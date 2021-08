¿Seguirá secuestrado el PAN?

El sábado salió la convocatoria del PAN para la elección de la dirigencia nacional. Francisco Domínguez, quien dejará el gobierno de Querétaro a partir del 1 de octubre próximo, se enfila como uno de los más serios contendientes.

Para nadie es un secreto que el padrón del PAN está secuestrado por el comité ejecutivo encabezado por su presidente Marko Cortés, así como por Jorge Romero y Octavio Esqueda, entre otros. Sin embargo, el gobernador saliente, el único de los 15 que retuvo su estado a la buena –no como BC, pero ésa es otra historia– por haber elegido a un buen candidato, pero mejor persona como Mauricio Kuri, a quien impulsó desde el Senado, y éste se hizo ganar el respeto de toda su bancada, así como de propios y extraños. Pancho, desde hace varias semanas, anunció su interés por buscar la dirigencia nacional del PAN y me dijo: “Quiero buscar a todos los militantes para hacer un análisis profundo y de autocrítica sobre los resultados electorales de junio pasado”. ¡Quihúboles!

Además, directo como es, de inmediato puso el dedo en la llaga, y ya como hilo de media se fue y con gran entusiasmo se aventó la declaración creo yo de la entrevista: “Quiero abrir el padrón del partido a los ciudadanos porque lo tienen secuestrado. Además, ahora sí impulsar auténticos procesos de democratización al interior del partido”.

De hecho, con el sólo anuncio de buscar la presidencia no cayó muy bien, pues en el comité nacional saben que su actuar será sometido a un escrupuloso análisis, sobre todo por la reciente designación de quien será el coordinador de los diputados en la nueva legislatura que entrará en funciones el 1 de septiembre, pues Jorge Romero no trae las mejores credenciales para encabezar la primera fuerza opositora en San Lázaro.

Pancho constituye un activo político de los albiazules con acreditada experiencia y capacidad, además de los buenos resultados en su estado, pues baste mencionar que es la única entidad del país con deuda cero y un sistema penitenciario que ha merecido reconocimientos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y una eficaz reinserción social.

Es un hecho que con Domínguez al frente del PAN, por un lado, habrá denuncias de las anomalías al interior del instituto político y, por otro, se empeñará en consolidar una oposición que no titubeé, capaz de enfrentar los embates de la mal llamada cuarta transformación, pero sobre todo, erigirse en la opción de gobierno para 2024.

Adriana Dávila, la de Tlaxcala, también está buscando encabezar la dirigencia (ya hablaré de ella). Así pues, ellos son dos de los que buscan la democratización del partido que prometió Marko en su momento y jamás cumplió.

El bloque opositor en el Legislativo nuevamente le puso un alto al Ejecutivo y no lo dejó hacer su santa voluntad en los periodos extraordinarios. Baste recordar que hace un año quizo meter la mano en el presupuesto para asignarlo a su gusto sin pedir autorización en la Cámara de Diputados, lo cual es inconstitucional, todo bajo el pretexto del Covid-19. En este último extraordinario “hay que ser claros: lo que Morena quiso aprobar no es una #RevocaciónDeMandato, sino una ratificación de los gobernantes. Eso es inconstitucional y le niega a las y los mexicanos el derecho de quitar del poder a quien ha perdido la confianza de la gente”, dijo la senadora priista Claudia Ruiz Massieu. De hecho, Olga Sánchez Cordero fue una de las que intentó maniobrar este nuevo albazo; sin embargo, pues ¿con qué cara? Primero le dio chamba como subsecretario de Gobernación a Ricardo Peralta, quien casualmente es el mejor amigo de su hija, sin importar que venía de Aduanas con serios señalamientos de corrupción. O cómo olvidar que en su momento fue una de las protagonistas con Bonilla del video “aunque violemos la Constitución, ¡pervivirá!”, y luego en lugar de renunciar, se disculpó diciendo que no sabía que la estaban grabando; o que jamás se atrevió a decirle presunto violador a Félix Salgado Macedonio, a pesar de presumir ser una gran feminista. O cómo olvidar esa foto que ella misma tuiteó diciendo: “En compañía del subsecretario Ricardo Peralta, sostuvimos una reunión con los abogados Sergio Arturo Ramírez Muñoz y Olivia Rubio. Analizamos estrategias para mejorar la implementación de justicia en todas las entidades federativas”. Nadie le avisó que Sergio Arturo Ramírez ha sido ligado con el Cártel de la Unión Tepito y su socio Juan Pablo Penilla con el Z40?

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Especial)

Con todos éstos y más antecedentes que han sido públicos sobre su desempeño, la exministra no tiene ninguna calidad moral para actuar en nombre de la democracia o presionar a los legisladores para que rompan con el Estado de derecho.

LA CASA DEL ACTOR DENUNCIA A JESÚS OCHOA

La denuncia al líder de la ANDA, ante la FGJCDMX, es por diversos hechos con apariencia de delito, acusando que con “chicanadas” ha evitado dar el dinero que corresponde a los ancianos actores para su mantenimiento. De hecho, mediante un comunicado aseguraron que desde mayo de 2018 Jesús Ochoa ha suspendido los pagos de reembolso a los que los ancianos actores asilados tienen derecho, por lo que a la fecha se le debe a la Casa del Actor más de 20 mdp. Además, lo acusaron de haberse rehusado a cumplir con su deber, dejando a los ancianos actores en un completo y total desamparo y desprotección, violando de manera reiterada los derechos de las personas adultas mayores de la estancia ubicada en la alcaldía Benito Juárez. ¡Ver para creer!