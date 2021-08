Aplazan transición en alcaldías para limpiar ‘cochinero’: Atayde

Nuestra regenta sigue sin reconocer su derrota, pero, peor aún, está metiéndoles el pie a los nueve alcaldes de la alianza para evitar que comience la entrega-recepción y esto no sorprende, baste recordar que el mismo 6 de junio atacó al votante de la ciudad diciendo que fueron víctimas de una campaña orquestada, obvio, desde la oposición.

Por esto y muchas cosas más –ven a mi casa esta Navidad–... no, no estoy cantando la canción, entrevisté a Andrés Atayde, presidente del PAN CDMX y quien se ha convertido en el vocero de la UNA.

Recordó que, en 2015, cuando Morena apareció en el escenario político y el presidente del partido en la capital era Martí Batres, y Claudia Sheinbaum ganó la alcaldía de Tlalpan, ellos exigieron una transición rápida y ejecutiva, y la tuvieron.

“Hoy, lo que pedimos desde el PAN CDMX es que los nueve alcaldes de la UNA puedan tener justamente eso que tuvo Morena en 2015, con Martí Batres a la cabeza de Morena en la ciudad y con la actual jefa de Gobierno en Tlalpan, en aquel momento”.

Lourdes Mendoza (LM): ¿Sheinbaum ya reconoció la derrota?

Andrés Atayde (AA): Públicamente todavía no ha reconocido los resultados. Incluso ha puesto de pretexto que no se ha sentado con los nueve alcaldes de la UNA porque todavía está en seguimiento de ciertos procedimientos con las autoridades electorales.

Pero qué casualidad que ya lo hizo con las gobernadoras electas de Morena que están en las mismas.

Así que lo que esperamos es que el gobierno de la CDMX reciba a la UNA, primero. Segundo, les exigimos que ya comience la transición, no son sus tiempos, son los tiempos que venían llevándose a cabo ya durante muchos años y que curiosamente los cambiaron posterior al resultado del 6 de junio y que tampoco hagan ‘albazos’ o ‘chicanadas’ como acaba de suceder el día de hoy (miércoles 4) en Azcapotzalco al cambiar las reglas de operación del proyecto económico llamado Vallejo-I, quitándole facultades a la alcaldesa electa, Margarita Saldaña, y que sí tuvo Vidal Llerenas.

LM: ¿Cuánto tiempo van tarde en la entrega-recepción?

AA: Llevamos por lo menos un mes.

LM: ¿Y por qué no han metido las denuncias pertinentes?

AA: Porque el gobierno de la ciudad publicó en la Gaceta Oficial cambios en los lineamientos para las etapas de transición, posponiéndolo hasta el 1 de septiembre.

LM:¡¿Cómo?!

AA: Pareciera que una de dos, o las dos: o están pidiendo tiempo para limpiar un cochinero, posiblemente; o segundo, quieren evitar que los alcaldes entrantes puedan definir el presupuesto del próximo año, y así como van las cosas pues ni eso quieren dejarles hacer, planear, organizar, para que en su momento puedan ejecutar el gasto. Ése es Morena.

LM: Poner a Martí Batres ¿pareciera una declaración de guerra?

AA: Mira, se ha sentado ya con tres o cuatro al menos públicamente, pero el planteamiento que hacemos desde la UNA, desde las dirigencias del PAN, PRI y del PRD en la CDMX, es ver ya a la jefa de Gobierno para preguntarle por qué el posponer la transición, el por qué no reconocer aún públicamente los resultados, y que más bien lo que nos interesa es hacer buenos gobiernos en coordinación con el propio gobierno de la ciudad”.

LM: Pareciera que harán todo lo posible para que ustedes no hagan un buen gobierno y en tres años quitarles las alcaldías ganadas…

–Antes de seguir leyendo, váyase por un fuerte, por su compadre y el amigo más grillo que tenga, pues será esta declaración la plática de Sobremesa de todo su fin de semana–.

AA: Nosotros nos vamos a ocupar de lo nuestro y lo que nos toca ahorita a nosotros es devolver esa confianza depositada, que fue la verdad bastante grande, mayoría –ojo, aquí viene el meollo–. Si se hubiera votado el 6 de junio por la Jefatura de Gobierno, la alianza Va por la Ciudad de México la hubiera ganado…

¡Quihúboles, cómo les quedó el ojo!

LM: ¿Con cuánto hubieran ganado?

AA: La alianza PAN, PRI, PRD le hubiera ganado a Morena y sus aliados por más de 200 mil votos, entonces por supuesto que el proyecto de la alianza hoy es buscar gobernar la ciudad en el 24.

LM: Siendo abogado del diablo, hay quienes dicen que los ven muy timoratos…

AA: No, a mí. Yo lo que les puede decir es que estamos comprometidos, los alcaldes están regresando a las calles no sólo a dar las gracias, sino a actualizar el diagnóstico de cada alcaldía. El gobierno de Claudia con Morena sí nos está poniendo trabas y, lejos de querer construir una mejor ciudad, se están preocupando y ocupados desde hoy, tres años antes, para que las cosas no nos salgan bien, pero no lo vamos a permitir.

LM: ¿Xochimilco?

AA: En Xochimilco se hizo un recuento parcial, donde la alianza recuperó bastantes votos y volvimos a impugnar, porque en el recuento observamos que ya estaba abierto el almacén donde se guardaron los paquetes electorales.

LM: Hemos visto que en Morena hay fuertes jaloneos, entre ellos, específicamente Claudia y Monreal.

AA: Sí, son asuntos que el Presidente, desde mi muy particular punto de vista, inexplicablemente adelantar el proceso de sucesión; incluso él nombrando algunos en su conferencia de las mañanas, y eso, por supuesto, ha tenido un efecto dominó aquí en la ciudad. Ésos son temas que Morena tendrá que resolver.

LM: ¿Ves rompimiento de la alianza PAN-PRI-PRD?

AA: Cero, hoy la veo muy sólida entre las dirigencias de Nora Arias, presidenta del PRD; Israel Betanzos, presidente del PRI en la ciudad, con quien hay muy buena relación. Los alcaldes están en comunicación y muy coordinados, y en el Congreso de la ciudad vamos a conformar una alianza parlamentaria entre el PAN, PRI y el PRD, logrando casi 50%, lo cual cambiará el tablero político en la ciudad.

LM: ¿Cómo traen en la ciudad la aprobación de AMLO?

AA: A la baja, al igual que a la doctora. Yo me llevo, de entre tantas conclusiones del proceso electoral del 6 de junio…

La primera, hace tres años, con la alianza PAN, PRD y MC, donde el PRD era nuestro aliado y era gobierno, no sólo de la ciudad, sino de la mayoría de las jefaturas delegacionales, nos pusieron la ‘madrina’ de nuestra vida. En este año, Morena, igual, teniendo la mayoría de las alcaldías y el propio gobierno de la ciudad, y el gobierno federal, recibieron la ‘madrina’ de su vida.

El votante en la ciudad agradece, pero no condiciona su voto a la política social, sino está muy consciente que puede premiar y castigar a los buenos y a los malos gobiernos con su voto, y que cuando se organiza define el rumbo político de la ciudad.