Algo está pasando en el Bajío

Y déjenme contarles que no es casualidad, es resultado de la iniciativa creada hace un año por Federico Quinzaños, Marcelo López y Julio Di-Bella, quienes, desde San Miguel de Allende, tierra de Mauricio Trejo, dieron a conocer las acciones positivas que suceden en los estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, pues están convencidos de que la única manera de poder seguir atrayendo inversiones es a través de una narrativa real y repetitiva de las cosas buenas que suceden en esos estados. Si bien la tarea no fue fácil al inicio, ahora la iniciativa de El Gran Bajío ya aglutina 50 empresas trabajando en conjunto desde el Bajío para el mundo, pero, sobre todo, logrando que los ojos del mundo vean con detenimiento las historias de éxito de esta región del país.

¿Why El Gran Bajío? Members Meeting 2022

Aquí no hubo sueños guajiros ni buenos deseos, hubo realizades, pues actores claves del mundo empresarial y político trazaron la ruta para lograr la proyección internacional de la región.

¿Cómo? De entrada, les cuento que anunciaron la próxima apertura de la oficina de México en Shanghái de El Gran Bajío, en alianza estratégica con el despacho P.C. Woo & Zhonglun W.D. LLP. ¡Quihúboles! ¿Cómo les quedó el ojo?

Nearshoring

Durante el panel se hizo énfasis en cómo el nearshoring es una realidad actual en la región del Bajío, con el aumento en el interés de inversionistas en la región y destacando la necesidad de unir esfuerzos y potencial para hacer frente a las oportunidades y retos globales con Estados Unidos, Canadá y Europa.

José Ángel Gurría dio la conferencia de apertura New Economic Models For The Future, y destacó el momento ideal por el que atraviesa México para fortalecerse dentro de la cadena de suministro global, destacando dos temas coyunturales: “El nearshoring parece que lo mandaron a hacer a la medida para México, y es el peor momento para tener disputas comerciales, es el peor momento para decir que es un tema de soberanía. Es un tema simplemente de negocios y hay que resolverlos de manera rápida para aprovechar el momento. El otro tema es cómo aprovechamos toda esta red de vínculos de libre comercio y de inversiones, cómo podemos aprovechar este traje hecho a la medida”. ¿A poco no se emocionaron?

(Especial)

Además, destacó los resultados obtenidos por El Gran Bajío:

“Qué maravilla es escucharlos, venir y oír sobre El Gran Bajío, escuchar sobre sus seis estados. Parece que no nos afecta el entorno, pero el sector privado, el espíritu empresarial está tomando el control de las cosas, está haciendo lo que se puede hacer, y lo que se puede hacer es muchísimo, el nearshoring, el comercio, la promoción de inversiones”.

Obvio, no pienso atarantarlos contándoles todo lo que sucedió, pero les daré algunas pinceladas de los paneles y de los mega “tú las traes” que asistieron.

En el panel San Luis Potosí, A World-Class Hub For Investment, estuvo el alcalde; Sarah Basic, consejera de asuntos económicos de la embajada de Alemania en México; Eduardo Carbajal, director general de Eaton Power Systems, y Diego Bocard, CEO Grupo Argo.

En el de Guanajuato, From Manufacture To Mindfacture, el góber, así como Terézia Šajgalíková, embajadora de Eslovaquia en México; Juan Carlos Pérez Rocha, director de Banca Corporativa y de Gobierno de HSBC, y Ulises Aguilar, consejero global de Microsoft Partners.

Un foro que llamó poderosamente la atención de propios y extraños fue el de 20 Years Of Success Stories, en el cual participaron los exgobernadores de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, Pepe Calzada, Juan Carlos Romero Hicks y Carlos Lozano, respectivamente, quienes intercambiaron sus experiencias de colaboración entre las tres entidades para contribuir al desarrollo industrial del Bajío durante los últimos 20 años.

En el de Michoacán: puerta de entrada de El Gran Bajío, From Agro To Sustainable Growth, estuvo el góber; Mariuz Calvet, directora de Finanzas Sustentables HSBC; Efrén Calvo, presidente de la Cámara de Comercio de México en China; Zou Chuanming, ministro consejero económico y comercial de la embajada de China en México, y Enrique Ramírez, presidente del Grupo Tres Marías.

Otro que llamó la atención de todos fue el Querétaro, A Tech And Innovation Hub, pues Mauricio Kuri va en caballo de hacienda. Aquí estuvieron el embajador de Países Bajos en México, Wilfred Mohr; el embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti; Tania Palacios, secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, y Rodolfo Mercado, CEO de Grupo Traxión.

Para cerrar, estuvieron Luis Rubio, presidente de México Evalúa; Daniel Becker, de la ABM; la senadora Josefina Vázquez Mota y Víctor Esquivel, socio director KPMG México en el panel Insights And Foresights For A Global Economy, quienes destacaron la urgencia del respeto de los derechos humanos fundamentales a grupos vulnerables para salvaguardar la inversión y desarrollo de la industria en nuestro país, que las empresas deben tener una agenda basada en el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social y el cumplimiento de la ley (Agenda ASG), ya que esta tendencia mundial tendrá que ser atendida de manera inmediata por empresas y empresarios mexicanos.

El negrito en el arroz fue…

Que el único estado que no atendió la convocatoria fue el de Aguascalientes, de Teresa Jiménez. ¡Imagínense! Ello llamó negativamente la atención de los presentes, pues no sólo es un estado importante en la región, sino que, siendo ella la única mujer gobernadora se hubiera llevado los reflectores. Ah, los empresarios de Aguascalientes sí estuvieron presentes.

En conclusión

Los fundadores de El Gran Bajío dieron una muestra del gran poder de convocatoria cuando el llamado es para construir. También dejaron claro que en El Gran Bajío suceden cosas por demás importantes día con día, y que la región sigue siendo un gran polo de atracción de inversiones de carácter mundial; asimismo, aseguran que no hemos visto nada aún de lo que la región puede crecer y aportar al país.

¿Y la dignidad, apá?

(Especial)

¿Y la qué?, dirán tanto Pedro Zenteno, director del ISSSTE, como Almendra Ortiz, quienes, de facto, o por sus mentiras o corrupción, serán responsables o corresponsables de las muertes y los pacientes dejados a la deriva que dejó a su paso la adjudicación directa a Imedic de imágenes, endoscopías y biopsias que nunca dio. Aquí les dejo la inhabilitación por 45 meses. Comandante Z, usted, además, tuvo el cinismo de mentir en la comparecencia en la Comisión de Salud en diputados y senadores.