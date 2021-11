La otra gran batalla de la Wera Reynoso

Ojo, en 2020 hubo 29 mil 929 casos nuevos de cáncer de mama, así que todos los días debemos hacerlo visible. Hay muchas guerreras que lo padecen, se ponen de pie e inspiran a los demás, y una de ellas es la senadora Alejandra Wera Reynoso, una de las mujeres que sí me representa.

No sólo en octubre debemos hacer visible el cáncer de mama, me dijo la Wera en entrevista, y es por eso que hasta hoy la estoy publicando, pues asegura y tiene toda la razón: “Todos los días son una oportunidad para defender la vida”.

Como una especie de alegoría, la legisladora guanajuatense fue sometida a cirugía el 1 de octubre, mes en el que arranca la sensibilización del cáncer de mama; vivió su primera quimioterapia el 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y al día siguiente regresó al Senado con todo y presentó otra iniciativa –ya lleva 113, como promovente y suscrita–. La vimos sin pelo, pero nunca la dejamos de ver sonriente.

“Serán seis meses de quimioterapias, serán dos semanas de radiaciones, será otro tratamiento que vendrá posterior y ¡vaya que me tomó por sorpresa! Ha sido, sin duda alguna, un mes muy abrupto y un mes con muchas sorpresas, pero también un mes con mucha solidaridad que me mantiene fuerte y me mantiene de pie”.

El gobierno debe dejarse ayudar

Ante la invisibilización que están padeciendo las mujeres por parte de la 4T, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Reynoso Sánchez criticó que el gobierno se haya ido a la yugular de la Fucam y de otras asociaciones, organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, en vez de apoyarse en sus “brazos”, en los cuales muchos ciudadanos han encontrado un soporte en todo sentido.

“Cuando te das cuenta de todo lo que se requiere invertir, o sea, es súper importante que el gobierno se deje ayudar, a través de las fundaciones, de las organizaciones, que finalmente sacan y dan la cara por los ciudadanos también. Y que Fucam, yo lo conocí, personalmente fui a conocer sus instalaciones hace tres o cuatro años, y mis respetos para el trabajo que realizan”.

“Lo que he vivido es la necesidad del acompañamiento de un equipo multidisciplinario; es decir, no solamente del radiólogo, sino del oncólogo, del especialista en quimios, pero también el apoyo psicológico por todos los cambios que implica para una como mujer”.

Y qué decir de la miscelánea fiscal 2022 , en la cual Morena y sus aliados, el Partido Verde y el PT, pasaron la aplanadora a la oposición e ignoraron su petición de dar marcha atrás a la limitación de los donativos, lo que a decir de legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, pretende aniquilar a las organizaciones de la sociedad civil. Para la senadora panista, las ONG son los brazos que el gobierno debiera agradecer y apoyar, como se hace en la mayoría de los países.

“Y nunca verlos ni como evasores fiscales, sino al contrario, como la responsabilidad social que se necesita en México y que todos debiéramos tener. Esto no exenta al gobierno de esa responsabilidad para con estas asociaciones o fundaciones que, insisto, son brazos para los gobiernos municipales, estatales o el federal”.

Todos los días son una oportunidad para defender la vida

Si el cáncer de mama siempre fue un tema sensible para ella, ahora lo es más y no va a quitar el dedo del renglón para que el gobierno garantice los recursos de los tratamientos de las mujeres, porque es una enfermedad, para casi todas, incosteable.

“Son tratamientos que van de un año a otro año; por ejemplo, si a mí me detectaron el cáncer en el mes de septiembre, mi tratamiento termina el próximo año. Todas las mujeres que son atendidas por fundaciones o por el sector público deben tener garantizado el tratamiento de un año a otro, mínimo, y aparte, ahora se extendió hasta 10 años para dar de alta. Entonces hay que tener garantizados esos recursos para los 10 años del Fondo de la Salud para el Bienestar”.

Y también impulsará las campañas de prevención y detección oportuna entre jóvenes, quienes hoy en día son más propensas al cáncer.

“Ahí nos toca a nosotras, como mujeres, armar estas redes de apoyo para la confianza, además de la campaña permanente de autoexploración de la mano con el sector salud. Digamos, a mí me enseñaron mucho, desde hace muchos años, cómo explorar mis senos, pero eso tiene que volverse una cultura para todas las mujeres, independientemente de la edad, el tener una cultura de prevención para poder tener la detección oportuna”.

Virajes para salvar más vidas

Esto vaya que salva vidas y más si dimensionamos que una de cada 12 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, así que a hacer conciencia y revisarse frecuentemente, sin pudor.

¡Tócate para que no te toque!

“Mi solidaridad con las mujeres que también están dando esta batalla, que yo sé que ésta se gana día con día; mi solidaridad con sus familias, porque también el acompañamiento es súper importante, de los amigos, este arropo que hay de los compañeros, que para mí ha sido fundamental. También mi reconocimiento y mi gratitud para quienes han superado y quienes tienden la mano a quienes ahora somos pacientes oncológicos”.

Wera, no estás sola.