

Sin embargo, el gobierno del estado es el que da las concesiones de movilidad y, aunque Mauricio no quiso aceptarlo, todo indica que por negocios, por décadas, entre las mafias del transporte y la secretaría del ramo, están negados al cambio. Sí, se niegan a que Guanajuato, no sólo SMA, entre a la modernidad en el transporte urbano. Sin embargo, déjenme decirles que, de 18 camiones chatarras que daban servicio al centro de SMA, ya sólo quedan dos, pues han logrado sacar 16 en litigios.

Ah, y si se preocupan por el precio, el servicio en el Centro Histórico será totalmente gratis y hasta tiene pensadas tres paradas para los lugareños que ahí trabajen.

Con manteles largos y dinero en la bolsa…

¡Así como lo están leyendo! Tras lograr sacar en el Congreso del estado la ley Trejo, para ordenar todos los Airbnb, SMA tendrá 180 mdp por el cambio de uso de suelo, que cuesta 45 mil pesos. Con este dinero, 60 comunidades que no tenían agua ahora la tendrán, porque les alcanzaría para 20 pozos (cada pozo atenderá a tres comunidades). ¡Quihúboles!

Además, SMA acaba de ser galardonado como el stand más visitado de Fitur, tanto por su visión de futuro como por tener la mejor exposición, de la mano, obvio, de la tequilera más tú las traes del país y del mundo mundial, Casa Dragones, que justo en SMA tiene su casa (la producción está en Tequila) donde eran las caballerizas de los dragones de la reina y que comandaba Ignacio Allende. No les cuento más porque tuve la gran oportunidad de entrevistar a Bertha González, una gran emprendedora, creadora y socia de esta casa tequilera.

Cosechando lo sembrado en 2013…

Pero si esto lo hizo sentir feliz –échese un fuerte para seguir leyendo y estar ad hoc–, pues también logré en la entrevista con Mauricio Trejo saber que está por hermanar a SMA con –redoble de tambores y reflectores iluminando el cielo– Saint-Émilion… sí, ¡leyeron bien!

“Y no nos están haciendo el favor, ¡eh! SMA también tiene lo suyo. También tiene su gran encanto”, afirmó Mauricio Trejo con gran sonrisa.

De hecho, ya hermanó a SMA con Aspen, y ahí estudiarán, por seis meses, 20 chavos, y hace unos días con Palm Springs.

Trejo le da toques a Sinhue

Así pues, no todo es miel sobre hojuelas, pues mientras que con Mauricio Kuri, de Querétaro, ha hecho un súper equipo, con Sinhue, de Guanajuato, las cosas no han sido tan tersas. Ah, y las encuestas dicen que Morena anda pisándoles los talones en el estado rumbo al 24.

Los números son datos duros y hoy en día este destino turístico, Patrimonio de la Humanidad, no sólo puede presumir de ser, por tercer año consecutivo, “la mejor ciudad del mundo”, de acuerdo con Travel+Leisure, sino de tener una tarifa promedio de 500 dólares por noche y una estancia promedio de 3.4 noches. Es por ello que no sorprende que las inversiones sigan llegando, como el WTC y el Waldorf Astoria.

Ojalá tuviéramos más noticias así de buenas todos los días.

Vilebriquin sigue apostando por México

Por cierto, ahí en San Miguel también tuve la oportunidad de saludar y platicar con el CEO mundial de Vilebriquin, Roland Herlory, quien vino a México para visitar a sus equipos y las boutiques, pues orgullosamente me presumió que nuestro país es uno de los mercados más importantes del mundo para la marca. Me contó que este año tiene pensado abrir otras dos tiendas más en Cancún, con las que llegarán a tener 10 free standing boutiques en Los Cabos, Acapulco, Ixtapa, Tulum, Playa del Carmen, Cancún y CDMX. Además, aprovechó el viaje para visitar Zona Maco, ya que Vilebriquin, aunque usted no lo crea, tiene proyectos de colaboración con los mejores artistas contemporáneos a través de sus trajes de baño. ¡Así como lo están leyendo! Les llaman “ediciones de artistas”. Con decirles que el año pasado presentaron las obras de Sylvie Fleury, John Armleder y Kenny Sharf y, para este verano, una “colección cápsula” será presentada en colaboración con la gran artista afroamericana Mickaeline Thomas y su proyecto Dos mujeres negras. ¡Quihúboles!

Además, también déjenme platicarles que en abril abrirá en Cannes, sobre la Croisette, ay nomás, un club de playa para toda la familia, en el cual nos promete vivir toda la experiencia de la marca, el cual será decorado, ni más ni menos, que por Vincent Darré; léase, ¡será el lugar dónde ver y ser visto! Ah, y déjenme ponerlos a soñar, porque todo indica que abrirán próximamente uno en México.

La gobernadora de Campeche, apestada en la visita del presidente de Cuba

No han sido buenas las últimas semanas para Layda. No sólo vimos a su jefe de gabinete y a su secretario de Salud recibiendo millonarias cifras en efectivo, en palacio de gobierno, sino que la inseguridad en Campeche está peor que nunca, lo que en parte se explica, pues su secretaria de Seguridad pone a familiares sin experiencia, al igual que ella, en cargos públicos y, por si fuera poco, Layda usa aviones privados para volar en el sureste y usa primera clase en vuelos nacionales, por lo que en la sede nacional de Morena, del impresentable Mario Delgado, ya se prendieron las alertas, pues es ya la peor gobernadora evaluada y su gestión empieza a ser un lastre para las elecciones venideras. ¿Será por eso que en las fotos oficiales de la visita del presidente de Cuba (#NoEresBienvenidoEnMexico) Layda fue esquinada y no aparece?

Pero lo más grave de todo, me parece, es el trato que le ha dado a las mujeres, a su propio género. Primero se metió con las diputadas del PRI quesque por “ser amantes” de Amlito… ah no, Alito Moreno, y aunque, por orden judicial, debía disculparse, al ejercer “violencia política de género” (VPG), no lo hizo. Súmele que a otra mujer que sacó en sus “chats” la extorsionó con otro invento. Finalmente, para acallar a medios de comunicación y periodistas, presenta demandas donde ella se dice la víctima de VPG. Ay sí, ajá. Todo es para silenciar a los medios, pues la victimaria es ella, con lo que denigra un instrumento jurídico que las mujeres peleamos años para tener. Deplorable el papel de la gobernadora.

Ella ya es quien más negativos le está generando al Presidente.