¿Mitómano, bipolar o cínico?

No me lo van a creer, pero el Comandate Z, o sea Pedro Zenteno, volvió a mentirle a nuestros legisladores. ¡Así como lo están leyendo! Primero lo hizo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, y la semana pasada en la de Senadores. Y ahí tuvo el cinismo de asegurar que la prensa es quien miente por el tema de Imedic. ¡Quihúboles! -vaya por un fuerte-.

Por lo que, o es un mitómano consumado o es bipolar o un cínico, ya que aquí está la prueba de como él, en este oficio, le reclama a Almendra Ortiz dicha adjudicación y la hace responsable de las consecuencias. ¿O será que le robaron su identidad? Pues vean… él manda el oficio y lo firma y, hasta hoy, de acuerdo con mis fuentes, no ha ido a ningún MP a levantar un acta por robo de identidad.

Y no es por echarle más limón a la herida, pero les cuento:

La falta de servicios de imágenes médicas, endoscopías y biopsias de los hospitales del ISSSTE ha dejado varados a muchos de los pacientes, gracias a la adjudicación directa que otorgó Almendra Ortiz, exintegrante de la ayudantía de Presidencia (gacela), y ahora es flamante directora Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.

Pero la 4T se defiende diciendo y, claro, mintiéndole al Presidente:

a) Que el problema es la corrupción que prevalecía, que sigue todavía existiendo en el ISSSTE, lo saben, es estar refrescando la memoria. El ISSSTE era un botín. Acuérdense que cuando se hace el fraude para imponer a Calderón, le ayuda en el fraude la maestra Elba Esther y en pago Calderón… y como en ese entonces el brazo derecho de la maestra era Yunes, a él le toca el ISSSTE, entonces ya se imaginan todo lo demás, estamos limpiando el ISSSTE.

b) Es el proceso de limpia del ISSSTE que genera reacciones como las que generaba el haberles quitado los contratos a quienes vendían 100 mil mdp de medicinas al gobierno sin ser productores, sin tener laboratorios, sólo porque eran políticos con influencias.

c) Estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo, que es sagrado, pero es una jauría, no tienen llenadera y están desatados.

d) Pero nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto, luchando, enfrentando calumnias, adversidades y vamos a seguir adelante porque se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública y no mentir, no robar, no traicionar.

¿Alguien me puede explicar qué tienen que ver estas aseveraciones con las irregularidades?

1) Como le he venido documentando en esta columna, el contrato lo asignó Almendra Ortiz el 21 de junio de este año, ¡3 años y medio después de que entró esta administración de la 4T!

2) Qué tiene que ver Yunes, si Yunes dejo el ISSSTE el 22 de febrero de 2010, ¡hace 12 años!

3) ¿Dónde están los políticos con influencias en esto?

La realidad…

En esta adjudicación directa del contrato a Imedic hay ¡corrupción, nepotismo, falta de transparencia e ineptitud!

¿Por qué lo puedo asegurar?

Primera etapa, la “investigación de mercado”:

Ilegalidad 1. No se llevó a cabo con el anexo técnico aprobado por la Dirección Médica, sino que utilizaron uno a modo.

Ilegalidad 2. Las conclusiones fueron que se tenía que llevar a cabo una licitación internacional bajo tratados y se amplíe el periodo de transición a 90 días y se adecue el anexo técnico.

Aun así, Almendra Ortiz se saltó todos los requisitos de ley y procedió a llevar a cabo una “adjudicación directa”:

Ilegalidad 3. Adjudicaron de forma directa el contrato a Imedic en contra de las conclusiones de la investigación de mercado.

Ilegalidad 4. Adjudicaron a Imedic cuando no contaba con un solo contrato que probara que haya tenido experiencia en la prestación de estos servicios.

Ilegalidad 5. No se llevó a cabo el dictamen técnico-médico por la Dirección Normativa de Salud a la propuesta técnica de Imedic.

Ilegalidad 6. Se adjudicó el contrato en contra de las recomendaciones de los miembros del Comité de Adquisiciones, en el que se indicó que:

-El artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público usado para justificar la adjudicación no resultaba aplicable.

-El tiempo para hacer la transición era insuficiente.

-No se sustentan los ahorros.

-Se había modificado el anexo técnico aprobado por la dirección médica.

-Existe un gran riesgo de afectación a la salud y vidas de los pacientes.

¿Y qué sucedió al momento de tener que cumplir con el contrato?

Ilegalidad 7. Imedic no cumplió con el contrato adjudicado y dejaría a la deriva la salud de los pacientes, así como el trabajo de los médicos y auxiliares de acuerdo con las visitas de inspección del Órgano Interno de Control (OIC).

Ilegalidad 8. Quebranto patrimonial, ya que Imedic se obligó a la instalación del cableado estructurado y está ocupando el cableado instalado por el proveedor anterior.

Ilegalidad 9 y más.

No cumplió en tiempo y forma con:

-La dotación de equipo, software, accesorios y servicios requeridos en las áreas de radiología, endoscopía y anatomía patológica.

-La dotación de las líneas de comunicación entre las unidades a implementar en cada una de las áreas de diagnóstico y la conexión del equipo a la red.

-La capacitación a los médicos y personal.

-La instalación, prueba y funcionamiento de las soluciones.

-La entrega en tiempo de la póliza del seguro de responsabilidad civil.

Y, lo más importante, no cumplió con proveer de servicios necesarios para mantener la salud de los derechohabientes que tienen que ir a laboratorios privados a sacar sus radiografías, sus endoscopías y estudios de patología para atender sus cirugías, sus procedimientos gástricos, sus enfermedades de cáncer, por decir lo menos… ¡proteger su vida!

¿Quién mantiene en su puesto a Almendra Ortiz? ¿Con toda esta evidencia, y después de 134 días sin cumplir un contrato de 180, cómo es posible que no le hayan rescindido a Imedic?

Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, ¿va a aceptar que el Comandante Z quiera evidenciar su trabajo y diga que el OIC del ISSSTE, que depende de usted, está mintiendo, cuando Luis Antonio García es el único que ha mostrado interés en acabar con tanta corrupción en el ISSSTE?

Por no dejar…

Sabían que el actual subdelegado médico, Óscar Flores, venía de ser director del Hospital General de Toluca, donde tuvo casos de denuncia de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento y nepotismo, y a pesar de las denuncias, por ser cercano a Pedro Zenteno, se le promovió. ¡Ver para creer! No está por demás decirles que tiene las unidades en su peor momento, sin material, sin servicio, sin atención y con muchas quejas.

La cereza…

La licitación de ambulancias está… ufff. ¡Aguas, Almendra!