El ISSSTE paga en tiempo y forma el contrato maldito

En el ISSSTE llevan tres meses (y yo denunciando) sin servicio de imágenes, léase rayos x, endoscopías, biopsias, etcétera, porque la empresa Imedic, a la cual Almendra Ortiz le otorgó, por adjudicación directa, un contrato por seis meses, no ha podido cumplir con el paquete, pues no tiene la capacidad…

Váyase por un fuerte y una torta, por aquello de que las penas con pan son menos, y un pan dulce no combina con un fuerte, y créame que lo necesitará.

La exgacela Almendra Ortiz, hoy flamante directora de Administración y Finanzas del ISSSTE, ya le pagó a Imedic. Sí, leyó bien, sin cumplir un solo día el servicio de su contrato, tuvo el cinismo de pagarle. ¡Quihúboles, esos sí son pantalones!

¡Así habrá estado la mochada!

Con decirles que Verónica Curiel, directora de Procedimientos Legales del ISSSTE, según el oficio DNPL/600/1518/2022 del 14 de septiembre, le reclama a Almendra Ortiz, y con toda la razón, que ¿cómo que le paga a Imedic?

Y no sólo eso, además le pidió que le informe, en 24 horas, el monto al que asciende la aplicación de penas convencionales derivadas del incumplimiento por parte de Imedic y le proporcione la documentación soporte de quién autorizó que se realizara el pago a este proveedor.

Obvio, ya se dieron cuenta de que, como bien lo advirtió el OIC del ISSSTE, al otorgar adjudicaciones directas a proveedores que no cuentan con las capacidades o que no cuentan con la experiencia, podrían incurrir en responsabilidades penales.

¿Cómo se hizo Imedic, junto con Fujifilm, de este contrato?

Imedic manifestó falsamente que tenía más de cinco años de experiencia y, al menos, un contrato de la misma naturaleza en la prestación de los servicios de imágenes clínicas y, obvio, no presentó prueba alguna para respaldar lo dicho.

Tampoco -agárrense de la silla donde me esté leyendo- presentó los certificados de cumplimiento de NOM en materia de sistemas y, como si fuera adjudicación directa, presentó los de Fujifilm de México, y aquí es donde cobra mucha importancia esta última, pues resulta ser que el ISSSTE tiene un grave problema de virus y posible robo de información, porque los sistemas de Fujifilm de México no tienen los requerimientos de seguridad necesarios para conectarse con el ISSSTE… sí, así como lo está leyendo, no los tiene.

Entre otras cosas, Imedic, junto con Fujifilm de México, falsearon 17 requisitos de la investigación de mercado; con un simple copy-paste simularon entregar un proyecto técnico y ofertaron precios del servicio de imagenología clínica sin incluir las áreas de endoscopía y anatomía patológica, quitando esos servicios de un plumazo.

Como era de esperarse, Imedic no ha podido cumplir con el contrato adjudicado a la mala por Almendra Ortiz, dejando a la deriva la salud de los derechohabientes y pacientes, así como el trabajo de los médicos y auxiliares del ISSSTE.

Imedic se cansó de decir que garantizaba la continuidad del servicio a partir del 1 de julio de 2022… a la presente fecha, 90 días posteriores, siguen sin prestar servicios de imagenología clínica en el instituto, y ahora peor… porque ni conectados están al sistema tecnológico del ISSSTE por el virus y malware ocasionado por Fujifilm de México, que pone en riesgo a toda la estructura informativa del instituto.

Presidente AMLO, Almendra, Imedic y Fujifilm son responsables de: generar un quebranto patrimonial al ISSSTE.

Ah, y déjenme contarles también que, como tampoco tuvo la capacidad de instalar su cableado en todos los hospitales y unidades médicas del instituto, está ocupando el cableado instalado por el proveedor anterior, ¡sin pagarle un centavo!

Tampoco ha cumplido con la capacitación a los médicos y personal del ISSSTE, ni con el acceso al sistema de expediente clínico electrónico, desde la solicitud del estudio de diagnóstico hasta su consulta y visualización en el expediente clínico de cada paciente. Es decir, si usted va al ISSSTE, no hay forma de que los doctores o alguien pueda ver su expediente.

Contrato maldito

Ahondando en el tema del virus y malware de Imedic y Fujifilm, basta dar lectura al oficio DNAyF/STI/SC3/264/2022 del 20 de septiembre de 2022, enviado por la Subdirección de Tecnología de la Información, a Viridiana, jefa de Servicio de Sistemas de Salud, quien también fue férrea defensora de otorgar este contrato maldito:

Imedic, el 11 de septiembre de 2022, infectó la red de imagen con virus en el Centro Nacional 20 de Noviembre, ¡por lo que TI del ISSSTE tuvo que entrar a resolver los problemas que está causando Imedic y aislar la red de imagen de todos los equipos del instituto y de la infraestructura del centro de datos!

En el mismo documento se estipulan otras violaciones más de Imedic al contrato, violaciones a las políticas en materia de TIC y seguridad de la información el instituto, no contar con un sistema de protección antivirus para hardware, software y sistemas de gestión y no haber realizado el escaneo contra virus en toda la plataforma y de un análisis de vulnerabilidad. ¡Quihúboles!

Lejos, muy lejos de Dinamarca

Otra de mis fuentes me informó que, la semana pasada, no les habían puesto suero a los pacientes del ISSSTE, pero que, para la comida en la terraza del hospital que dio el subdelegado, Gabriel Lehman, sí hubo dinero. “Los mismos trabajadores estamos hartos de todo”.

Con este jefe, para qué se quiere tener enemigos…

Ah, cómo dejar de mencionar que Pedro Zenteno, hasta el mediodía del sábado 1 de octubre, Día del Trabajador del ISSSTE, no los había felicitado. ¿Qué tendría más importante que hacer? ¿O será que se acordó hasta que me leyó felicitándolos en mi cuenta de Twitter?

Mañana es martes de la salud, señor Presidente, mande llamar a Zenteno y a Almendra para que rindan cuentas por sus actos.

La corrupción de la 4T está gangrenando a un ISSSTE en estado de coma.