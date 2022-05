Cada día hay más incidentes aéreos

Reza el dicho que sobre advertencia no hay engaño, y pareciera que a la 4T no le importa que cada día haya más incidentes aéreos y que solamente por estadística cada día aumenta exponencialmente la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo, y lo peor es que no se vislumbra una pronta solución. Al contrario, y seguro no me lo va a creer, pero Jimmy Pons, a quien el Presidente regañó en la mañanera e hizo responsable de lo mal que iba el Tren Maya (y Javier May le está revisando todos los contratos por aquello de los cochupos), fue enviado, como premio, a la SICT, a la Subsecretaría de Transportes. La novedad es que, sin saber del tema, ya se trajo a todo su equipo: Arturo Ávalos, Alejandro Varela, Sylvia Georgina Martínez, Karina García, etcétera; y sí, son los mismos que tampoco dieron el ancho en Fonatur, y si no me creen entren al portal de la SFP, ahí están sus puestos y sueldos.

Pobre aviación mexicana…

Las constantes visitas de asesoría a la AFAC por parte de la FAA no han logrado que la autoridad aeronáutica avance en las modificaciones necesarias para la recuperación de la categoría 1, pues el director, el general Rodríguez Munguía, de la AFAC, sigue sin aprender de aviación civil, y súmele que cada vez que los americanos vienen, se encuentran con diferente personal a cargo del proceso y sin la familiarización necesaria de la problemática del sector, pues se los cambia de tiro por viaje. Ya ni para qué quejarnos de que no hablan inglés.

El desorden del AICM es provocado con alevosía y ventaja

Además, al mismo tiempo, Carlos Morán, el hoy director del AICM, exsubse de Transporte, sigue haciendo daño como el primer día de la 4T. Con decirles que impuso arbitrariamente una serie de restricciones de operación del aeropuerto para provocar el hartazgo de los pasajeros, causando demoras importantes, desorden en el cumplimiento de los horarios asignados (slots), congestionamiento aéreo y terrestre en horas pico y muy poco tráfico en otros horarios. ¿Para? Para, según él, quedar a todas margaritas con López Obrador, al provocar el hartazgo de los usuarios y que todos al unísono digan: urge irnos a Santa Lucía.

¿Se le olvida o quiere olvidarse por arrastrado... ah no, perdón, por desconocimiento, que el AICM es el único aeropuerto con las características de mercado, oferta y demanda, además de conectividad?

Pareciera que buscan acabar con la aviación mexicana

Pues al menos por intentos no paran y el costo es altísimo… están jugando con vidas humanas.

Como ya lo he escrito un sinfín de veces, el rediseño del espacio aéreo, impuesto desde hace un año por el Seneam, ha puesto en tela de juicio la seguridad aérea mexicana y provocado el aumento de los incidentes graves por la reducción de los mínimos de separación reglamentaria entre aeronaves y porque han corrido a los controladores expertos por los cuates y familiares de Víctor Manuel Hernández, quien está al frente de Seneam.

En este espacio, controladores han denunciado los incidentes de forma anónima debido al terrorismo laboral impuesto en Seneam.

Urge revisar el rediseño del espacio aéreo, que aparte de ser ineficiente, es inseguro, lo que es preocupante para controladores y usuarios.

Aquí les dejo 3 ejemplos…

El primer incidente (sáb, feb 26, 2022) se produce por la pérdida de separación entre una aeronave rusa de carga que está alcanzando un avión de Aeroméxico que iba a menor velocidad, por lo que viran al ruso por la derecha, lo que lo pone de frente contra el Ajusco, ¡así como lo están leyendo!, y a una altitud 600 metros por debajo de la altura mínima permitida en esa área –respire, por favor–, pues además queda de frente en contra de las aeronaves que originalmente estaban atrás de él. Por si todo esto fuera poco, ooootro agravante de este incidente es tener dos llegadas simultáneas a un aeropuerto que sólo tiene una pista (error del rediseño).

El segundo incidente (sáb, abril 2, 2022) ocurre cuando una aeronave del Banco de México, volando de Monterrey a la CDMX, solicita desviación para drenar combustible y lo ponen en conflicto con el Volaris 13, que se aproximaba a Santa Lucía, pues se acercan a 2 millas y a la misma altitud.

Este evento nos demuestra que el diseño en papel para el control simultáneo del tráfico del AICM y Santa Lucía no corresponde a la realidad.

El tercer incidente (mar, abril 19, 2022) ocurre al noreste de Manzanillo, área muy complicada en el rediseño porque hay varias dependencias de control adyacentes y la comunicación entre controladores es muy importante. El centro de control autoriza al tráfico de Volaris 1842 a descender sin tomar en cuenta al jet ejecutivo con matrícula de uso comercial XA MVG (en el video aparece como LJ 25) y se acercan a sólo 45 metros. También es una zona con deficiencias de comunicación aire/tierra, y además se ha reducido el número de controladores auxiliares, por lo que la carga de trabajo puede ser otro factor para el deterioro de la seguridad.

Ojo, esto pasa a pesar de que Santa Lucía prácticamente no tiene operaciones, imagínense lo que ocurriría si a fuerzas, vía decretazos, mandan más vuelos para allá.

Por no dejar

Si lo que acaba de leer le dio miedo o porque vuela o porque su casa está dentro del rediseño del espacio aéreo, déjenme decirles que además las controladoras aéreas están sufriendo hostigamiento sexual, ¡así como lo están leyendo!

Continuará…