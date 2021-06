Pues resulta ¡que siempre no!

La tragedia de la Línea 12 amenazó sin duda la sucesión del 24 en la 4T, porque nos dejó ver muchas cosas. 1.- Como la ropa sucia se lava en casa, ambos equipos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, se sentaron a dialogar para acotar el problema. 2.- Pues después del trágico accidente del 3 de mayo, desde el interior de Morena, llámese fuego amigo, pero también en la comentocracia identificaron la ocasión como una coyuntura ideal para que el presidente López Obrador adelantara su sucesión. 3.- De acuerdo con esta visión, el tabasqueño estaría obligado a elegir entre dos de sus colaboradores más cercanos e incondicionales. 4.-Según este argumento, a alguno de los dos se le tenía que responsabilizar por el colapso del Metro, como si no estuviera también la administración de Mancera en medio, y como si no hubiera constructores, supervisores, responsables de obras y entidades certificadoras involucradas en el proceso. 5.- La publicación del artículo en The New York Times para muchos fue una filtración del equipo de Claudia para afectar políticamente a Ebrard. Aunque parece que eso ya quedó solamente en chisme.

EL REPORTAJE REFERIDO REALIZABA DOS GRANDES ACUSACIONES

La primera es que el desplome ocurrió a causa de unos pernos que presuntamente fueron mal colocados.

El segundo señalamiento acusa al canciller de haber apresurado la construcción de la Línea 12, para impulsar su candidatura presidencial de entonces. Sin embargo, este señalamiento no se sostiene. Baste recordar que la obra fue concluida y entregada cuatro meses después de las elecciones que dieron la victoria a Enrique Peña Nieto y un año después de que Ebrard declinara a favor de Obrador, con quien se midió en una encuesta.

Será fundamental con todos estos dimes y diretes el resultado de la investigación, no los chismes, no los dichos por intereses, sino la investigación real y finalmente terminada.

CUERNA SE PINTÓ DE AZUL

Como les adelanté, la eterna primavera para Cuauhtémoc Blanco y la alianza PES-Morena se terminó. Con el 100 por ciento de las casillas computadas el candidato de la alianza PAN-PSD, Jose Luis Urióstegui, logró vencer con 31.4% de los votos al candidato oficial, Jorge Argüelles, que alcanzó 23.6%. Y es que la sociedad civil, como en la CDMX, salió a votar, vencer la apatía y evitar que la capital del estado siga gobernada por personajes que no son locales, sin experiencia y, sobre todo, que han visto al ayuntamiento como un botín para sus intereses personales. Ni los miles de pesos gastados por el gobernador en publicidad en medios, redes sociales y encuestas infladas lograron detener la ola azul que también pintó a Cuernavaca. Urióstegui demostró que sí es posible convencer. Ahora deberá de cumplirle a los miles de ciudadanos que dieron su apoyo y creyeron en él.

CIRCO POLÍTICO

El martes 27 de abril publiqué en Twitter que, a petición de la Fiscalía General de la República, la audiencia de jueves 22 de abril de Emilio Lozoya Austin había sido diferida hasta junio. Sí, después de las elecciones. ¿La razón? La falta de pruebas de todo lo dicho en la denuncia que él o sus abogados o la Fiscalía filtraron en agosto del 2020, atentando contra la presunción de inocencia de todos los implicados, atropellando, además, sus derechos humanos. Sin duda es un clamor popular y una obligación del Estado saber quién la filtró, y para que no se quiebren la cabeza en la FGR les reitero lo que logré descubrir:

La fecha, hora de creación y el sistema operativo del cual salió el PDF de la denuncia de Lozoya es:

2020:08:19 – 18:34 horas – Mac OS X 10.13.6

Pero bueno, hoy la nota es que, para que este delincuente confeso, pues así fue extraditado de España a México, pueda obtener el criterio de oportunidad que anda buscando, necesariamente tiene que reparar el daño, y dicen las malas lenguas que la Fiscalía lo tasó en 100 mdd. Luego entonces, el ícono de la corrupción de Peña Nieto que es Lozoya, hoy en la 4T es un héroe nacional. Ah, pero por el delito de cohecho en el caso de Ancira no le darán criterio de oportunidad alguno. Así pues, si la justicia en nuestro país existe y no es a contentillo o capricho de algunos, debe de irse a la cárcel. Pues supongo que de la anemia con la que llegó de Málaga y por la que fue internado en el Hospital Ángeles del Pedregal ya se curó, o ustedes ¿qué opinan?

Por no dejar, aquí les dejo las columnas que demuestran cómo Lozoya mintió en la denuncia filtrada: La teoría del caso, del 30 de noviembre 2020; Las cuentas no les salen a Lozoya, del 2 de diciembre 2020; Lozoya, el verdadero traidor a la patria, del 7 de diciembre 2020, y Las incongruencias y falsedades de Lozoya, publicada el 9 de diciembre de 2020.