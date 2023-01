Sheinbaum vs. el empoderamiento femenino

Como ya sabemos, la regenta no ha respetado la ley electoral y se hace la víctima diciendo que, como es mujer, la están atacando. ¡Ay sí, ajá!

Les cuento que, aunque estamos en tiempos pre-pre-pre- electorales, la maquinaria partidista de Morena ha comenzado a mover sus piezas una a una, tratando de enderezar la ruta rumbo a 2024, para no perder el bastión lopezobradorista más importante del país; sí, la CDMX.

Al menos así lo deja entrever una serie de irregularidades en la concesión de los créditos que otorga el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), en conjunto con la capital.

Y aunque la regenta se cansa de asegurar que es muy feminista, sus acciones dicen o demuestran lo contrario, pues las más afectadas han sido las mujeres.

Les cuento

En octubre de 2021, la Secretaría de las Mujeres de la CDMX y el Fondeso firmaron un convenio bajo el esquema SOS Mujeres, el cual buscaba detectar casos de maltrato para poder ayudar a las víctimas, a través de núcleos, para canalizarlas, brindarles apoyo psicológico y legal, y empezar a empoderarlas para salir adelante a través de apoyos con otras instituciones de gobierno.

Para el caso de Fondeso, el convenio tenía el fin de que, con los préstamos, las beneficiarias, mujeres en situación de alta marginación, pudieran crear o ampliar su propio negocio, y con ello contribuir al gasto familiar y reducir, de paso, los índices de violencia de género.

Con este propósito se conformaron grupos con cinco personas cada uno, con la condición de que la administradora tenía que ser una mujer. En suma, cada grupo recibiría un total de 50 mil pesos, 10 mil por cada integrante. Hasta aquí, todo suena muy bien.

En Álvaro Obregón, cerca de 100 grupos se apuntaron para acceder a este crédito; sin embargo, menos de 10% accedió a ellos, por lo que la pregunta que salta es ¿qué harán con ese dinero?

Los malpensados temen que vaya a ser utilizado con fines políticos, pues los cheques tenían que llegar entre noviembre y diciembre de 2022, pero sólo ocho de los grupos recibieron el apoyo. Los demás han recibido largas y a algunos ni siquiera los contactaron para decirles si la demora era por haber entregado documentación errónea.

En entrevista, las afectadas y afectados, quienes me pidieron guardar el anonimato por obvias razones, denunciaron que varios expedientes con la documentación personal que entregaron para acceder a los créditos están extraviados. ¡Así como lo están leyendo! No es cosa menor, pues no tienen la certeza de si los créditos serán o no autorizados y, peor aún, en manos de quién quedarán los cheques.

Lejos de ayudarles, en Fondeso o no contestan o les dicen que su solicitud no pasó por nimiedades, como el haber escrito con una pluma azul oscuro o por errores en su comprobante de domicilio.

Vamos, burocracia pura…

De acuerdo con los denunciantes, lo que buscan es hartarlos para que cesen en la exigencia de los apoyos, y éstos terminen en otras manos.

Señalan como responsable al jefe de unidad departamental del Fondeso en la Álvaro Obregón: Santiago Martínez, quien a su vez dio acceso a dos personas externas, que pertenecían a la Secretaría de las Mujeres, Ashley Flores, coordinadora territorial de la dependencia, y Silvia Betanzos, facilitadora de brigada.

“No sabemos el motivo por el cual ellas están metidas ahí, porque obviamente ya no pertenecen al gobierno, puesto que la Secretaría de la Mujer finalizó su programa de acción social (SOS) en diciembre pasado y ellas son quienes actualmente rechazan a la gente que pide saber qué fue lo que pasó con estos préstamos”, dijo una de las afectadas.

¡Pasaron de ser meras intermediarias a operadoras!

Además, hay versiones que señalan que estas personas citaban en otro lugar a aquéllos que iban a iniciar un trámite nuevo en Fondeso, y hasta se les pedía dinero para poder facilitarles el acceso a los créditos.

Y esto no es todo, acusan que hubo un traspapeleo de la documentación de la gente, y no se sabe por qué personal de Participación Ciudadana (área de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Sibiso), que inició su propio proceso con la Fondeso en Álvaro Obregón en noviembre de 2021, tiene expedientes de los grupos de Secretaría de las Mujeres.

¿Doña Claudia, cómo esto puede ser posible?

Otra situación que alborotó el avispero fue la filtración de datos y números de teléfono de los posibles beneficiarios a través de un chat de WhatsApp.

“Hay gente que es ajena a Fondeso y que tiene acceso a nuestra información, que se supone es confidencial”.

Para los afectados, lo que están tratando de hacer es cansar a quienes no son de Morena, para que desistan de pedir el préstamo, ya que se sabe que quienes operan desde dentro “solamente meten a su gente”, pues sólo se necesita que la administradora del grupo aparezca en el listado de la sección electoral, que se verá beneficiada con el apoyo.

“Inclusive esas personas no necesariamente tienen que ser de Álvaro Obregón; pueden ser de cualquier otra alcaldía, siempre y cuando sean de la CDMX”.

Al ser personas en condición vulnerable o de escasos recursos, el tener que volver a hacer de nuevo el trámite no es opción, porque además de las largas filas, la burocracia y el cumplir con los requisitos, se retrasaría la entrega de cheques hasta por tres meses más, si es que son admitidos.

Al momento, se tienen detectados al menos 100 grupos que ingresaron su expediente, pero todavía faltan por contabilizar más zonas de la alcaldía.

Cosa rarísima…

La lectura al final es de carácter político, pues dado que el programa de Fondeso es considerado para zonas con alta marginación, la recepción de los créditos se vuelve una

cuestión no sólo de emprendimiento, sino supervivencia, una condicionante que aprieta siempre en tiempos de posicionamientos y precampañas.