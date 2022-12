Nominados... a los pecados capitales

Hoy les traigo la edición número 19 de las ternas para buscar a los ganadores de los 7 Pecados Capitales 2022.

Lujuria.- La que despertó Luis Alberto Villarreal, mejor conocido como “Ánimo, Montana”, en Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes. La demostrada por la diputada María Clemente en sus videos XXX. En esta edición, trágicamente, tenemos a Víctor Fuentes, líder del sindicato de la CFE, quien fue acusado el 25N por sus agremiadas como acosador y violador. Asimismo, a Pedro Salmerón, presunto acosador, a quien Panamá, muy bien hecho, rechazó como embajador.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Ira.- La que despertó AMLO entre los ciudadanos atacando al INE, debilitando la democracia que lo llevó al poder y a ganar 22 estados. La que sintió Julia Abdalá, la pareja no pareja del impresentable de Manuel Bartlett, cuando los comensales del Arturo’s los corrieron a gritos de: vendepatrias, corruptos, rateros, etcétera. ‘Ira, tú’, fue lo que propios y extraños dijeron al ver los reclamos ciudadanos contra Amlito… ah, no, Alito Moreno, por haberse vendido en la militarización a cambio de salvar su pellejo.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Envidia.- La que despertó Claudia Ruiz Massieu tras asistir al PRI y, con mucha clase y educación, decirle a su dirigencia que son unos vendidos y que no tienen palabra. La que sentimos todos los mexicanos al ver la alberca de la casa gris de Andy y su esposa. La que le tiene el subsecretario Ricardo Mejía a Armando Guadiana, quien será el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. La que le tiene el director del AICM, Carlos Velázquez, al director del AIFA, Isidro Pastor, pues cobra por no hacer nada y el otro se la pasa de problema en problema.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Gula.- La de la “delincuente electoral” Delfina Gómez, quien fue sentenciada por extorsionar a los empleados de Texcoco. La mostrada por Emilio Lozoya durante su estadía en el Reclusorio Norte, pues no deja de beber sus vinos carísimos hasta embrutecerse y degustar su comida favorita. La de la FGR de Gertz Manero al expropiar terrenos en Santa Fe, reviviendo un decreto de Porfirio Díaz para su ciudad de la justicia.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Soberbia.- Sin duda es el pecado más competido. Comenzamos con la del Comandante Z; sí, la de Pedro Zenteno, director del ISSSTE, quien se atrevió a mentir en sus comparecencias con diputados y senadores. La de la Vilchismosa, Liz Vilchis, quien sigue haciendo el ridículo cada mañanera. La de Layda Sansores, quien, teniendo una larga cola, exhibe la de otros. La de David Monreal, acusando a los periodistas de ser ellos los responsables de la delincuencia en Zacatecas. La de Cuitláhuac García, quien mientras persigue a Yolli García, hasta encarcelarla, por exhibir el nepotismo y la corrupción de su gobierno, anda preparando la campaña de la Nahle. El último competidor es Enrique Alfaro, por permitir que su fiscal, a modo, declarara que Luz Raquel se roció gasolina y se prendió fuego.

(Ilustración de Nelly Vega)

Avaricia.- Mortal la de Almendra Ortiz, por la adjudicación directa de Imedic en el ISSSTE que tantas vidas ha costado. La de Dante Delgado, quien ya decidió que no irá en alianza ni el 23 ni el 24, convirtiendo a MC en comparsa oficial de Morena al dividir a la oposición. La de Cuauhtémoc Blanco, quien lleva cuatro años con mayores presupuestos sin dar resultados y creando una red de lavado de dinero. Ahora bien, otro competidor muy fuerte para llevarse el galardón es López-Gatell, por su avaricia mortal al seguir sin querer comprar las vacunas contra Covid e influenza.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Pereza.- La de Olga Sánchez Cordero, por no haber legislado las modificaciones a varias leyes para prevenir las violencias contra las mujeres, investigar con perspectiva de género y sancionar los feminicidios, que ya pasaron en diputados. La mostrada por Ignacio Mier, al no respetar la división de poderes. La de Luisa Alcalde, pues, por su trabajo, podemos asegurar que… está de aviadora. La que le da a Javier May supervisar el Tren Maya, pues le urge irse para Tabasco a hacer campaña.

La mención honorífica se la llevó -redoble de tambores- la regenta Claudia Sheinbaum, al acreditar, y con creces, haber realizado todos y cada uno de los pecados capitales.

Por ejemplo: por la lujuria, la que le despertó a su novio, próximo marido. Envidia, la que le generan las y los alcaldes de la UNACDMX, que están demostrando con resultados que sí hay de otra. Por su avaricia, queriendo todas las bardas del país para su ilegal campaña adelantada. Por la ira, que levanta entre las mujeres cuando se dice feminista, pues claramente no lo es. Porque se ahorró, por pereza, el esfuerzo por obtener más recursos para la CDMX, y se conforma con lo que AMLO le da. Soberbia, al declarar que el INE la ataca por ser mujer. Gula, al atragantarse sus palabras para quedar bien con AMLO, atacando al fiscal de Morelos, pues el feminicidio de Ariadna poco le importó.

Muchos se quedaron en el camino, pues ser tarugo no es pecado capital.

Espero sus votos.