Jorge no murió; lo mataron

Una familia zacatecana vive hoy un infierno. No sólo atraviesa por el luto que provocó un grupo de jóvenes pendencieros en el que se encontraba el hijo del propio góber; sí, de David Monreal, sino que ahora tiene que lidiar con la justicia selectiva, que pareciera por cualquier medio intenta ocultar evidencias y entorpecer las investigaciones para proteger a los responsables.

Sí, leyó usted bien.

Uno de los hijos del góber y sus amigos, al menos, deberían estar siendo investigados, por ser presuntos responsables de la muerte de un joven que tenía toda una vida por delante y que le fue arrebatada por la golpiza sin piedad que le propinaron.

En redes sociales circulan fotos y videos sobre la agresión, junto a mensajes donde señalan que entre los presuntos agresores –al menos siete- está el hijo del góber. No obstante, las autoridades estatales han obstaculizado la investigación e, incluso, han llegado a asegurar que el joven Jorge falleció “por intoxicación”.

De hecho, el titular de la Fiscalía de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, ha insistido que la causa de muerte de Jorge Iván, de acuerdo con la tercera carpeta de investigación del caso, fue “por una intoxicación con medicamentos por antirrítmica. Se debió a una congestión visceral generalizada y eso tiene que ver con otra circunstancia probablemente diversa al hecho de la agresión que sufrió”.

Ente la rabia y el dolor del caso, el pasado 19 de octubre, amigos y familiares realizaron una manifestación en Zacatecas capital para exigir justicia, sanción a los agresores y que no haya impunidad.

“Jorge no murió, a Jorge lo mataron”, argumentaban mediante consignas y mantas, exigiendo fin a la impunidad en este caso.

Uno de los asistentes a la manifestación relató que la violenta e irracional agresión se realizó la madrugada del 2 de julio pasado en el antro llamado Caviar\Izquierda, ubica­do en Francisco García Salinas 9A, Médicos Veterinarios, 98097, Guadalupe, Zacatecas.

Jorge pidió respeto a una joven; fue agredido

Jorge y sus amigos fueron brutalmente agredidos por pedirle respeto a otro grupo de jóvenes que estaban insultando a una chava.

Uno de sus amigos contó que Jorge fue pateado en la cabeza, espalda y abdomen, quedando con el rostro ensangrentado, al igual que otros tres de sus amigos.

Así como que policías uniformados querían llevarse a Jorge, quesque para llevarlo al hospital; sin embargo, no lo permitieron, “porque era muy probable que lo desaparecieran por no dañar la imagen política del estado”.

A pesar de los golpes, Jorge “iba hablando, iba bien, en shock, pero bien”. De hecho, fue dado de alta luego de realizarle una traqueotomía debido a las lesiones provocadas en el rostro y cuello que no le permitían respirar con normalidad, pero la cánula colocada en el cuello se tapó con una flema y el joven fue llevado el 15 de octubre al hospital San Agustín, en la ciudad de Guadalupe, donde falleció por un paro respiratorio.

Plenamente identificados los agresores

Un amigo de Jorge reveló que existe una denuncia presentada desde el pasado 2 de julio y que cada uno de los agresores está identificado con nombre y domicilio, pero para evitar entorpecer el proceso judicial se evita dar detalles sobre el tema.

“Ningún familiar de Monreal investigado”, dice el fiscal

Recientemente, el fiscal de Zacatecas fue entrevistado por mi compañero y amigo Salvador García Soto y sostuvo que la muerte de Jorge se debió a una intoxicación: “La agresión es parte de poder determinar y comprobar científicamente para deslindar si se trató de una consecuencia derivada de la agresión o no”. Es decir, no niega la agresión, pero dice que no tiene elementos para pensar que la consecuencia fue la muerte del joven.

Le dijo, además, que están revisando videos de lo ocurrido, pero “la responsabilidad penal en este momento todavía no está determinada”.

“Exigimos justicia”: diputado

Increíblemente, David González, diputado priista en el Congreso local de Zacatecas, ha sido el único legislador estatal y federal en alzar la voz. Exigió -desde la máxima tribuna legislativa zacatecana- justicia para Jorge y que la fiscalía esclarezca los hechos para determinar la culpabilidad de cualquier involucrado en su fallecimiento.

“No conozco a su familia, no conozco a sus amigos y tampoco estuve en el lugar. Hoy hablo como el joven que también salió a estudiar y de vez en cuando a divertirse, por el simple hecho de ser joven. No hago uso de la tribuna como diputado, hoy sube un joven de 27 años para pedir justicia para otro como lo fue Jorge Iván Ávila Correa”.

“Que se dé con los responsables”: David Monreal

Tuvieron que pasar 112 días para que el góber dijera pío -no Pío, ¡eh!- sobre el tema y lo hizo pidiendo, con banal descaro, “que se dé con los responsables, porque no se puede en este caso ni en ninguno en nuestro estado permitir la impunidad; quien delinque, quien falte, tiene que responder por sus hechos”.

Asimismo, mantener la indagatoria sobre el caso, pero se salió por la tangente al asegurar que “le da fortaleza” ver los resultados sobre violencia en la entidad que -según él y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- han bajado. Sin embargo, convenientemente omitió señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, las ciudades de Zacatecas y Fresnillo ocupan los primeros lugares, a nivel nacional, con mayor percepción de inseguridad.

La paz y tranquilidad que tanto presume en eventos públicos el gobernador son una mentira. Muy lejos de ser una realidad. Bueno, trae el sello de la casa… ¡otros datos!

¿Los responsables por comisión y omisión podrán vivir en paz?

Se retrata de cuerpo completo…

Alejandro Moreno, tras escuchar y leer la conversación con Monreal, que sacaron en el #MartesDelJaguar, déjame te digo que las mujeres no son para cubrir una cuota de género, las mujeres tienen derechos políticos y deben ser garantizados. Senadora Claudia Anaya, no estás sola. Tú nos representas a muchos. Lo de Amlito fue una traición que seguro te lastimó, pero que podrías esperar de este político que no honró su palabra y que es capaz de vender todo por salvar su pellejo. El miércoles compartió el pan y la sal con su incondicional, el senador Manuel Añorve, en el Arturo’s, donde los comensales corrieron a Bartlett y a Julia con gritos de vendepatrias, corruptos y rateros. Ah, y estuvieron en una mesa en el segundo piso. ¿Se habrán estado escondiendo?