El ridículo lo hizo Sheinbaum

Y no, no estoy hablando de sus cuentas de los 10 mil o 12 mil manifestantes en la marcha por la democracia, pues el INE no se toca, sino que ese día, tras todas sus quesque argucias para evitar que saliera y llegara la gente, tras ver las imágenes, sólo podemos decir: ya perdió el bastión lopezobradorista, y para el 24 habrá jefe o jefa de Gobierno de oposición.

Lo decía, porque en nuestro sistema de justicia penal el principio es la presunción de inocencia. Luego entonces, la regenta no debería haber hecho pública la afirmación de que el fiscal Uriel Carmona tenía relación con uno de los probables responsables del feminicidio de Ariadna López.

El fiscal habló de un peritaje de criminología que dictaminaba que la causa de muerte era una broncoaspiración, producto de una alta ingesta de alcohol. Los hechos ocurrieron en CDMX y no en Morelos. El cadáver fue dejado en esa entidad.

Claudia violó el debido proceso adjudicándose información, que más tarde confesó que se la dieron en la reunión de seguridad pública en Palacio Nacional. Así pues, ella se prestó a atacar al fiscal de Morelos, que no quiere Cuauhtémoc Blanco. La fiscal de la CDMX se vio obligada a decir que había huellas de golpes, pero no se atreve a afirmar que esos golpes son la causa de la muerte de Ariadna.

El ridículo lo hizo Claudia. Recibió la consigna de golpear al fiscal de Morelos. Ella nunca defendería a una mujer víctima, como nos lo ha demostrado.

O cómo olvidar que no ha dicho ni pío, ni su fiscal, Ernestina Godoy, por July Raquel Flores, a quien el 6 de noviembre de 2020 agentes ministeriales de Veracruz detuvieron en la CDMX, con lujo de violencia, frente a sus hijos, sin orden de aprehensión, la trasladaron al penal de Pacho Viejo por un delito que no cometió y ya la sentenciaron a 60 años de prisión. Durante las siete horas que duró el trayecto a Xalapa, July fue golpeada, torturada y violada. Hasta Cuitláhuac García dijo que fue violada en CDMX, no en Veracruz. Supe de este caso porque la alcaldesa Lía limón está tratando de ayudarla.

Regresando a Morelos, cuando este notario fue elegido fiscal, en la terna también estaban Javier Pérez Durón, que comenzó siendo procurador y después fiscal; Adriana Pineda, quien era vicefiscal y muy buena. Uriel Carmona había sido MP federal y fue quien reunió la mayoría calificada para ser fiscal. Con su nombramiento pasó algo muy parecido a lo ocurrido en el Senado con Gertz y Bátiz. Me explico, Bátiz era el candidato de AMLO, y Dante Delgado fue determinante para que saliera Gertz, pues había sido diputado de MC. En el caso del fiscal de Morelos el candidato de Graco Ramírez era Pérez Durón, no Carmona.

Se tiene que decir

Quien les hará de chivo los tamales a la UNACDMX es Adrián Ruvalcaba, pues si no lo eligen como candidato romperá la alianza al mero estilo de Amlito. Sí, en Morena lo andan cilindreando y están apostando por la operación Quintero, pues cómo olvidar que en la última elección mantuvo la alcaldía de Iztacalco porque evitó la alianza.

Adrián Ruvalcaba está en desacato

Y ya que hablo de este polémico personaje, por decir lo menos, sus vecinos lo acusan de desacato frente al proyecto de un casino en el centro comercial Pabellón Bosques.

Vecinos con los que platiqué me documentaron que en diciembre se cumplirá un año de que una decena de sujetos, de manera violenta, con una máquina retroexcavadora y camiones de volteo, invadió el área común del centro comercial en Vista Hermosa, de 1,000 m2, con un área verde de 150 m2, realizando con ello un ecocidio.

La ley dice que para tirar un árbol necesitarían de un permiso de Sedema y la multa por hacerlo sin el mismo puede alcanzar el millón de pesos por árbol. Por lo que la PAOT debería haber presentado una denuncia, pero ni sus luces.

La obra es un paso a desnivel que conectará con un casino, que ni cuenta con licencias de uso de suelo, proyecto de impacto ambiental ni autorizaciones de la Secretaría de Gobernación -que regula juegos y sorteos-.

Sólo tiene la anuencia de la administración del inmueble comercial y un documento menor, por parte de la alcaldía; vamos, un trámite para abrir una tortería.

Tras meses de lucha, en abril pasado, la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX ordenó al casino suspender los trabajos y a la alcaldía colocar los sellos de suspensión de las obras, pero ambas partes desacataron las órdenes.

Ante la omisión, en octubre pasado, el tribunal volvió a ordenar a Ruvalcaba cumplir con la colocación de sellos, pero, por segunda vez, Rubalcava desoyó la ley.

Sin embargo, un juzgado admitió a trámite una queja por incumplimiento contra el alcalde… Sí, tal cual le pasó a AMLO en aquellos tiempos del desafuero.

Pese a tener fallos favorables para detener el proyecto, el jueves 3 de noviembre trabajadores del casino, apoyados por golpeadores -de acuerdo con las versiones de los afectados-, quienes evitaron que cualquier persona se acercara a la zona, “terminaron su trabajo sucio y tiraron lo que faltaba de árboles”, sin que autoridades de la alcaldía intervinieran para impedir el ecocidio.

Finalmente, los vecinos denunciaron que “la línea de actuación de Rubalcava en apoyo al casino y al grupo detrás de él (Rafael Dana Halabe, Isaac y Marcos Penhos, Víctor Abunrad y hermanos Mauricio y Luis Martín Amodio) es groseramente evidente”.

Gerardo Díaz Ordaz, un violentador más

Qué les cuento, que Gerardo Díaz Ordaz Castañón, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz -célebre por la trágica matanza del 68-, perdió la patria potestad de sus dos hijos menores de edad (con identidad reservada para su protección), que tuvo con la también nieta de un expresidente, Leonora Tovar y López Portillo. ¿Por? No me lo van a creer, pero fue por no pagar la pensión alimenticia desde octubre de 2019. Pero si esto lo dejó con la boca abierta, déjenme además decirles que su excusa fue porque no tiene trabajo. Es más, ante la juez Sexto de lo Familiar aseguró que nunca ha trabajado y que, a sus 46 años, depende económicamente de sus padres. ¡Quihúboles! El pero es que en su IG hace gala de una vida de lujo y dispendio.

Ah, y cómo dejar de mencionar que, por ser un deudor alimentario, Díaz Ordaz no puede salir del país y está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la CDMX. Si sus papás lo mantienen, también deberían ver por sus nietos, ¿o no?